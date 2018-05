Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Jean-Noël Cuénod: Guerre et multi-guerres au Moyen-Orient

(...) La situation se révèle d’autant plus complexe qu’il y a plusieurs guerres dans la guerre au Proche-Orient. Citons-les, dans le désordre bien sûr pour respecter les usages locaux. Les motifs religieux, nationalistes et économiques se chevauchent. – La guerre confessionnelle interne à l’islam entre le chiisme et le sunnisme. L’Arabie Saoudite, le centre du sunnisme le plus rétrograde, veut contrer l’influence de l’Iran, centre du chiisme le plus belliqueux, en Syrie et au Yémen. Mais c’est surtout à l’intérieur de son pays que Ryad craint l’influence du chiisme iranien. En effet, la plus grande partie des gisements d’hydrocarbures saoudiens se trouvent au nord-ouest du royaume, dans l’oasis d’Al-Hassa, la plus grande de la planète (60 000 km2 et 600 000 habitants). Or, cette région est traditionnellement peuplée de chiites dont les responsables religieux sont formés dans les universités de Najaf (Irak) et de Qom (Iran) contrôlées par les mollahs iraniens. (...) – La guerre entre Israël et les pays arabo-musulmans. Ce conflit n’a pas cessé depuis le 15 mai 1948 (...) – La guerre entre Turcs et Kurdes. (...) Depuis le dépeçage de l’Empire ottoman, les dirigeants turcs restent obsédés par les risques de perdre un morceau de territoire. (...) – La guerre en Syrie entre Occidentaux d’un côté, Russes et Iraniens de l’autre. (...) – La guerre économique des Etats-Unis contre l’Europe et la Chine (...) En plaçant les sanctions économiques au niveau le plus élevé, Donald Trump ne vise pas seulement l’Iran mais aussi la force exportatrice de l’Europe, dont celle de l’Allemagne et de la Suisse, particulièrement présentes sur le marché iranien. (...) Trump adopte vis-à-vis de l’Iran, la dingo-tactique qu’il avait utilisée contre la Corée du Nord (...) Il est temps de faire une bonne réserve de cierges.

Philippe Roch: Éoliennes, une nécessaire pesée d'intérêts

(...) Le coût de production de l’électricité éolienne est très élevé, entre 20 et 30 ct le kWh, et il n’y a pas de perspective de réduction des coûts par le progrès technique comme cela est le cas pour l’énergie solaire. (...) Commençons par appliquer les mesures d’économies décidées dans la SE 2050, et évitons de promouvoir de manière déraisonnable de nouvelles consommations d’électricité pour l’informatique, le chauffage et la mobilité. Développons en priorité les autres énergies renouvelables moins dommageables pour la nature comme le solaire, la biomasse et la géothermie, dont le potentiel est beaucoup plus élevé que celui de l’éolien. Sur le plan économique il est absurde d’investir de l’argent non rentable dans la destruction de nos plus beaux paysages alors que nos voisins, allemands en particuliers, ont des surplus d’électricité renouvelable qu’ils bradent à très bas prix. Nous n’avons pas besoin de cette production éolienne pour les 30 ans à venir, ce qui correspond à la durée de vie des éoliennes et à l’échéance de EN 2050. Nous pouvons certainement envisager la construction d’éoliennes dans des sites où leur impact est moindre pour une production complémentaire aux autres formes d’énergies renouvelables, mais certainement pas dans les proportions annoncées par le Conseil fédéral. (...)

Eric Bertinat: Faut-il réécrire les textes sacrés?

(...) C’est absurde répond le professeur Macchi, "les textes sacrés sont riches et complexes comme la grande littérature ou la grande poésie. A-t-on jamais pensé à expurger Homère des passages violents qui pourraient inspirer des nostalgiques de l’Antiquité (et il y en a eu au siècle dernier…)? Il a raison. Mais alors pourquoi, à la fin de son article, revenir sur le manifeste du «Parisien» et proposer à ses signataires de promouvoir des interprétations des textes fondateurs "qui soient cohérentes, respectueuses du bien commun et critiques"? N'est-ce pas contraire à sa position liminaire? (...) Qu'une Constitution évolue selon les us et coutumes de l'époque, c'est normal. Notre actuelle Constitution de 1999 sera sans doute différentes dans 20 ou 30 ans. Ce n'est pas le cas des textes sacrés. Un catholique de 2018 récite le symbole des apôtres avec la même foi que ses aïeux, malgré les modes. (...)

