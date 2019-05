Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Jean-Michel Olivier: Des fleurs pour Michel Tournier

Si tous les écrivains ne rêvent pas d'écrire des best-sellers, tous, en revanche, rêvent d'avoir de bons lecteurs. Michel Tournier a eu cette chance : il a non seulement rencontré le succès avec ses livres (Le Roi des Aulnes, Prix Goncourt 1970), un succès mérité, mais il a eu la chance de trouver un excellent lecteur, subtil et acharné, en la personne de Serge Koster, critique littéraire, romancier, professeur de lettres féru de figures de style. On ne compte plus les textes que Koster a consacrés à l'auteur de Vendredi ou les Limbes du Pacifique, dont il fut un intime : en particulier, le magistral Michel Tournier, paru en 1986 chez Henri Veyrier, et réédité plusieurs fois depuis. (...)

Marie-jeanne Bertinat: Travailler le dimanche, tous perdants !

(...) Chez les catholiques (et les chrétiens du monde entier), le dimanche est le jour du Seigneur. Dans la Bible, il est écrit : « Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu'il avait faite: et il se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu'il avait faite ». En plus d’être un jour de repos pour le corps, il est aussi le jour du repos spirituel, de l’élévation de l’âme que les chrétiens sanctifient en assistant à la messe dominicale. Dans toutes les sociétés depuis l’antiquité, il y a un jour de rupture dans la semaine de travail. Malgré le changement de société que nous observons (ou subissons) depuis quelques dizaines d’années, le dimanche reste un jour spécial pour tous occidentaux, chrétiens ou non. Car même si tous ne vont pas (ou plus) à la messe, c’est une journée privilégiée pour tisser et renforcer les liens familiaux et amicaux. La famille est le socle de toutes sociétés saines qu’il faut à tout prix maintenir car c’est dans cette première cellule que se construit le citoyen de demain et les moments favorisés deviennent de plus en plus rare. Le dimanche est un jour où enfants ET parents se retrouvent, parce qu’ils ont tous congé en même temps, une pause hebdomadaire dans la frénésie de notre temps. Selon Jean-Yves Boulin, sociologue, « le dimanche est le jour qui impacte le plus la vie familiale et sociale. A la différence du samedi, où chacun fait souvent davantage d’activités de son côté. » En effet, ceux travaillant le dimanche perdent 3h30 d’activité familiale par semaine ! (...)

Ednmée Cuttat:Le duo Poelvoorde-Baer. Une imposture gentillette

(... Il y a de la douceur, de la candeur, de la tendresse, de la sensibilité, une certaine drôlerie dans Raoul Taburin a un secret. Mais en dépit de moments de grâce et d’émotion, l’ensemble se révèle trop gentillet et fade. Quant au duo Poelvoorde-Baer, il s’amuse à l’évidence beaucoup. Un peu trop pour convaincre.

Magali Orsini: SolidaritéS capte les revenus des élus rouges

Tel est le titre de la Tribune de ce jour. Je suis presque heureuse de ne pas être la seule victime de cette bande de vampires et rappelle que je poursuis toujours une action en just2ice pour récupérer plus de 50.000 francs qu'ils ont indûment détournés sur les jetons de présence et indemnités diverses dus à mon parti et à moi-même lors de la précédente législature. Alors que le Bureau du Grand Conseil, puis le Tribunal avaient confirmé que nous avions jusqu'à la fin fait partie du groupe "Ensemble à gauche", ils s'obstinent à prétendre que tel n'est pas leur avis et à retenir ces montants. Le but était évidemment de nous priver de tout moyen financier pour la campagne d'élection qui allait suivre. Tel est le préjudice causé à "La Gauche-Genève". Je crois savoir qu'ils ont également renié leurs engagements d'un versement annuel au groupe des communistes et constate qu'ils s'attaquent maintenant au Part¡ du Travail. Pour des anti-capitalistes militants, je trouve qu'ils pourraient en remontrer à maints commerçants retors.

