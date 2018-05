Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Jacques-Simon Eggly: Sur Maudet ça suffit!

(...) Oui, un journal, une radio sont dans leur rôle en informant le public sur tel ou tel dérapage d’une personnalité politique. Rien à dire là-dessus. Toutefois, si ce rôle est vraiment branché sur l’éthique, un critère essentiel est celui de la proportionnalité. Ajoutons la prudence et la rigueur professionnelle qui doivent encadrer cette mission d’investigation et d’information. Une balance doit évidemment être tenue entre d’éventuels accusateurs et la personne visée. En somme, être journaliste d’investigation, ce n’est pas être procureur-accusateur. A l’heure actuelle, il y a probablement des journalistes qui admirent par exemple Mediapart et son responsable Edwy Plenel. Heureusement, on a pu entendre aussi des journalistes français de très bonne réputation avoir un regard très critique sur ce Média, et sur ce personnage ambigu qui s'exhale un parfum ni de pureté, ni d’objectivité. Ce n’est vraiment pas un modèle. Nous avons personnellement trop fréquenté, au cours de notre parcours journalistique, les réunions de rédaction pour être, à notre tour, de vieux naïfs.(...) Mais il y a beaucoup plus à considérer. Pierre Maudet , élu dès le premier tour au Gouvernement, est un homme d’Etat pivot pour Genève. Il est devenu connu en Suisse. Notre Canton aurait grand profit à le retrouver à la présidence du Conseil d’Etat, présidence accompagnée de la direction d’un Département. On devrait compter sur lui pour une conjonction d’équilibre, de cohérence et de dynamisme gouvernemental durant la législature qui s’ouvre. Va-t-on gâcher cette chance, diminuer sa marge d’action politique dans l’intérêt de Genève ? (...)

Djemâa Chraïti: Miracle!

- Vous allez où ?lui, demandai-je. - A l’église arménienne. - Vous êtes arménienne ? - Non, je suis italienne, mais j’habite à Troinex près de l’église. Vous savez, continue-t-elle, je prie le bon Dieu, lorsqu’il pleut que quelqu’un me prenne en stop et bien sûr, j’explique à Dio ce que c’est le stop; je vais me mettre au bord de la route et tendre mon pouce. Elle roule magnifiquement les « r » en un français hésitant et continue à m’expliquer ce dialogue pré-stop avec Dieu. Je m’en amuse. - Et surtout, continue-t-elle, j’implore Dieu de bénir celui ou celle qui me prendra. Arrivées devant l’église arménienne, je lui propose de l’emmener au pied de son immeuble situé à quelques centaines de mètres, elle me demande alors si je n'ai pas quelques contacts avec des régies parce qu'elle aimerait revenir en ville et se rapprocher des magasins et qu'elle pourrait échanger avec un appartement plus petit, et qu'elle propose "due balconcini"; je les imagine fleuris et tout le soin qu'elle peut en prendre puis en partant, elle m’embrasse avec effusion, sort de la voiture et postée quelques minutes, elle me fait de grands gestes d’adieu. (...) Agréablement distraite par cette « auto-stoppeuse », j’en ai oublié ma douleur. En sortant de la voiture, je ne ressens plus rien, toute tension a disparu et carrément, je gambade comme si je n’avais jamais eu mal après des heures de douleurs. Ses bénédictions semblent avoir porté ses fruits. Miracle !

Pascal Gavillet: Cannes 2018, où sont les hommes?

On a énormément parlé des femmes durant cette quinzaine. Histoire de varier les plaisirs, il est temps aussi d’évoquer quelques révélations masculines de ce Cannes 2018. Ce court billet s’en chargera. J’ai choisi uniquement des comédiens et limité leur nombre à cinq. 1) Félix Maritaud Parce que l’acteur est d’abord un corps. Un corps qui aime et qui souffre. Animal et charnel, offert et multiple… 2) Victor Polster Il est elle, et elle ne veut plus être lui. Trouble, force et confusion. Girl, du Belge Lukas Dhont, a été un des films les plus courus de la quinzaine cannoise… 3) Adriano Tardiolo … Pourvu qu’il ait d’autres grands rôles. 4) Yoo Ah-in C’est la star de Burning, de Lee Chang-dong, l’un des grands oubliés du palmarès... 5) Zain Al Rafea … Sans lui, Capharnaüm de Nadine Labaki serait-il si émouvant ? J’en doute…

