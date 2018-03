Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Houda Khattabi: Coder ou ne pas coder à l’école?

(...) On lit souvent que peu d'heures d'enseignement sont consacrés à l'informatique dans notre canton. Certaines écoles le font, d'autre peu, se pose alors la question de l'homogénéité et surtout de l'existence d'un cahier des charges relatif à l'enseignement du numérique, voire de certains langages de programmation. Les tablettes ont envahi de nombreuses classes et aident les élèves à la compréhension de leurs cours, ainsi qu'à l'élaboration de leurs travaux de recherche. Cependant, il existe un écart non négligeable entre l'utilisation de l'information numérique telle qu'elle existe déjà dans de nombreux établissements et la manipulation d'outils informatiques de complexité variable. Apprendre à utiliser les moteurs de recherche et les réseaux sociaux est une chose, avoir la capacité de développer des outils informatiques en est une autre. Actuellement le plan d'études romand (PER) ne permet pas l'intégration complète de ce genre d'enseignement, et quand bien même était-il adapté il n'existe pas suffisamment d'enseignants "codeurs" pour couvrir les 170 écoles du canton.Et chez nos voisins? En France, un Plan numérique pour l'éducation vise en premier à introduire la tablette dans toutes les écoles de la république. Actuellement plus de 50% des collèges français (équivalent du cycle) sont équipées en tablettes. (...) Une chose est sûre: nous ne devons pas rester isolés dans ces réflexions sur le codage, car il s'agit là d'un domaine où les frontières n'existent pas (...)

Jacques-Simon Eggly: Ignnazio Cassis face à l’UDC

Une meilleure prise de conscience du dossier et des réalités semble avoir rendu notre ministre des Affaires étrangères à l’exigence de vérité. Peut être que son entourage au Département, à commencer par les deux Secrétaires d’Etat, y sont pour quelque chose.Car enfin, Ignazio Cassis déroutait et inquiétait un peu. Sa manière de dire qu’il fallait appuyer sur le bouton stop, reprendre le dossier européen à zéro, changer de vocabulaire, parler d’accords sur l’accès au marché plutôt que d’un Accord institutionnel sentait le politicien jouant sur les mots pour calmer les eurosceptiques. Il avait l’air de vouloir se démarquer de son prédécesseur afin de trouver un souffle nouveau. Nouveau pour aller où ? On ne peut s’empêcher de penser que l’obtention des voix UDC pour son élection au Conseil fédéral passait, à ses yeux, par cette gymnastique verbale. Donnons lui toutefois le crédit d’une volonté de trouver une pédagogie permettant de gagner un soutien populaire à sa politique européenne. Or, au contraire, l’impression progressive d’enfumage verbal ne pouvait que risquer de braquer un peu tout le monde. Le Conseil fédéral et le Département semblent avoir retrouveé la ligne droite…

Alexandra Rys: Créer des logements, tout simplement

8/12 ou 76/24 ? Ces chiffres pourraient résumer le débat sur le PAV qui s’est tenu au Grand Conseil lors de sa session de février. Fallait-il 88% de LUP (logements d’utilité publique) et 12% de PPE (propriété par étage) ou alors pousser à 24% de PPE, comme le souhaitaient les députés de l’Entente estimant, non sans raison, que seule une proportion importante de PPE permet de « faire tourner » des plans financiers de réalisation de logements…? En fait, on peut se demander si ce débat est le bon. La politique actuelle du logement tourne autour de la notion de LUP, celui-ci étant compris comme étant du logement social, et du pourcentage désiré à l’échelle du canton : 20% du parc locatif. Le LUP doit répondre à trois caractéristiques : un certain rapport entre le revenu du locataire et le montant du loyer (le « taux d’effort »), un certain rapport entre le nombre de personnes occupant un logement et le nombre de pièces de celui-ci (le « taux d’occupation ») et la conservation des deux caractéristiques précédentes pendant 50 ans au moins. Ceci posé, répond-on aux besoins en logements de la population ? Rien n’est moins sûr. (...)

Jean-Michel Olivier: Où sont passés les Maîtres

Étudiant en Lettres à Genève à la fin des années 70, j'ai eu la chance unique d'avoir non seulement des professeurs, mais des Maîtres. Je ne citerai ici que Jean Starobinski (dit « Staro «), Jean Rousset, Michel Butor, Georges Steiner et l'immense et regretté Roger Dragonetti . Je ne parle ici que des « stars » du Département de Français. Mais il faudrait citer aussi les excellents Michel Jeanneret, Lucien Dällenbach ou encore Philippe Renaud (qui s'occupait de la Littérature romande). On le voit : que du beau monde ! Je ne veux pas tomber dans la rengaine nostalgique, mais je mets quiconque au défi de citer, aujourd'hui, un seul nom de professeur du Département de Français. Bien sûr, ils sont nombreux, et certainement bardés de diplômes internationaux. Et adoubés, sans doute, par la sororité des Études Genre qui occupe désormais le terrain universitaire. Nombreux, donc, et parfaitement inconnus. Des professeurs sérieux, peut-être même compétents. Mais pas des Maîtres. (...)

