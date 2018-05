Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Jean-Michel Olivier. Défense de Fernand Melgar

Lausanne — une ville suisse à 60 kilomètres de Genève — connaît, semble-t-il, des problèmes de drogue. Ou plutôt de dealers de rue. C'est surprenant. Car la drogue, chacun le sait, n'est pas un problème : quand elle n'est pas encouragée, elle est largement tolérée. C'est devenu banal. Le problème, à en croire un cinéaste vaudois qui s'est toujours engagé pour l'accueil et le respect des migrants, ce sont les rues de Lausanne envahies, dès le matin, par des cohortes de dealers qui ne se cachent même plus, tant ils sont sûrs de leur impunité. Que ces vendeurs de mort travaillent aux portes des écoles ne semble pas, non plus, choquer grand monde. C'est entré dans les mœurs et il faut bien gagner quelques sous, surtout si les dealers, qui sont des victimes du système, n'ont pas le droit de travailler. Pour sa prise de position courageuse, ce cinéaste lausannois — Fernand Melgar pour ne pas le nommer — s'est vu insulté, calomnié et même menacé physiquement (ce qui montre, encore une fois, le niveau du débat politique sur cette question brûlante où tous les coups sont permis). Il n'a fait, pourtant, qu'exprimer une inquiétude partagée par une majorité de la population vaudoise… À Genève, non plus, la drogue n'est pas un problème. (...)

Christophe Ebener: Le Rhône genevois pire fleuve d’Europe...

Depuis des années, il faut lire les rapports sur l’état écologique du Rhône entre les lignes. La plupart étant financés par ceux qui gèrent le fleuve, inutile d’y chercher des comparaisons courageuses avec les autres grands fleuves européens, ou une remise en cause radicale de son mode de gestion. Jusqu’à maintenant, il fallait donc simplement s’étonner de voir si peu d’espèces exigeantes ou menacées dans le Rhône genevois (p 46), s’interroger sur les raisons qui font de la retenue du barrage de Chancy un désert piscicole (p18-19), ou disserter longuement sur la signification écologique du mot « contraignant », dans la mesure où c’est ce terme qui est sciemment utilisé pour décrire, semble-t-il au mieux, l’effet de l’exploitation hydroélectrique du Rhône sur la faune piscicole (p 19). Depuis mai 2018, en revanche, plus besoin de jouer sur les mots ou d’être un exégète de l’Université de Genève pour comprendre que le Rhône va très mal, et que sa gestion par les Services Industriels en est la cause. (...)

Patrick Wehrli: Ecole d'horlogerie de Genève, une fabrique de chômeurs...?

Un ancien élève de l'école d'horlogerie de Genève m'avait confié que la totalité des quelques quinze élèves diplômés de cette école en juillet 2017 n'avait toujours pas trouvé de travail dix mois plus tard. Une partie continue à étudier dans des filières supérieures et d'autres ne trouvent tout simplement pas de travail. Sachant que cette situation taboue dans l'industrie horlogère dure depuis plusieurs années un échange d'emails avec Bertrand Buchs commença. Il me proposa qu'il dépose une question écrite urgente au Conseil d'Etat. Pour vous dire la vérité je me suis tout simplement mis dans la peau d'un député comme si j'avais été élu et rédigeai ce document pour lui. Travaillant dans cette industrie depuis vingt ans je connais assez bien ses tenants et aboutissants et le document rédigé me paraissait assez pertinent. (...) Quant à la question si l'Ecole d'horlogerie de Genève est une fabrique de chômeurs je n'y crois pas mais je pense que le Conseil d'Etat pourrait proposer quelques solutions…

