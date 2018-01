Julien Nicolet: Mauvaise bise sur le Joran des ex-Charrotons

Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Retrouvez toutes les revue des blogs

Julien Nicolet: Mauvaise bise sur le Joran

L'année passé, la coopérative maraîchère "Le Jardin des Charrotons" a disparu discrètement. Le déclassement de la plaine de l'Aire la chassant des terres qu'elle louait, elle a été confronté à l'inertie de l'État et à l'incapacité de l'administration de comprendre le sens et les besoins d'une pareille entreprise lorsqu'il s'agit de lui trouver un nouveau terrain… Au-delà de la tristesse et de la fin de la production d'excellents légumes, il a fallu, pour les employé-e-s de la coopérative, s'imaginer un destin, le plus souvent hors du canton, puisque l'agriculture contractuelle est ici si mal défendue...C'est ainsi qu'un groupe d'entre eux ont développé un superbe projet du côté d'Orbe...Malheureusement, la tempête Eleanor est venu briser des centaines d'heures de travail manuel, en particulier de montages de tunnels maraîchers... et nos amis se sont retrouvés, début janvier, au milieu des ruines de ce qu'ils avaient patiemment construits. Ils appellent à l'aide…

Mireille Vallette: Quand la France salafiste prend ses quartiers Ils sont de plus en plus en nombreux les quartiers musulmans qui entrent en dissidence. Alexandre Mendel en décrit les ravages. (...) La mixité est combattue dans tous les espaces de ces micro-califats. Chez les coiffeurs, dans les salles de sport, dans la rue où les femmes disparaissent sous des foulards, voiles, niqabs et s’évaporent la nuit tombée. Bannis les couples d’amoureux, les gestes tendres, les baisers. (...) L’expansion de cet islam ne se fait pas souvent par la violence. Les salafistes font des visites, usent de pressions polies, rappellent inlassablement la menace de l’enfer aux «frères» qui ne respectent pas leurs devoirs divins. (...) Dans les bistrots, le mâle est roi. Dans les mosquées, la haine de l’Occident est reine. Le sexe et la morale pudibonde sont chaque semaine au cœur de centaines de prêches. (...)

Pascal Holenweg: Le PS français, comme si de rien n'était

(...) Il serait amusant que le Parti socialiste suisse puisse enseigner quelque chose d'utile à son grand voisin français : quelque chose qui pourrait se dire par les mêmes mots (traduits en français) que ceux de Peter Vollmer, en 1982 lors d'un grand et très vigoureux débat sur le programme du parti, entre une majorité (dont Vollmer était) qui voulait le faire évoluer sans rupture, et une minorité (dont nous étions -et sommes toujours) qui voulait une rupture pour le changer. Vollmer écrivait : "Il s'avère clairement que la crédibilité du parti socialiste ne dépend pas uniquement de la connaissance des rapports sociaux.; en tant que parti politique, il ne saurait être crédible que s'il est en mesure de traduire ses conceptions dans la pratique politique". Ce que souvent le PS suisse peine à réussir, ce qu'on ne se prive pas de lui reprocher, mais que le PS français, aujourd'hui, est totalement incapable de même envisager…

Pascal Décaillet: Eloge des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux, j'y crois dur comme fer. (...) Les réseaux sociaux, comme les premiers postes à galène, doivent évoluer vers les notions d'intérêt collectif et de service public. Ils doivent à tout prix conserver le génie de liberté d'expression et d'universalité des auteurs qui constitue, aujourd'hui, leur puissance d'attraction. Oui, un média pour tous, et non pour les seuls clercs. Mais cheminant, au fil des ans, de la carte postale purement privée, vers une aventure plus collective, plus orientée sur la recherche de l'intérêt commun. Cela, tout en laissant la parole à tous. Les médias traditionnels peuvent se contorsionner tant qu'ils le veulent, se draper dans leur rôle de gardiens du Temple, ils ne freineront pas l'émergence des réseaux. Pas plus que les journaux, il y a un siècle, n'ont empêché l'avènement de la radio. Ni la radio, celui de la TV. Ni tout cela, l'arrivée d'Internet en 1995. Nous en sommes encore au poste à galène. À l'ère infantile. Mais les réseaux vont évoluer, dans les années qui viennent. A cet égard, la responsabilité individuelle de chaque contributeur est en cause. A chacun d'entre nous de décider quelle pierre - ou quelle fenêtre - il entend apporter à cette passionnante architecture collective.

