Houda Khattabi: PACT'AIR et aéroport de Genève: les limites de l'accord

(...) Considérons les solutions maintenant: les partis politiques les plus impliqués dans l'amélioration de la qualité de l'air comme le PDC ou les Verts font des propositions pour inciter à la réduction du trafic sous la forme de surtaxes. C'est un grand pas en avant mais qui risque de n'être dissuasif que pendant une période limitée. Aussi faut-il aller plus loin et attaquer le mal à la racine. Le constat est que Genève draine des voyageurs de toute la Suisse romande et d'une partie de la France voisine pour la simple et bonne raison que mise à part Cointrin, il n'y a pas d'aéroport international à moins de 100km qui permette de desservir autre chose qu'une poignée de villes européennes disparates. A part Lyon Saint-Exupéry, les aéroport internationaux les plus proches sont Zurich Kloten et Bâle Mulhouse! Pas étonnant que Genève connaisse une dizaine d'arrivées et de départs par heure, avec tout ce que cela implique comme bruit et consommation de kérosène! Deux solutions évidentes se profilent d'elles-mêmes: Après PACT'AIR, le prochain accord qui pourrait accompagner la croissance de Genève est une coopération aéroportuaire avec les cantons les plus proches et les régions de France voisine: déplacer une partie des vols genevois vers des aéroports de plus petite taille comme Sion ou Lausanne en mettant à disposition des navettes pour la ville du bout du lac. La deuxième, beaucoup plus rapide à instaurer, est une incitation financière à prendre le train pour les villes européennes les plus accessibles par le biais d'une palette de prix similaire à celle des vols low-cost. (...)

Pascal Holenweg: Chute du gouvernement de droite espagnol

« Si nous tirons tous, il va tomber", chante Lluis Llach dans l'"Estaca". Ils ont tiré tous, et il est tombé : la coalition des gauches espagnoles et des indépendantismes catalan et basques a fait tomber le gouvernement Rajoy, celui du Parti "Populaire". Cette coalition est majoritaire, mais n'a été rassemblée que contre Rajoy, pas pour Sanchez (...) Le flair politique de Pedro Sanchez a fait le reste. Le PSOE et son chef, reviennent de loin (...) La réussite de son coup, la visibilité que cela lui donne, renforcera certainement le PSOE, mais si c'est au détriment de Podemos, le jeu sera à somme nulle pour la gauche -et deux droites sont en embuscade : celle de Ciudadanos, et celle du PSOE, qui en 2016 prônait une coalition "à l'allemande" avec le PP, pour une année plus tard prôner une coalition "à la française" avec Ciudadanos dans le rôle des macronistes d'"En Marche"...

Pierre Jenni: Mais qui est donc Rodolphe Weibel ?

Pour beaucoup un emmerdeur. Certains diront; un empêcheur de tourner en rond, ou un grain de sable dans les rouages pas trop bien huilés d'un système douteux. Peu semblent connaître cet ingénieur vaudois à la retraite et pour cause. D'abord il est discret et il détestera que je publie sa photo. Ensuite il est modeste et il cherche à promouvoir ses projets, non pas sa personne. Mais surtout, les médias l'ignorent royalement. (...) Ceux qui sont curieux n'ont qu'à visiter son site et ses innombrables billets sur son blog de la Tdg. (...) La traversée autoroutière du lac, retenue par le conseil d'Etat ne verra jamais le jour pour toutes les raisons déjà évoquées, mais surtout par manque de financement. Ne nous leurrons pas, aucun investisseur privé ne sera intéressé par cet ouvrage, si la Confédération déroge au principe du financement fédéral, car il ne retrouvera pas sa mise de son vivant. Je n'attends plus que la détermination de Serge Dal Busco qui joue sa crédibilité sur ce coup. S'il se range derrière ceux qui ont déjà décidé, il ne sera pas réélu dans cinq ans. On parie ?

Antoine Vielliard: Même le PLR conteste le modèle d'hypercroissance de Genève

Je n'en reviens pas ! Même le PLR commence à s'interroger sur le modèle d'hypercroissance du canton de Genève. 12400 logements sur les prochaines décennies dans le gigantesque secteur de la Praille, des Accacias et de Vernets serait donc trop pour les caciques du PLR. Pourtant, depuis des décennies ans que Genève rêve de se faire aussi grosse que le bœuf sans jamais construire de logements pour ses habitants, elle a chassé des limites cantonales 3500 Genevois par an. Aujourd'hui entre 40 et 50 000 Genevois vivent en France. Le nombre de Genevois augmente 6 fois plus vite en France qu'à Genève. Mais construire rapidement des logements pour quelques uns de ces Genevois est un effort trop important pour le PLR. En toute cohérence, si le PLR refuse de construire rapidement des logements au PAV, on peut s'attendre à ce qu'il propose de veiller à ce que le canton de Genève n'ait pas ces prochaines années l'un des taux d'imposition des entreprises parmi les plus faibles au monde. On peut s'attendre à ce que le PLR renonce à faire venir entre 10 et 15 000 emplois par an... pendant qu'il construit 10 fois moins de logements ! (...)

Le groumeur genevois: Y plus d'banquier!

(...) De bleu, de bleu...! Elle piquerait la guêpe. Là-dessus, fier comme Etienne Dumont après son dernier tatouage, j'arrange mes oreillers, me saisis d'une Julie au p'tit bonheur la chance, et pousse un cri d'effroi: "Ahaaaaa!" suivi d'une imprécation: "Atayu mon bidet", laquelle, pour les gonzes qui n'étaient pas d'ici au 18e.s. signifie littéralement "Le tréteau qui supporte le cercueil va se péter la gueule". Tu parles d'une nouvelle: Thierry Lombard va vendre son château de Bavois à l'encan. C'est-à-dire que Bobonne et moi allons pouvoir faire une offre dès dix ronds. Tudieu les mecs d'Carouge! ça ne vous tente pas de casser vos tirelires pour un week-end dans la plaine de l'Orbe (pas loin de la taule qui fait le bonheur des betteraviers et des embastillés)? Y a longtemps, je l'avais visité le pied-à-terre du banquier. (...) (TDG)