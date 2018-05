Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Retrouvez toutes les revue des blogs

Jean-Noël Cuénod: Le mouvement du 17 Mai-68 … Qui s’en souvient ?

Chacun y va de son Mai-68. Surtout ceux qui ne l’ont pas connu. Alors pourquoi Le Plouc se gênerait-il ? (...) Le 17 mai 1968 [à Genève], le mouvement prenait de l’ampleur. Vertige ! Nous les jeunes, sans moyens financiers, contre les médias, contre les partis, même de gauche, avec nos pancartes confectionnées à la hâte dans des hangars de fortune, nos tracts ronéotypés à la va-vite, nos affichages collés sur les murs au nez et au képi de flics, nous mobilisions des milliers de manifestants qui reprenaient nos slogans ; nous faisions peur aux policiers et aux dirigeants complètement dépassés par ce mouvement. (...) Mouvement du 17 Mai fut choisi en référence au Mouvement du 22 Mars lancé par Dany Cohn-Bendit. Puis, le 29 mai, le plus grand cortège se formait, traversant tout Genève. Dans les quartiers ouvriers comme Sécheron ou les Pâquis les fenêtres s’ouvraient, des mains s’agitaient, applaudissaient. Une Mercédès immatriculée à Paris s’était coincée dans la foule. Le service d’ordre s’efforçait d’en protéger les occupants, un couple de grands bourgeois. La femme en chanel criait: « Edouard, ils sont aussi à Genève ! C’est affreux ! » Ces Parisiens venus planquer leur magot en catastrophe furent sauvés par un immense éclat de rire. (...)

Houda Khattabi: Initiative "monnaie pleine" pour les Nuls

(...) Le tissu économique helvétique émet également des craintes par rapport à cette initiative: si les banques commerciales ne peuvent plus prêter de l'argent sans contrepartie émise par la BNS, les crédits accordés aux investisseurs risquent d'être fortement réduits, paralysant le développement de nombreuses entreprises. D'autre part, la compétitivité de notre pays pourrait être ébranlée si la Suisse était la seule à se lancer dans cette aventure. L'objectif de cette initiative est certes louable, mais restreindre de cette manière la production de la monnaie n'empêchera pas de mal investir les fonds; on peut gagner de l'argent en travaillant dur et le dilapider dans des jeux de hasard! Et puis il y a cette manie de prendre la Suisse et notre démocratie directe comme rat de laboratoire. Heureusement, c'est compter sans notre fort penchant pour le "NEIN"!

Sylvie Neidinger:"l'Ile sans rivage" de Caroline Cuénod, une métaphore de la Suisse

(...) Caroline Cuénod évoque l'activité mondialisée des armateurs suisses dont les navires marchands sillonnent le monde. Une logistique privée et publique pour les produits alimentaires, pétroliers… Son travail documentaire la mène à rencontrer le chef de l'Approvisionnement de l'Etat, coincé dans un modeste bureau à Berne… Loin des embruns! (...) Caroline Cuénod a pris 5 ans de sa vie pour réaliser ce film. Chez elle, rien ne se fait en superficialité. Ce #blogneidinger avait signalé en 2013 la sortie de son court-métrage Pièces à rêverie, une réflexion autour des archives avec les AEG. Ici, elle signe son premier long métrage. Des productions toujours en originalité car mêlant sa réflexion (originale et basée sur des faits) ses recherches historiques, ce qu'elle est elle-même…

Pascal Gavillet: L'infiniment lointain à notre portée

(...) Détectée donc observée, si on peut appeler ainsi la lueur légère entrevue par le radiotélescope ALMA et les quatre télescopes VLT du Chili il y a quelques semaines (photo ci-dessus). Emise par de l’oxygène, cette lueur remonte à 13,28 milliards d’années. Soit 500 millions d’années après le Big Bang si on considère la date de formation de l’univers à 14 milliards d’années en arrière. Ce qu’il y a de neuf, c’est que par déduction, astronomes et scientifiques peuvent alors imaginer que puisqu’il y avait de l’oxygène, alors la galaxie abritait déjà des étoiles d’un certain âge. Et donc que leur formation était antérieure, environ 250 millions d’années avant, soit… 250 millions d’années après le Big Bang (250 + 250 = 500). Ce type de news est relativement fréquent, et l’examen des limites de l’univers observable dépend essentiellement de l’implantation de nouveaux télescopes. Pourra-t-on bientôt dater, voire observer l’aube cosmique, moment de la naissance de la toute première galaxie et de la première lueur stellaire ? Savoir réellement ce qui s’est produit à cet instant T (ce dont je doute, puisqu’il n’y aurait encore pas eu de lumière pour véhiculer l’«image» d’un tel événement) ?

