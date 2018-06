Jacques-André Widmer: L'euthanasie active pour motifs non égoïstes admise par l'ASSM

Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Jacques-André Widmer: L'euthanasie active pour motifs non egoïstes admise par l'ASSM

Le monopole de l'assistance au suicide pour motifs non egoïstes est enfin admise en Suisse par l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM). La Fédération des médecins suisses (FMH) rechigne et grince des dents. Le passage à l'acte est doté de strictes cautèles. Les associations privées telles qu''EXIT et DIGNITAS, pionnières à succès, ont donc encore de bonnes raisons d'exister. Le 6 juin 2018 est à marquer d'une pierre blanche au catalogue de la levée des tabous en Suisse: après la solution dite "des délais" pour l'avortement ainsi que le statut pour objecteurs de conscience, voici que l'euthanasie active pour motifs non-égoïstes est admise… sous conditions par l'ASSM. (...) Une injection ou ingestion d'un produit létal induisant une sédation profonde irréversible est admise désormais par l'ASSM pour autant que les patients soient déclarés capables de comprendre leur décision irréversible après plusieurs entretiens avec des blouses blanches (...)

Jean-Michel Olivier: Le Mal existe, quoi qu'en disent les bien-pensants

Les reproches adressés à ceux qui dénoncent les dealers sont toujours les mêmes : stigmatisation, racisme, relents de xénophobie, etc. Je n'y reviendrai pas, tant ils me paraissent ridicules et de mauvaise foi : ce sont les symptômes du déni. Une chose, seulement, me frappe: cette manière sournoise, sous prétexte de défendre ces pauvres-dealers-qui-n'ont-pas-le-choix, de banaliser la drogue et ses ravages. Tout se passe comme si on l'oubliait toutes les vraies victimes des marchands de la mort (je connais aussi des familles décimées par la mort d'un adolescent ou sa lente descente aux enfers). Cela ne compte pas, me direz-vous. Ou si peu. Le réel n'a rien à faire dans les débats idéologiques… Le Mal existe, quoi qu'en disent les bien-pensants. Il prend aujourd'hui toutes sortes de formes différentes. Il peut aussi concerner le monde de la drogue et des dealers.

Eric Bertinat: Dealers : la colère des Lausannois anticipe-t-elle celle des Genevois ?

Le marché de la drogue connaît une phase d’extension à de nouvelles rues et à de nouveaux quartiers au désespoir des habitants. Longtemps confinés aux Pâquis, les dealers ont notamment envahi Plainpalais, la promenade de Saint-Jean, le Quai du Seujet et le Quartier des banques. L’extension géographique va de pair avec l’extension de l’offre: on peut trouver toutes les drogues possibles et imaginables à Genève ! (...) J’ai déposé la question écrite suivante adressée au responsable de la police municipale, Guillaume Barazzone : Comment la gendarmerie et la police municipale de la Ville de Genève entendent s’y prendre maintenant qu’ils ont signé un contrat local de sécurité pour en finir durablement avec ces dealers, pour la plupart déboutés de l’asile et/ou séjournant illégalement sur notre territoire ? Comment le Conseil administratif juge-t-il la situation en matière de deal déplorée par les riverains aux Pâquis, sur la place des Volontaires ou de Plainpalais, sur le chemin pédestre situé sur l’avenue de la Forêt, dans l’enclos à chiens, longeant l’avenue Henri-Golay, etc. ? Est-elle acceptable à ses yeux ?

Adrien Faure: Voltaire et Genève

En 1754, alors que Rousseau retourne séjourner à Genève et y renouer certaines attaches, Voltaire, en froid avec le Roi de Prusse, apprend qu’il n’est pas le bienvenu à Paris. A 60 ans (il est né en 1694), il prend alors la route de Genève. Officiellement catholique, Voltaire n’a pas le droit d’acquérir une propriété dans la cité pour s’y établir, ce droit étant réservé aux protestants (tout comme le droit de bourgeoisie), mais, grâce à ses liens avec la puissante famille patricienne genevoise des Tronchin, dont un des membres est son banquier, il passe outre la loi et entre en possession, à travers un prête-nom, de la maison des Délices (actuel Musée Voltaire). Immédiatement, on lui cause des soucis quand il entreprend de rénover la maison et de l’agrémenter d’ornements jugés trop voyants, car les lois somptuaires sont toujours en place à Genève et il est interdit d’étaler un quelconque luxe (voilà certainement un aspect qui a un peu changé de nos jours). Plus grave, Voltaire, qui est auteur, metteur en scène et comédien, fait jouer des pièces en sa demeure. Or, le théâtre est fermement prohibé en ce temps à Genève (pour une défense de cette prohibition, je vous invite à lire Rousseau à ce sujet). Habile politicien, Voltaire invite toutefois le gratin de la classe dirigeante patricienne genevoise…