Jean-Philippe Accart: Un nouvel espace numérique à Genève

Les bibliothèques municipales de le Ville de Genève viennent d'annoncer l'ouverture de l'Espace Le 4è à la Bibliothèque de la Cité. Une expérience semblable (mais moins développée dans l'offre) avait eu lieu lors de travaux entrepris dans cette même bibliothèque il y a quelques années. Ce nouvel espace prometteur sera entièrement dédié au numérique et aux nouvelles technologies, mais il se veut également un lieu de réflexion, de découverte et d'apprentissage autour des nouvelles pratiques numériques. Enfin, devrait-on dire… (...)

Rodolphe Weibel: La traversée du lac interdite aux bus!

A Meinier s’est tenue l’autre jour une réunion publique organisée par le collectif Les Changeurs. La TdG a consacré un article à cette manifestation . Un point me semble justifier un complément d’information. Le professeur de géologie Walter Wildi a littéralement démoli le projet de l’Etat en affirmant les énormes difficultés géologiques que rencontrerait le tracé retenu pour traverser le lac. Il a aussi carrément déclaré impossible le type de réalisation prévu à travers la campagne genevoise dans la région de Roulbeau. Il recommande avec fermeté à l’Etat d’organiser avant toute autre opération une expertise complètement indépendante de ces aspects. Un autre point, que l’article ne mentionne pas du tout, mérite pourtant une large information. Le représentant de l’Etat a déclaré qu’il a été décidé que les poids lourds seraient exclus de la traversée du Lac. L’orateur n’a fourni aucune explication de cette décision ébouriffante…

Demir Sönmez: Lutte pour les droits des femmes

(...) Les femmes Congolaises ont manifesté contre le viol et pour l’égalité des sexes, les femmes kurdes ont montré leur soutien à la lutte des femmes dans la résistance d’Afrin. Les Genevoises sont descendues dans la rue pour une marche nocturne en mixité choisie sans homme pour poursuivre la lutte féministe contre le sexisme, et en soutien aux victimes des violences sexistes. (...)

Marie-France de Meuron: Journée du féminisme ou de la femme ?

(...) « Qu’est-ce que la femme ? Est ce qu’ elle le sait elle-même ? » tel est le commentaire qui laisse une porte de grange bien ouverte à la suite de l’article d’un professeur de polytechnique qui commence son exposé en citant Aragon : « La femme est l’avenir de l’homme » Est-ce qu’elle en prend le chemin ? Il me semble que très souvent, elle s’engage dans des impasses où elle se retrouve prisonnière de son mode d’agir. Ou encore, elle veut imiter l’homme, ce qui exige d’elle de la testostérone qu’elle ne sécrète pas. Quand elle utilise l’exhibition qui peut tourner en exhibitionnisme, elle jette à l’extérieur des forces qu’elle n’utilise pas pour se développer intérieurement. Un site africain pose aussi la question d’une certaine forme de passivité à s’exhiber : « Que dire de la matérialisation flagrante et exagérée de la femme dans le monde publicitaire, de la musique ou encore du cinéma ? ». Valoriser son extérieur est très souvent au détriment de mettre la mise en valeur de ses facultés innées. (...)

Djemâa Chraïti: Yéghiché Tcharents

Raconter pour se souvenir et se souvenir pour ne plus oublier; les écrivains et les poètes sont les réverbères de la mémoire.Mais plus encore, les poètes sont le bruissement de l’âme d’un peuple; une métaphore qui sied parfaitement à celui qui est considéré comme le plus grand des poètes arméniens : Yéghiché Tcharents (1897-1937). Le héraut de la nouvelle nation arménienne créée en 1920 fut témoin du génocide de son peuple alors enrôlé dans les unités de volontaires arméniennes qui combattaient sur le front du Caucase aux côtés des armées russes, en 1915. Celui qui croyait dans les valeurs communistes bonnes pour cette jeune nation, finira par comprendre que Staline n’est qu’un dictateur et un oppresseur. La seule voie de salut devient pour le poète, le nationalisme et surtout lorsqu’il voit la Russie passer des accords avec la Turquie au détriment des Arméniens. (...) (TDG)