Mireille Vallette: OK pour la nouvelle mosquée, nous préparons la déradicalisation!

La ville de Schaffhouse a accepté la construction d’une «grande mosquée». Ses imams seront formés à Ankara et payés par l’Etat turc. La démission face à l’extrémisme continue. Quand les citoyens se révolteront-ils contre cette hypocrisie? Les autorités suisses dépensent des dizaines de millions pour intégrer les musulmans et prévenir la radicalisation. Et en même temps, elles autorisent des imams dont elle sait qu’ils enseignent un islam obscurantiste et suprématiste. (...)

Hélène Richatd-Favre: A lire, ce communiqué du Syndicat de la Police Judiciaire

L’affaire qui secoue Genève, le Syndicat de la Police Judiciaire propose de l’appeler Travel Gate. Sur son site, a été publié un communiqué qu’il serait bon que chacune et chacun lise. (...) Que certaines personnalités prennent la défense de Pierre Maudet les regarde mais que les rôles et les responsabilités des uns et des autres soient respectées serait tout de même bienvenu! Les compétences que d’aucuns reconnaissent à celui qui était pressenti pour occuper le poste de Président de l'exécutif ne l’exonèrent pas de son comportement. Raison pour laquelle il serait bon de ne pas inverser les rôles et de souhaiter que la justice oeuvre au mieux et dans les meilleurs délais.

Didier Bonny: « En guerre» : poignant et criant de vérité

(...) Le scénario et les dialogues sont d’une grande précision, rien n’échappe à la caméra - pour certaines scènes il y avait jusqu’à trois caméras qui tournaient en même temps - et les acteurs non-professionnels, à part Vincent Lindon évidemment, ajoutent à cette sensation de réalité. A ce propos, Stéphane Brizé précise que les comédiens non-professionnels « apportent une vérité au verbe que je leur donne à dire, la vérité de leur vécu. Et ça, c’est colossal. » Et ça crève l’écran, peut-on ajouter. Un film à ne pas manquer pour celles et ceux qui aiment la politique dans le sens étymologique du terme, à savoir le cadre général dans lequel une population est gérée par ses dirigeants. (5 étoiles). Toujours à l'affiche: 5 étoiles. « Call me by your name».

Djemâa Chraïti: Une fouine dans le moteur

(...) Un jour, me rendant à Coppet, le témoin lumineux de ma voiture marque en rouge vif qu’il faut rajouter de l’huile de refroidissement que je m’empresse aussitôt de mettre. Une heure plus tard, le témoin s’allume à nouveau, inquiète, je m’arrête chez un garagiste au bord de la route pour lui demander de vérifier ce qui se passe, naturellement avec mon imagination débordante, je voyais déjà la flambée du véhicule en une explosion assourdissante, quelque chose de ce genre, épouvantable. Le mécanicien ouvre le capot et découvre près du moteur, un os, un morceau de pain, une tranche de pizza, bref, le parfait salon d’une fouine qui s’était confortablement installée dans le moteur du véhicule, faisant salon et se réchauffant à la douce chaleur d’un moteur refroidi durant l’hiver, parfois rongeant quelques câbles électriques du véhicule pour se faire les dents. Et voilà la voiture définitivement hors d’usage ! (...)

Claude Bonard: Le 21 mai 1536, Genève adopte la Réforme

Avant l’arrivée de la Réforme, les relations entre Genève et les Suisses connaissent des hauts et des bas puis se renforcent. En 1533, l’évêque Pierre de la Baume s’enfuit de Genève, un an plus tard, Fribourg dénonce son traité de combourgeoisie. Seule subsiste désormais l’alliance avec Berne, qui envahit le Pays de Vaud, le Genevois, le Chablais et le Pays de Gex en 1536. (...) Berne manœuvre ouvertement afin de peser de tout son poids sur la conduite des affaires genevoises, obligeant la République à se plier à ses exigences, notamment celle de ne plus conclure d’alliance politique sans son accord. Berne signe aussi avec la Savoie sans égards pour ses alliés de Genève, le traité de Lausanne de 1564 grâce auquel le duc Emmanuel-Philibert retrouve ses territoires perdus en 1536, à savoir le Pays de Gex, le Genevois et le Chablais. Genève est désormais encerclée par la Savoie et la Contre-Réforme progresse dans les pays rendus à la Savoie, sous l’impulsion de Saint-François de Sales. Désormais, le prochain conflit entre Genève et la Savoie est programmé... (TDG)