Pascal Décaillet: Un discours de Saint-Pierre pour rien

(...) Je n’analyse pas ici le fond du discours, qui définit fidèlement les ambitions du collège pour cinq ans. Avec une telle égalité des parts laissée à chacun qu’il y manque juste l’essentiel : le souffle d’un style. Ce dernier, n’en déplaise aux pédagogues du collectif, ne peut surgir que de l’univers intérieur d’un individu : on n’écrit jamais rien de bon à quatre mains, encore moins à quatorze. Et celui qui parle, toujours, s’approprie. Le rhétoricien est capteur, pirate, il saisit au vol, ramène à lui : l’oralité est, par essence, le domaine où rien ne se partage, si ce n’est justement la parole libérée du locuteur. Alors certes, il y eut tout ce qu’il fallait: les six collègues ont dû être contents, nul ne fut oublié, sauf que le résultat rhétorique fut un échec. D’autant plus étonnant que Pierre Maudet est, d’ordinaire, plutôt bon à l’oral, mais il faut que ça vienne de lui, de sa révolte, de ses entrailles, comme à la magnifique époque de la rue du Stand, et non de l’ennui mortel d’un exercice imposé. Cet échec, dans l’ordre du discours, ne préjuge de rien. Pierre Maudet peut devenir un très bon Président. (...)

Maurice-Ruben Hayoun: I24NEWS la petite chaîne qui monte

Je suis particulièrement heureux d’évoquer, pour nos lectrices et lecteurs, le cas de cette chaîne de télévision, la première chaîne francophone d’Israël qui fête son cinquième anniversaire et que j’ai découvert, pour ainsi dire, presque par hasard. Je m’en souviens comme si c’était hier : la guerre entre Israël et le Hamas de Gaza faisait rage et j’étais extrêmement triste et même choqué de constater le traitement tendancieux et anti-israélien des journaux télévisés en France. (...) Le Proche Orient mais aussi le monde avaient Al-Zaria et AL-Arabiya. Il y a aussi désormais I24News.

Pascal Holenweg: Fumeux"contrat de législature"

Et Maudet d'appeler les partis à passer entre eux (entre eux tous ? du MCG à Ensemble à Gauche) un contrat de législature pour permettre à l'Exécutif de concrétiser ses projets, notamment de réforme de l'imposition des entreprises. Alors, sur quoi le passer, ce "contrat de législature" ? et entre qui ? et avec quel contenu ? (...) Première préoccupation des Genevois (selon un sondage de la Tribune): le logement. Quel consensus entre le PLR et le PS peut-on imaginer pour y répondre, à la lumière de leur prise de position respective sur le PAV ? Deuxième préoccupation : la mobilité. Avec quelle réponse concevable comme commune au MCG et aux Verts ? Troisième préoccupation : la santé. Peut-on attendre une position commune du lobby des cliniques privées et d'"Ensemble à Gauche" ? Et sur l'emploi (quatrième préoccupation), une position commune de l'UDC et des syndicats ? Et sur la sécurité, une nuit de noces politiques entre Maudet et les syndicats de la police ? (...)

Sylvain Thévoz: Bye bye Conseil Municipal, bonjour Grand Conseil

(...) La politique municipale c'est du concret, une belle illustration que rien n'est facile ni ne va de soi. Il ne suffit pas de mettre des gens ensemble pour qu'ils soient d'accord, ni n'obtiennent des résultats. Regardez bien votre famille, vous y êtes 5 ou 6? Eh bien imaginez, en étant 80 à chaque repas où il faudrait décider de quelque chose, ce que ça donnerait... Alors bien entendu, il faut s'armer de patience, avoir un brin de philosophie et une louche de bonne volonté pour durer, accueillir victoires et défaites en continuant à travailler. J'ai aimé ce rôle de lien… (...) Certains disent parfois qu'un mandat politique est une forme de formation continue. C'est aussi vrai. C'est surtout un bon antidote au défaitisme ou aux mouvements dépressifs de type: "de toute façon on est foutu", "ils ne font que ce qu'ils veulent", "on n'a aucun pouvoir". (...) (TDG)