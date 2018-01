Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

John Goetelen: Mort d’Alexia : il n’y a qu’une victime

Nous préparerait-on une affaire Jacqueline Sauvage à l’envers? Le meurtrier a-t-il agi dans une une sorte de légitime défense face à son épouse? Au point où l’un de ses avocats puisse affirmer qu’il y a deux victimes dans cette affaire? (...) À côté du drame lui-même il y a trois mois d’un ahurissant mensonge. Le mari a été présent à toutes les étapes de l’affaire, se montrant dévasté et en larmes à la télévision. Il a été soutenu comme s’il était lui-même victime. Il semblait crédible. Alors que tout cela n’était que mise en scène et mensonge. Cela me rappelle l’affaire Lola à Perpignan. (...)

Béatrice Deslarzes: Une fausse voie

Le Conseil Fédéral en la personne d'Alain Berset est en train de se tromper de voie concernant l'assurance maladie. (...) Si l'on veut diminuer ces coûts et stabiliser un peu le système de la LAMAL il ne suffit pas de trouver un bouc émissaire en assénant de fausses vérités sur notre responsabilité de médecins dans cette explosion des coûts. Il faut stopper cette mentalité qui consiste à dresser les généralistes contre les spécialistes qui seraient responsables de tous les maux… Nous sommes tous responsables de cet état de chose mais surtout il ne faut pas oublier que la médecine a fait des progrès énormes ce qui pousse de plus en plus à la consommation de la part de chacun. La médecine est devenue un marché comme un autre et partout fleurissent de nouvelles méthodes ou analyses qui coûtent extrêmement chères en particulier en fin de vie. Cette sorte d'acharnement technique bien souvent seulement pour prolonger de quelques mois la quantité de vie sans tenir compte de la qualité de celle-ci est un problème que les politiciens n'osent pas aborder car ça reste encore un tabou. (...)

Rolin Wavre: La Suisse injustement traitée

Le classement bisannuel de organisation Tax Justice Network vient de stigmatiser la Suisse. C’est profondément injuste. D’énormes efforts ont été faits ces dernières années pour apporter de la transparence dans la manière dont nos instituts financiers traitent leur affaires. Cela leur a d’ailleurs considérablement compliqué leur travail quotidien. Il s’agit à n’en pas douter d’une guerre commerciale. (...) Je défend l’approche de la Suisse qui ne signe pas d’accords d’échange automatique d’information sans examiner d’abord comment ces informations seront traitées. Une certaine réciprocité est nécessaire. Il faut aussi garantir la sécurité des données qui sont transmises. Il en va de la sécurité de nos propres citoyens contribuables devenus transparents. Dans le monde international, il n’y a pas d’amis, il n’y a que des concurrents et des intérêts. On peut le regretter, mais c’est ainsi que va le monde actuel.

Natacha Buffet: GEM (ou pas!) les rois du recyclage!

(...) Nous assisterons donc, bonnes gens du peuple à qui l’on ose encore imposer de tels spectacles, à une parade composée d’individus et d’idées recyclés. Ce spectacle se terminera par un simulacre de fermeture du préau de l’Ecole des Pâquis. Encore du pur recyclage puisqu’il s’agit du projet, porté par le PLR et accepté par la majorité du Conseil municipal de la Ville de Genève il y a 2 semaines à peine… Comme tout cycle de vie, le cycle du recyclage a ses limites, alors…

Vincent Schmid Les images ne sont pas neutres

Le numéro de février du respectable mensuel romand Réformés s’est offert un joli coup de buzz en choisissant d’illustrer un dossier sur l’orientation sexuelle par une photographie qui a suscité les réactions véhémentes de nombre de ses lecteur et un accès de fièvre sur la Toile. La photo représente deux hommes nus, l’un de peau sombre et l’autre de peau claire, enlacés en forme de croix. Elle est due à une artiste suédoise qui milite pour cette cause dans les Eglises, nous est-il expliqué. (...) Décryptons-là. Elle mêle trois thèmes, l'homosexualité, l'antiracisme et la croix. Le problème est que d’emblée, cette image-là fonctionne comme une arme d'intimidation massive. (...)

Olivier Emery: Il y a rouge bien sûr!

Une fois n'est (hélas) pas coutume, un champion de football éclabousse de sa classe non seulement le jeu mais aussi la vie. Ce 30 janvier 2018 lors d'un match important contre Rennes, le jeune joueur prodige du PSG Kylian Mbappé donne un mauvais coup de pied à un adversaire. Carton rouge. Expulsion. Au sortir des vestiaires les micros se tendent vers la vedette parisienne : "Il y a rouge bien sûr!" Et d'ajouter :"On ne va pas parler des arbitres. Ils font leur travail. Le nôtre, c'est seulement de jouer. Et aujourd'hui, je n'ai pas fait mon travail. J'ai pris un rouge. Dehors et c'est tout". Franc, honnête et responsable. Un exemple à suivre.

