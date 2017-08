Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Jean-Noël Cuénod: Charlottesville : du nazisme blanc au nazisme vert

Loin d’être une relique d’un passé monstrueux, le nazisme est bien vivant. Il a même plusieurs têtes. Entre les suprémacistes blancs et les nazislamistes les points de convergence se révèlent multiples. Le nier serait suicidaire. (...) L’idéologie nazislamiste est largement diffusée dans le Proche-Orient. Les nazismes blancs se répandent dans l’Est de l’Europe – qui avaient déjà connu pareil phénomène durant l’Entre-deux-guerres – et Charlottesville nous rappelle leur présence aux Etats-Unis. Dans ce pays, on ignore le nombre exact de néonazis, suprémacistes blancs, partisans du KKK et autres. L’une des sources américaines les plus fiables – le Southern Poverty Law Center (SPLC) ­– estime que le nombre de groupes assimilables au nazisme blanc est passé de 457 en 1999 à 917 en 2016 (ces données sont disponibles en cliquant ici). « Ce ne sont que des gueulards excités et sans avenir », prétendait-on Allemagne dans les années 1920. « Khomeini ne passera pas l’hiver » affirmait-on au début des années 1980. « Ce n’est qu’un groupe minoritaire de fondamentalistes religieux », disait-on du Hamas dans les années 1990. On connaît la suite. (...)

Sylvain Thévoz: Les plots anti-terroristes ont fait leur preuve : conservons-les !

Les fêtes de Genève sont terminées. Les pouvoirs politiques, ayant choisi, au nom de la lutte contre le terrorisme, de poser des plots en béton autour de la rade, nous ont libéré d’un mal bien réel à Genève : les voitures. Ce n’est certes pas d’attaque terroriste que l’on meurt aujourd’hui à Genève, mais sous la pression constante incessante et mortelle du trafic des voitures. (...) Piétonniser et borner les villes semble donc être la manière la plus sûre de se prémunir contre des risques mortels. Il faudra certes se passer de ce luxe d’un autre temps : prendre son véhicule pour aller chercher ses croissants ou pour partir en vacances. En 2017, il faut vraiment être un imbécile fini, pour croire que libéraliser encore plus la circulation, en transformant des pistes de bus en voies motardes, soit une solution à quoi que ce soit. (...)

René Longet: Bienvenue au pays du changement climatique

(...) Que l'on compare des photos des dernières décennies (pas besoin de remonter au début du 20e siècle) de nos glaciers, et l'on est immédiatement saisi par leur rétrécissement spectaculaire. Le glacier du Rhône n'est plus que l'ombre de lui-même, ridiculement couvert de plastique blanc pour en maintenir un petit bout pour les touristes, plus effrayés qu'autre chose devant ce spectacle affligeant. (...) Alors toujours désireux de faire une virée en low cost, de se nourrir d'alimentation industrielle énergivore, de conduire un 4x4 pour impressionner en ville? Bon été quand même! Carol Scheller: Haaretz réagit face à « la situation humanitaire désastreuse » de Gaza

Le journal israélien Haaretz a publié un éditorial pour ses éditions en hébreu et en anglais le 14 août. Selon ses sources, les responsables de la défense et du renseignement israéliens essaient en vain d’avertir leur gouvernement de la folie du projet grandiose d’une nouvelle barrière avec la bande de Gaza. Ses conséquences écologiques et humaines pourraient être néfastes pour les populations de toute la région. Son coût ignore les besoins des citoyens israéliens, notamment des enfants en besoin d’éducation spécialisée. Je traduis ici les propos des éditorialistes du Haaretz. (...)

Lise Wyler: Petit musée deviendra grand

Le musée du Léman à Nyon est modeste par ses dimensions, mais riche de par son contenu. (...) Qui dit lac, dit baignade. Une exposition temporaire, baptisée évidemment "Plouf", relate avec humour l'épopée (parfois burlesque) du barbotage dans le Léman. Mais ce musée n'a pas l'intention de stagner et de devenir poussiéreux. Une fondation présente le projet Noviodunum pour l'agrandissement des lieux."Grâce à cette extension, le musée sera mieux adapté aux missions éducatives et scientifiques d'aujourd'hui. Les collections seront mises en valeur et le public accueilli dans de meilleures conditions", dixit le syndic de Nyon, Daniel Rossellat. Devisé à 36 millions, le projet est ambitieux et enthousiasment. Oui, mais pas pour tout le monde. Une opposition, une seule, freine le processus. Elle émane d'un voisin... Alors voilà, comme souvent les intérêts privés menacent les intérêts publics ou du moins retardent leur réalisation. Souhaitons qu'un terrain d'entente soit trouvé assez vite, car les travaux sont planifiés en 2017 et 2018.

Djemaâ Chraïti: Moïse, le premier ingénieur électricien

Mon invité – Joshua Gabriel Saada est né en Tunisie où il y a obtenu un bac technique délivré par le Ministère tunisien de l'éducation. Ingénieur expert en Israël dans les centrales électriques, il voyage dans de nombreux pays pour des interventions techniques en qualité de consultant, il est également conférencier à ses heures. (...) Pour une reproduction de la pile électrique égyptienne ou celles de Mésopotamie d'Irak datant de la même période, il était nécessaire d'avoir un pot, un bâton de charbon produit avec un tronc d'arbre brûlé immergé dans du jus de raisin ou de citron avec un collier de fer ou de cuivre, qui servait d'ancre de levage pour cette batterie archaïque. Tous ces alchimistes et ces philosophes ne savaient pas qu'ils avaient créé la première batterie de capacité remarquable, des piles dont la mesure d'unité se nommera ampère / heure. Le dispositif mystérieux devait trouver là sa source. (...)

Hélène Richard-Favre: Marseille, un photographe frappé par la foudre jupitérienne

Fait divers ou pas, Jupiter a sévi. (...) Selon ce site, c’est à une adolescente qu’aurait été due la révélation, pour autant qu’elle en soit, de la présence du couple présidentiel à Marseille. Elle dit avoir reconnu le maillot de l’OM que portait le Président et qu’il se serait fait offrir alors qu’il était encore candidat. Footballeur, militaire, épouvantail dans sa jeunesse, Emmanuel Macron aime les jeux de rôles. Le sien, toutefois, est celui de veiller au bien du pays qu’il préside. Souhaitons-lui de ne pas trop l’oublier à force de revêtir autant de vêtements dont celui qui, en l’occurrence, aurait trahi son lieu de vacances. Que cela ait incité ce photographe à le traquer, telle semble être, de longue date, la règle de ce jeu people. (TDG)