Bruno Hubacher: Painkillers

(...) Loin d’être à leur coup d’essai, les généreux philanthropes, la famille Sackler, sont connus dans le monde de l’art. Sans eux, il n’y aurait pas de « Serpentine Sackler Gallery » à Kensington Gardens, pas de « Sackler Library » à l’Université d’Oxford, pas d’aile « Sackler » au « Metropolitan Museum of Art » à New York, pas de « Sackler Center for Arts Education » au « Musée Guggenheim » à New York, ni d’aile « Sackler » au Louvre à Paris. La liste est interminable. Ceci pour le côté glamour des Sackler. Le côté plus secret, l’origine de leur fortune, est soigneusement gardé à l’abri des curieux, depuis des générations, le fruit d’une stratégie de communication hors pair. Estimée à 14 mia USD (Forbes), la fortune de la famille Sackler s’est construite grâce au développement et la commercialisation d’un médicament connu sous le nom d’ « OxyContin », un analgésique stupéfiant puissant, appartenant à la famille des opioïdes. « OxyContin » et d’autres opioïdes, mais surtout « OxyContin », sont au centre d’une des plus grandes catastrophes sanitaires de l’histoire des Etats-Unis, pour avoir causés la mort par overdose de plus de 500'000 américains en 15 ans, dont 53'000 dans la seule année 2016…

Pierre Jenni: Lex Uber, un revers pour Maudet

Pierre Maudet voulait aller vite. Comme avec la police, il est passé en force avec sa Loi sur les Taxis et les Voitures de Transport avec Chauffeur (LTVTC). Le parlement a suivi sa star les yeux fermés, malgré les avertissements de quelques élus sur les conséquences d'un texte bâclé qu'aucun député ne maitrise. Le débat n'a pas eu lieu. Dans un rapport de 615 pages qui retrace les travaux de la Commission des Transports, nous découvrons avec stupéfaction que moins de 10% des remarques des milieux professionnels du transport de personne n'a été qu'à peine effleuré, sans suite. Sur près de 80 propositions, les taxis se sont résignés à en exiger quatre qu'un parti a bien voulu vainement défendre en séance plénière. L'intransigeance des parlementaires, l'incompréhension des commissaires et l'insistance de M. Maudet à ne pas vouloir toucher à son bébé ont donc obligé les professionnels à lancer des recours. A ce jour j'ai connaissance de trois recours à la CACJ et trois au TF. Le premier verdict est tombé avec l'arrêt du 24 avril 2018 qui donne entièrement raison aux entreprises de taxi. (...)

Mireille Vallette: Haro sur la laïcité!

La loi récemment votée à Genève suscite de vives critiques. Les opposants se recrutent dans l’islamosphère et la gauche. L’élue verte de Meyrin Sabine Tiguemounine devra-t-elle démissionner ? (...) Renoncer à son voile? Jamais! «J’ai l’impression, que le vivre-ensemble fonctionne très bien à Genève, qu’il n’y a pas de problème, mais que cette loi vise à en créer. Elle est discriminatoire et anticonstitutionnelle.» Si le référendum échoue (ou n’est pas lancé), elle pourrait attaquer la loi en justice. «Je suis déterminée à aller jusqu’au bout pour faire valoir mes droits.» Pas de souci: ses amis verts solliciteront selon toute probabilité le Tribunal fédéral. Pour Sabine T., on s’en souvient, le foulard (comme les autres accoutrements qui dissimulent le corps) a pour fonction de susciter «le respect». (...)