Pascal Décaillet: Le journalisme sera local, ou ne sera pas

Lorsque j’ai commencé au Journal de Genève, il y a très longtemps, la rubrique reine était l’Internationale. Elle ouvrait systématiquement la une, faisait l’objet du plus grand nombre d’analyses ou d’éditos. On y pénétrait comme dans un sanctuaire, sur la pointe des pieds. Il y régnait un parfum de chancelleries, avec son bruissement de nouvelles pour initiés. Plus éloignés se tenaient les horizons du discours, plus noble était réputé le commentaire. Trois décennies après, ou même quatre, cette hiérarchie a complètement changé. Faire du journalisme local, au plus proche des préoccupations des gens, est aujourd’hui reconnu comme vital, apprécié. (...) En vieillissant dans le métier, je me suis rendu compte que la seule vraie richesse était celle des hommes et des femmes que nous avons autour de nous.

Edmée Cuttat: Plongée nostalgique de Woody Allen

(...) Avec sa mise en scène théâtrale, même très assumée, Wonder Wheel n’est pas le meilleur film de Woody Allen. Il a tendance à ronronner et, à l’image du titre de son film (en français La grande roue), tourne un peu en rond. Même si pour lui, ce mouvement reflète plutôt l’enfermement de ses personnages dans une sorte de boucle comportementale qui se répète indéfiniment. "C’est une métaphore de la vie. Passion, jalousie, haine, solitude, frustration, trahison, rien n’a changé depuis 5000 ans et ce sera pareil dans 5000 ans…", dit-il en substance au gré de ses interviews. A son habitude donc, il mêle tous ces sentiments dans une relation à trois compliquée, source de tension et de conflits. Pourtant, en dépit de son manque de renouvellement, on suit avec plaisir les péripéties fofolles très alléniennes de ses héros dans une intrigue qui ne l’est pas moins. Et surtout, on est séduit par la reconstitution par infographie du lieu, l’image aux couleurs éclatantes, intenses, changeantes, absolument magnifiques. On les doit au chef opérateur Vittotio Storao, qui collabore pour la deuxième fois avec le maestro après Café Society. (...)

Pascal Gavillet: Votre date de naissance est-elle contenue dans un nombre premier ?

Vous n’y échapperez pas. Oui, il existe au moins un nombre premier qui contient votre date de naissance, et un autre qui commence par elle. Mieux, il en existe une infinité de chaque. La chose n’est évidemment, on s’en doute, pas aisée à prouver, et repose sur l’association qu’on peut faire entre les nombres premiers et les nombres univers, lesquels contiennent n’importe quelle séquence de chiffres. Tout part en fait d’un théorème démontré par Dirichlet au XIXe siècle. (...) Pour l’anecdote, on ignore à ce jour si toute séquence finie apparaît dans les décimales de Pi (?), donc si celui-ci est un nombre univers. En revanche, le nombre d’Erdös en est un. Voici ses premières décimales: (...)

François Baertschi Le PLR a fait exploser les coûts de la santé

Dernier épisode en date, l'attaque lancée par des comparses de second plan contre le conseiller d'Etat MCG Mauro Poggia par une étrange petite cohorte formée pour l'accasion. Il y a d'abord, en début de semaine, une agression non argumentée par un professeur PLR des HUG, dont le domaine de compétence a fait il y a plus d'une année l'objet d'un règlement de comptes rapporté par un journal dominical ce qui devrait le pousser à davantage d'introspection. Au contraire, il fait une attaque politicienne contre son conseiller d'Etat, sans argumenter sérieusement. Plus récemment, un ancien président du Grand Conseil toujours PLR, qui a dû subitement démissionner pour une raison qui n'a jamais été rendue publique, affirme que le même conseiller d'Etat n'aurait rien fait, ce qui relève de la gaminerie et est presque un compliment venant de quelqu'un qui a largement démontré son incompétence dans ses affaires professionnelles. En revanche, nous avons la certitude que le PLR est largement à l'origine de l'explosion des coûts de la santé…

Jean-Marc Guinchard: Le Président dérape...

Malheureux de ne pas connaître la différence entre chiffre d'affaires et revenu net. Encore plus dommage de prétendre que l'activité privée du médecin est financée par l'assurance de base, alors que ce sont les assurances complémentaires qui la couvre. Voici le communiqué de presse de la société vaudoise de médecine réagissant aux propos d’Alain Berset au TJ de la RTS du 29 janvier. “Aucun médecin installé ne gagne 1 million par an grâce aux prestations de l’assurance obligatoire et aux primes! (...) ” (TDG)