Kägi fret, l’autre saint-gallois à succès

Déchirer l’emballage extérieur, puis glisser l’ongle du pouce entre les deux gaufrettes pour faire une rainure dans le papier d’alu afin de partager le Kägi fret. Un geste maintes fois répété dans les cours d’école ou au moment du goûter. Un geste devenu automatique, même des années plus tard, lors d’une pause coupable près du distributeur. Puis ce craquement, cette texture, cette saveur.

Deux entreprises familiales

Les deux marques partagent bien plus que leur origine saint-galloise. «Knie et Kägi fret sont associés au plaisir et chaque enfant suisse connaît parfaitement les deux «produits», les deux univers. Une collaboration à l’occasion de cet anniversaire était donc une évidence», confirme la cheffe du marketing de Kägi, Yvonne Breier. Grâce à ce mariage – temporaire – d’amour et de raison, chaque visiteur reçoit une minigaufrette en arrivant au spectacle et l’imagerie circassienne se retrouve véhiculée partout où il y a des gourmands, des distributeurs aux grands magasins en passant par les stations-service, les kiosques ou les buvettes de montagne.

C’est Knie qui a approché Kägi pour les inviter à participer aux festivités du centenaire. Il faut dire que les circassiens sont fans de l’entreprise familiale de la vallée du Toggenburg et vice versa. «Nous avons collaboré de manière très étroite pour développer le design unique de nos produits, reprend Yvonne Breier. Les emballages de ces éditions limitées nous emmènent dans la magie du cirque avec des chevaux élégants, des clowns amusants et des acrobates agiles.»

Plusieurs concours

En plus d’être jolis, ces emballages donnent une chance de gagner des billets pour assister aux spectacles de la tournée 2019 du Knie. Mais le concours ne s’arrête pas là: à Lucerne et à Lausanne, une famille gagnera un week-end au sein du cirque avec nuit dans une caravane, rencontre des artistes dans les coulisses et plein d’autres moments privilégiés aux côtés des Knie et de leur famille élargie. De quoi donner envie de croquer encore et encore.

Un moment de plaisir pour les papilles

Sucettes, barbe à papa et pop-corn, ou encore coupette de champagne

Lorsque l’on arrive sous l’auvent du chapiteau Knie, on est accueillis par un clown – Francesco Fratellini et son appareil photo magique –, par un garçon de piste et par une multitude d’odeurs qui nous replongent immédiatement en enfance.

Avant les spectacles en journée, l’appareil à barbe à papa fonctionne à plein régime, les sachets de pop-corns, ouverts avec un peu trop d’excitation, explosent partout. C’est joyeux, festif. Le cirque a toujours été associé avec un moment de plaisir… pur sucre. Même pas besoin de quitter le chapiteau à l’entracte: les chariots de glaces prennent le relais des artistes sur la piste. Et il n’est pas rare de voir les gamins repartir une énorme sucette multicolore à la main.

En soirée, les lumières se reflètent dans les coupettes de champagne vendues dans un très joli kiosque par Ashley Vargas, qui est aussi une des trois chanteuses du spectacle. Pour les grands aussi, cirque est synonyme de fête. D’autres, par l’odeur alléchés, préféreront déguster un burger ou une saucisse plus typiquement suisse au Knie Grill, une alternative sympathique aux sandwiches, surtout par temps frais. (24 Heures)