Anne Cendre: Sismondi et Genève

Sismondi (1773-1842), l’ami de Mme de Staël et du groupe de Coppet, le chercheur acharné, l’historien et économiste inspiré, suscite encore des admiratrices. Suffisamment passionnées pour faire confectionner et apposer une plaque commémorative sur l’immeuble où il résida de nombreuses années, rue Etienne Dumont. Et pour obtenir que le maire de Genève se déplace le jour de l’inauguration. (...) Grâce à sa renommée intellectuelle, sa maison – aujourd’hui la mairie de Chêne-Bougeries – où il est né et où il tenait salon durant l’été, devint un lieu de rencontres dans les années 1820-1830, prenant en quelque sorte le relais de Coppet. (...) Ses premiers ouvrages sont signés Simonde. Sans doute ce nom, trop proche d’immonde, le gênait. Sa passion pour l’Italie lui fait adopter, dès 1806, un nom déniché dans les œuvres de Dante.. (...) Dans Sismondi, précurseur ignoré par Marx (Slatkine, 2018), l’économiste italien Umberto Mazzei démontre clairement l’étendue des rapprochements entre les deux penseurs.

Sylvie Neidinger: Starbucks, KFC: ségrégation, racisme, formation

Suite à l'incident jugé raciste de Philadelphie survenu dans un Starbuck, contre deux personnes noires demandant à utiliser les toilettes et n'ayant pas encore commandé, l'entreprise a fermé ses portes hier après midi pour une formation de son personnel. L'incident rappelle les heures sombres de la ségrégation. Les entreprises de fast-food se font remarquer actuellement. A l'époque où elle pouvait bloguer, on se souvient de l'anecdote de Meghan Markle il y a une année: (...) Dans l'affaire Starbuck, le comportement de la police US qui choisit d' interpeller deux clients noirs voulant juste aller aux toilettes pose problème. Il est peu probable que cela soit un motif d'interpellation en Europe où la police en général semble avoir plus de recul. Au delà des fast-food, dans le registre des excès policiers aux USA on visionne cette semaine une vidéo montrant un contrôle d'identité musclé, violent et sans réel motif d'une jeune mère sur une plage (...)

Daniel Zurcher: Mes échos

(...) Mais Mossieur, vous avez rendez-vous à 14h30. Désappointé, je repars et reviens à 14h25 après 2 heures de transports publics en tout avec le petit billet de rendez-vous, celui qu'on dispose contre la porte du réfrigérateur pour ne point oublier, sur lequel il était bien noté 10h30 (...) J'attendais des excuses ou quelque chose du genre, mais la remarque fut: - vous savez, j'en donne une vingtaine par jour alors on peut bien se tromper, non! J'ai gardé mon sang froid, mais que n'eussé-je du le faire! Il m'est souvenu ma profession première qui consistait à séparer 200 avions par jour, sans faire d'erreur et pendant 25 ans…

Didier Bonny: Dix ans d'engagement pour les jeunes LGBT

La Fédération a été créée dans le but de renforcer le poids politique des associations LGBT genevoise face aux interlocuteurs étatiques, mais aussi pour mener des projets que les associations seules ne pouvaient pas mener par manque de moyens financiers et/ou humains. Totem a été l’un des premiers projets de la Fédération depuis sa création en 2008, car il manquait cruellement un lieu où les jeunes LGBT pouvaient se retrouver en toute sécurité et en toute confiance pour discuter et s’entraider. Il était donc nécessaire de développer un lieu pour les jeunes, mais aussi géré par les jeunes ou celles-ci et ceux-ci pourraient se retrouver entre eux-elles. (...)

Pascal Décaillet: La Palestine, ça existe !

Ignazio Cassis se rend-il compte que ses déclarations, maintenues ce matin à la RSR, sur le Proche-Orient font de lui, en termes d'image en tout cas, l'allié objectif du colonialisme israélien dans les Territoires ? Maladresse, méconnaissance de l'Orient compliqué, ou (pire) prise de parti consciente pour l'un des camps ? Pour m'être rendu plusieurs fois sur place, je puis attester que la réputation de la Suisse, là-bas, est excellente auprès de toutes les parties en conflit, pour peu justement que notre pays ne favorise aucune d'entre elles. Et accorde à chacun le même degré de reconnaissance. Surtout, cela n'intervient pas à n'importe quel moment. (...) (TDG)