Rémi Mogenet: David Lynch et le tulpa

Le tulpa désigne, en tibétain, une projection psychique prenant corps, permettant à un esprit d'agir à distance et de voyager sans effort dans l'espace physique. Je l'ai appris en regardant la troisième saison de Twin Peaks, David Lynch son auteur étant adepte des spiritualités orientales. Je connaissais le concept, car H. P. Blavatsky en parle, dans Isis Unveiled, attribuant ce pouvoir aux mages tibétains. Mais si elle cite le mot, je l'ai oublié. Je rencontre l'idée plus souvent dans la littérature latine antique… (...) Dans la littérature française, on en trouve un bel exemple dans l'Amphitryon de Molière (...) Dans la série Twin Peaks, il y a à la fois la possession et letulpa, soigneusement distingués…

Maurice-ruben Hayoun: Mahmoud Abbas à Ramallah: le chant du cygne…

(...) C’est avant tout l’expression d’une insupportable solitude, d’un isolement sans pareil, d’une plainte pour une indifférence inégalée de la part de tous les proches : même les Etats arabes de la région ne s’intéressent plus à la question palestinienne car elle est devenue une sorte de cause résiduelle, un codicille, un cadeau un peu dépassé qui n’occupe plus la première place dans l’ordre des priorités. D’autres défis se dressent sur la voie de ses frères arabes : il y a les retombées déstabilisatrices des révoltes arabes, l’irruption de l’Etat islamique, la ruine de pays comme l’Irak, la Syrie, le Yémen, la Libye, etc… Et surtout l’ombre toujours plus menaçante de l’Iran des Mollahs qui plane sur les Arabes pour les satelliser et les inféoder au chiisme. Ce qui a miné définitivement les espoirs du leader palestinien, c’est l’attitude de moins en moins ambiguë de l’Arabie saoudite qui se rapproche d’Israël et qui a enjoint à Mahmoud Abbas, lors de son dernier passage à Ryad, d’accepter comme capitale de son futur Etat un village situé à la lisière de la ville de Jérusalem…

Vincent Strohbach: No Billag : La mue pas la mort

Ils auront beau affirmer le contraire, le but de cette initiative consiste bel et bien à clouer définitivement le bec de toute cette engeance de « bobos bien-pensants » qui aurait si mal informé et diverti la population depuis des années. Oui, je sais c’est aussi court que subjectif comme argument, sauf que voilà, de nos jours, il n’y a visiblement pas besoin de beaucoup plus pour lancer une initiative.... Ceci dit, personne de sérieux ne contestera qu’il est effectivement grand temps de « dégraisser le mammouth ». (...) L’idée n’est pas de demander à notre service public de sombrer lui aussi dans la surenchère démagogique mais bien d’assurer un temps de parole proportionnel aux différentes forces politiques en activité. Pour cela un décompte précis et public des interventions politiques n’apparait pas trop difficile à mettre en place. (...)

Jean-Noël Cuénod: Maria Dolorès, ondulante Diva du burlesque

Un phénomène. Maria Dolorès correspond du talon aiguille jusqu’aux cils anthracites à plusieurs définitions de ce mot. Phénomène : « personne qui fait preuve de qualités exceptionnelles dans ses actes, dans son comportement, qui est connue pour accomplir de grandes performances. » Ou alors, sur un mode plus tellurique : « Fait naturel qui frappe la vue ou l'imagination. » (...) La passion, le charme, certes. Mais le burlesque surgit au moment où l’on ne s’y attend pas. Lou Hugot (à moins que ce ne soit Maria Dolorès) émaille son récital de gags qu’il convient de ne pas décrire afin que les futurs spectateurs ne soient pas privés de leurs effets de surprise. Amour et humour ne font pas que rimer. (...) (TDG)