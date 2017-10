Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Jean-Noël Cuénod: Weinstein: la puanteur du porc grillé

Tapi dans le cerveau reptilien du porteur de slip kangourou, le porc roupille. Le danger serait d’ignorer sa présence, ce qui empêcherait la vigilance de le ramener fissa dans sa bauge. Aucun homme ne peut s’exonérer de sa part noire. Il faut vivre avec ça. Avec ce Ça qui fait partie de la vie. Grâce à qui la vie se perpétue. Mais à cause de qui, elle peut sombrer dans la mort, sous ses formes diverses. La culture, commence là : en domestiquant les morts et en domestiquant la Bestiole. La sépulture pour les uns, l’érotisme pour elle. Oui, l’érotisme ! Evidemment, l’érotisme… Il ne s’attache pas à la reproduction médiatique de l’acte sexuel qui relève de la pornographie. C’est le désir qui est l’objet de toute son attention. Le désir qui naît dans l’imaginaire et se déploie par la sublimation poétique du corps de l’autre. Le désir qui fortifie le sentiment amoureux, qui prépare à l’extase de deux corps se priant l’un l’autre dans la première des communions. Le porc se mue alors en prince charmant. Ou en homme, tout simplement. En tuant l’érotisme, la pruderie américaine a laissé la porte ouverte à la pornographie… (...)

Adrien Faure: Le 4 mars 2018, le jour où l’État fédéral s'arrêtera ?

(...) Le 4 mars 2018, nous avons la possibilité de voter contre la prolongation de la TVA et de l'IFD, c'est à dire pour leur suppression. Or, la TVA et l'IFD assurent actuellement plus de 60% des recettes de l’État fédéral. Leur suppression signifierait une réduction drastique des dépenses de l’État fédéral et le contraindrait probablement à cantonaliser ou externaliser à des responsabilités privées un grand nombre d'activités. Ce serait une décentralisation massive de compétences et une augmentation sans précédente du pouvoir d'achat de la population. Avec son budget restant, l’État fédéral devrait se recentrer sur ses missions les plus essentielles, tandis que le mouvement historique de centralisation, qui commence avec la défaite militaire des confédéralistes en 1847 et la création de l’État fédéral et son budget de quelques millions l'année suivante, et se poursuit jusqu'au budget de 2017 de 68 milliards, serait enfin brisé. Je ne suis pas naïf quant au résultat du vote. Mais je tenais à ce qu'au moins mes lecteurs soient au courant de ce qu'il représente. L'Alliance du Sonderbund n'a pu empêcher la création de l’État fédéral, mais le 4 mars 2018 vous pourriez, par le vote, le réduire à portion congrue.

Rémi Mogenet: Langue et démocratie en catalogne

(...) Pour aborder la question de fond sur les langues,Vaugelas disait que le français était la langue de la Cour, c'est à dire du Roi; les langues régionales sont évidemment celles du peuple. La république française, comme la démocratie espagnole, a sa force dans la défense de la monarchie. Joseph de Maistre annonçait que la république consisterait en une poignée de républicains avec des millions de sujets. Et Rousseau indirectement l'avait prévu, aussi, en affirmant que la république ne pouvait avoir que la taille d'une ville, que s'il y en avait plusieurs et qu'une seule était une capitale, la république serait inégalitaire et donc illégitime. Rappelons, également, ce que disait Charles Duits: la force et la légitimité d'une authentique démocratie viennent de ses minorités. Ce sont elles qui rendent un pays démocratique. Mais peut-être que les peuples issus des Romains préfèrent au fond la monarchie, et que la démocratie est une façade imposée par le charme des peuples du nord - notamment les Anglais. (...)

Joseph Daher: La question de la burqa, islamophobie et féminisme

(...) L’UDC n’est néanmoins pas le seul responsable du climat politique islamophobe et plus généralement hostile aux étrangers. Les politiques du Conseil Fédérale favorisent ce climat par des politiques sécritaires, racistes, et antisociales, tout en reprenant des thêmes de l’UDC. Tout un nombre d’exemples existent pour démontrer ce racisme d’état. Par exemple, les conditions d’obtentions de la nationalité sont toujours plus difficiles comme par exemple avec la nouvelle loi qui entrera en vigueur en 2018… Ces politiques et leurs acceptations trouvent leurs racines dans la culture politique helvétique, qui a fait de la lutte contre l’Überfremdung – traduit improprement par « surpopulation étrangère », alors qu’il s’agit d’une formule raciste liée à l’altération de l’identité suisse – un des piliers de la dite « démocratie helvétique ». Cette lutte a constitué et reste le socle de référence pour la politique migratoire helvétique. Il est inacceptable dans un pays qui se prétend démocratique que les droits des individus soient différents selon leurs nationalités, confessions religieuses, leurs permis de résidences ou pas, leur permis de travails différents en fonction de la nationalité, etc… (...) En plus de diviser les classes des salariés, les politiques racistes et discriminantes ont des conséquences sociales très concrètes et dure pour des populations déjà fortement touchées par diverses formes d’oppressions…