Antoine Vielliard: Genève et les accords bilatéraux

L’envoi mercredi aux instances européennes d’une cinquantaine d’offres d’emplois discriminatoires a suscité de nombreuses réactions en Suisse comme en France. En Suisse les réactions sont surprenantes. Soit j’ai tort et l’Union Européenne ne donnera pas de suites, et il n’y a pas lieu de s’affoler. Soit j’ai raison, et tous les Suisses décents devraient s’attacher à ce que la Suisse respecte la parole donnée, et les traités signés. En réalité, il semble que ce qui dérange tant, c’est que cette initiative pourrait mettre fin aux doubles discours qui consistent à profiter de l’accès aux marchés européens sans appliquer les accords de libre circulation des personnes. Genève est dans une situation particulière : c’est l’un des cantons qui défend le plus les accords bilatéraux dont dépend sa prospérité et qui les applique le moins avec les discriminations à l’emploi et à la scolarité. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre. La pétition lancée par le Mouvement Démocrate de Haute Savoie vise également à défendre les droits des Suisses... installés en France. (...)

Ana Roch: Un peu de bon sens, M. Vielliard !

Une fois de plus, le maire de Saint-Julien, M. Antoine Vielliard, veut faire la loi à Genève. Maintenant il cherche àimposer aux entreprises de notre canton d’engager des ressortissants de pays européens et d’empêcher au maximum l’embauche de travailleurs locaux. Pour ce faire, il menace de transmettre aux institutions européennes les employeurs suisses qui auraient le malheur d’engager des habitants de notre canton et de publier des offres d’emploi à cette fin. On croit rêver. Cette attitude est tout à fait incompréhensible et ne peut être tolérée, notamment parce que M. Vielliard veut placer une contrainte supplémentaire, grotesque par ailleurs, aux entreprises genevoises. (...)

Jean-Michel Bugnion: Clap de fin

(...) Arrivèrent les élections. Et l’heure du règlement des comptes entre Orangiens des villes et Orangiens des champs ! Les crayons aussi affûtés que des dagues florentines , chaque partie s’en donna à cœur joie, notamment envers les deux Orangiens qui n’avaient qu’un seul tort, celui d’habiter hors des frontières du pays. Laissé pour politiquement mort, Candide pensa : « Voyons, ce n’est certes pas le pays du trait d’union et du bien commun lorsque ses habitants se révèlent aussi profondément opposés les uns aux autres ! Décidément, Pangloss continue de radoter… ». Et il s’en retourna cultiver son jardin. C’est la fin de ses aventures politiques, merci à celles et à ceux qui les ont lues! P.S. Je reste persuadé que notre système démocratique est bon, peut-être le meilleur. J’insiste toutefois sur la tendance générale à l’entre soi politique, à la place grandissante que prennent les jeux d’ego et de stratégie qui mènent à une inexorable désaffection de la population face à la politique (cf. les taux de participation) et nous éloignent d’autant de l’intérêt général et du bien commun.

Pascal Gavillet: Cannes 2018, peintures de la misère

On ne peut pas être partout. Pendant que Scorsese reçoit le Carrosse d'or à la Quinzaine des réalisateurs, on découvre le film le plus intrigant du concours, ce Yomeddine bouleversant aux allures de road movie conduisant un lépreux et un petit garçon à la recherche de leurs origines. D'un monceau de détritus, décor de la première séquence, à un train qui passe sans s'arrêter, le récit est conduit sans détours inutiles par le cinéaste égyptien Abu Bakr Shawky vers une conclusion aussi généreuse que logique, non sans dévier un peu avant vers une peinture de la misère humaine faisant penser à Los Olvidados de Buñuel. Peu de films cèlent ainsi une émotion à l'état brut. Peu prédisposé à une soirée de gala, ce film âpre, naturaliste et cruel ne détonne pourtant nullement à Cannes. (...) Quant à Rafiki, de Wanuri Kahiu, il ne doit sa présence à "Un certain regard" que grâce à son statut. Film lesbien et kenyan, interdit dans son pays, narrant l'impossible histoire d'amour de deux filles dont les pères sont en plus des concurrents politiques. C'est fortement coloré mais fort platement mis en scène... (TDG)