Edmée Cuttat: Palme d'or

La Palme d’or de cette 71e édition féministo-politico-sociale a ainsi été remise à Une affaire de famille de Hirokazu Kore-Eda, qui n'atteint franchement pas des sommets dans l'oeuvre du Japonais. Le film raconte l’histoire d’une famille vivotant en volant dans les magasins et recueillant une fillette maltraitée. (...) C’est l’occasion de regretter l’absence au palmarès de notre préféré, Burning, du Sud -Coréen Lee Chang-dong. Ce superbe thriller lent et contemplatif explore des sentiments passionnels et pervers sur fond de jalousie, de rivalité et de différences de classe. Quant aux Français, ils ont tous été ignorés. Logique pour le calamiteux métrage d’Eva Husson Les filles du soleil. Mais dommage, en ce qui concerne Stéphane Brizé évoquant dans En guerre le combat des ouvriers pour sauver leur usine et pour Christophe Honoré qui nous a bouleversé avec Plaire, aimer et courir vite, poignante romance gay.(...) Avant de donner le prix d’interprétation féminine, l’actrice italienne s'est lancée dans une déclaration véhémente. «En 1997, j’ai été violée par Harvey Weinstein Ce festival était sa chasse gardée. (...) Il ne sera plus le bienvenu à Cannes ». La suite est inexplicable. C’est en effet la gémissante et fade Kazakhe Samal Yeslyamova qui a été sacrée meilleure actrice dans Ayka du Russe Sergey Dvortsevoy, le film le plus assommant de la compétition. (...)

John Goetelen: Il a fumé quoi, Justin Trudeau ?

Il fallait oser. Il l’a fait. Le Premier ministre canadien, séducteur guimauve et avatar New Age tardif, était récemment en conférence à New York. Il s’adressait à des étudiants et vantait le libre échange. Comme souvent il a prôné la tolérance. (...) En effet la société canadienne est de plus en plus clivée entre l’homme blanc (hétéro en principe) à qui l’on assigne le rôle du méchant, et le reste de la société. Les femmes blanches étant assimilées aux racisés en tant qu’anciennes esclaves. Je n’ai rien contre les minorités, sauf que par ma couleur de peau et mon orientation sexuelle (blanc et hétéro) elles m’ont déjà catégorisé et assigné mon rôle, celui qu’elles veulent me faire endosser. Donc Trudeau prêche une chose et laisse faire le contraire dans le pays qu’il dirige. Cela ne semble pas troubler ce bellâtre Premier ministre (peut-être parce les racisés font partie de son électorat). On peut tous avoir des contradictions. Mais celle-ci passe mal dans la mesure où elle implique des décisions politiques. (...)

Anne Cendre:Hodler et Genève

(...) Paradoxalement, c’est l’incompréhension des notables genevois qui a lancé la carrière de Hodler en refusant d’exposer La Nuit en 1891. Ulcéré par cette interdiction, l’artiste expose l’œuvre à son compte, recueille suffisamment d’argent pour se rendre à Paris où il participe à l’exposition du Champ de Mars ; il rencontre un succès sans précédent, qu’il renouvellera à Berlin. Un autoportrait, surnommé l’autoportrait parisien, date de cette époque : on dirait que Hodler défie le spectateur en lui jetant un regard conquérant. (MAH) Il faut reconnaître que cette immense toile – 3 m. de largeur – avec ces corps étendus sur le sol (l’une des femmes est son épouse, l’autre sa maîtresse) à moitié nus avait de quoi choquer une société habituée aux grands paysages alpestres plutôt qu’au spectacle de la nudité. Le personnage central, un autoportrait, est terrifié par un spectre funèbre. (...) Le Musée d’art et d’histoire possède 144 peintures, 657 dessins, 241 carnets de Hodler. Au Rath, on s’est inspiré d’une conférence de Hodler prononcée en 1897 à Fribourg sur la « mission de l’artiste » dans laquelle il met en évidence le principe du parallélisme dans la nature. La sélection a donc souligné cet aspect, nous privant de bien d’autres œuvres. Par exemple cette délicieuse Femme à la jarretière de 1887, son modèle Bertha Stucki qui deviendra sa première épouse. Mais ne cherchons pas la petite bête. L’exposition est magnifique. Elle nous met simplement l’eau à la bouche et on en voudrait toujours davantage…

Rémi Mogenet: David Lynch et la forteresse de la création

Il est curieux que la nouvelle saison de Twin Peaks (Twin Peaks: The Return) contienne à la fois la suggestion explicite que ce qui a été vu n'était que la projection personnelle et illusoire d'un personnage agonisant, et des évocations mythologiques particulièrement fouillées. En un sens, David Lynch n'est jamais allé aussi loin, à la fois dans les idées et l'imaginaire. Le plus impressionnant est indéniablement, à cet égard, l'étrange forteresse sombre dominant une mer violette, et abritant des êtres manifestement démiurgiques. C'est véritablement lovecraftien. Il est suggéré que depuis cet endroit obscur des messages sont envoyés aux humains, les aidant dans leur destinée, et même parfois des âmes rédemptrices voire directement des messagers. Dale Cooper en revient, pour ainsi dire, et apparaît comme un homme-ange – un boddhisattva, ont dit certains commentateurs férus de mystique orientale, comme est en effet Lynch même. Le paradoxe, typique de ce noble cinéaste, est qu'il s'agit d'un endroit plutôt effrayant, qui n'a rien du mièvre des royaumes angéliques auxquels nous a habitués le catholicisme. (...) (TDG)