Maria Perez: 1er mai 2019, faire converger les luttes

Nous crierons notre colère pour dénoncer le sexisme structurel et la culture politique machiste qui sévit insidieusement à tous les niveaux de la société et même dans les instances qui prétendent être les plus progressistes. Nous attendons que les hommes remettent en cause leurs propres mécanismes d’oppression et que leur féminisme déclaré ne s’arrête pas aux frontières de leur propre intérêt. Nous ne voulons plus de prétextes et de fausses justifications : l’Egalité, c’est maintenant ! vant le 14 juin, il y a une autre échéance importante, et c’est les votations fédérales et cantonales qui auront lieu le 19 mai prochain. Mobilisons-nous pour refuser dans les urnes les multiples attaques que subissent l’ensemble des salarié.e.s de notre pays ! Rappelons-nous que si, en Suisse, nous vivons dans l’un des pays du monde qui compte le plus de millionnaires et de multinationales, plus de 600 000 personnes vivent dans la pauvreté et cela alors même qu’environ 140’000 d’entre elles travaillent. Cette pauvreté est un choix politique délibéré. Croyez-vous que le Conseil fédéral remette en question un système qui ne permet pas à chacun d’avoir une vie digne ? Non ! (...)

Mireille Vallette: Un commentaire intéressant sur Keshavjee

Un lecteur, Gilles Vuilliomenet, m'a envoyé ce texte en commentaire. Vu sa longueur et son intérêt, je vous le livre en billet. Je trouvais assez fort de tabac que pour démonter le livre de Shafique Keshavjee, voire démonter l'auteur personnellement, il eût fallu organiser une conférence. Je l'ai déjà dit, ça sentait les procès staliniens. Je m'y suis rendu... Il y avait du monde et beaucoup de participants critiques. Les premières présentations, celles d'un historien de l'islam et d'un sociologue, m'ont laissé un peu sur ma faim. J'ai davantage été déçu par la prestation du sociologue, j'avais l'impression d'assister à une pure analyse de texte sans profondeur. (...)

Delphine Perrella: Neurosciences

La recherche en neurosciences commence à sortir des laboratoires. Plus qu'une bonne nouvelle, c'est une véritable révolution qui nous oblige, nous, cliniciens et thérapeutes à revisiter et à questionner aujourd'hui plus que jamais nos pratiques. J'espère que nous serons nombreux à décloisonner le monde des savoirs. Ainsi, je vous propose une séries d'articles portant sur ces avancées et, leurs utilités dans notre vie de tous les jours pour améliorer notre quotidien. Lorsque vous entendez des personnes exprimer fièrement : « moi, je ne suis pas réceptive à l’hypnose ». Je n’ai qu’un conseil à vous donner : méfiez-vous ! En effet, les neurosciences commencent à valider ce que certains thérapeutes pratiquant l'hypnose savent depuis longtemps. (...)

Pierre Scherb: Sans le savoir, Guillaume Barazzone donne raison à l’UDC

Le nouveau programme de l’UDC le dit clairement: »Notre environnement se porte bien. Nos sols et nos cours d’eau sont en excellent état. Les emissions et substances nocives baissent depuis des décennies. Une nature superbe est un des grands atouts de la Suisse.» Tout catastrophisme est donc malvenu et ne fait que nuire à la qualité de vie de ceux qui le vivent, c’est-à-dire des Verts et de la gauche en général. Nous n’avons pas besoin de toujours plus de régulations et d'interdictions, mais pouvons continuer la préservation de notre environnement naturel tel que nous le faisons avec grand succès depuis longtemps. Pensons seulement à la protection des forêts pratiquée en Suisse depuis 125 ans. Guillaume Barazzone a maintenant suivi le souhait exprimé par le Conseil municipal d’interdire l’utilisation des gobelets en plastique à usage unique. (...) (TDG)