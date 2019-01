Horoscope: que vous réserve l’année 2019?

Bélier



1er décan (du 21 au 31 mars) En 2019, on se libère! De quoi? De tout ce qui était trop contraignant l’année dernière. Le seul message important des planètes peu expressives de votre ciel de 2019? Le feu est passé au vert (traduisez que ce boulet de Saturne est passé dans le décan suivant). Retenez aussi que juillet 2019 sera votre mois d’affirmation personnelle et de réalisation (merci aux planètes en Lion!), mais que décembre pourrait assombrir le panorama de l’année. Côté cœur, pensez surtout à requinquer votre relation (qui a dû prendre cher l’année dernière). La libido reprend des couleurs, les prises de tête sont has been. Célibataire: sortez, changez-vous les idées, retrouvez vite l’envie de batifoler!

2e décan (du 1er au 10 avril) En 2019, un maillon fort, un maillon faible. Super Jupiter en Sagittaire est une fusée mais Saturne en Capricorne est un boulet. Vous faites un mix planétaire des deux et ça donne une année up & down. La 2e quinzaine de janvier est déjà mitigée, mais vous pouvez gagner. Pour le up, comptez surtout sur la période de mi-juin à mi-octobre! Ce sera stop à la déroute et en avant toute! Mental dopé à la confiance pour mener l’offensive. Le down se fera surtout sentir entre la mi-février et la mi-juin et du 20 octobre au 5 novembre. Ça coince et ce ciel-là vous mettra des bâtons dans les roues. Côté cœur, idem. Ça peut toujours aller mieux, alors ne jamais dramatiser.

3e décan (du 11 au 20 avril) En 2019, en route pour l’aventure! Il est écrit que vous pouvez gagner cette manche haut la main. Avec Super Jupiter en Sagittaire, vous aurez une pêche d’enfer, les idées larges et un mental de winneuse. Les périodes aussi prometteuses que victorieuses se situent entre la mi-février et le début juin puis en octobre. Attention, toutefois, vos belles avancées pourraient faire des jaloux et on vous cherchera quelquefois des poux dans la tête (durant la 1re quinzaine de février, la 2e quinzaine de juin et au mois de novembre). N’allez pas jusqu’au conflit car le terrain est potentiellement miné. Côté cœur, certitudes puis inquiétudes. C’est fantastique et puis il y a un hic, c’est génial puis vous craignez la rivale…

Taureau



1er décan (du 21 au 30 avril) En 2019, des remous craquellent la banquise… Votre légendaire flegme? Envolé! Les contraintes et carcans sont contraires à votre épanouissement (c’est dit), alors pourquoi ne pas bousculer tout ça? Que ça plaise ou pas, ce ne sera pas vraiment votre affaire. Remuez-vous pour basculer du côté de la nouveauté, mais n’en profitez pas pour ruer dans les brancards! Soyez créative, visionnaire, influenceuse à vos heures, mais évitez tout trip révolutionnaire, ça pourrait déplaire! Le happy end est néanmoins assuré: en décembre, la métamorphose frôlera l’apothéose. Côté cœur, la version femme libérée prime mais n’est pas de tout repos. Uranus vous grise puis vous déstabilise. C’est super quand c’est plus excitant, mais si ça n’est plus à votre goût, vive les coups de grisou! Pas facile de vous contenter longtemps.

2e décan (du 1er au 10 mai) 2019 envoie du lourd… Un Taureau en version Je mets les mains dans le cambouis. En 2019, notre Taureau filera droit et posera de solides jalons pour l’avenir. Vous vous sentirez ultra responsable: sens de l’effort admirable pour développement durable, persévérance inaltérable pour plan de carrière fiable. Ce sera carré, bien mené, bien pensé, maîtrisé, formalisé et la charge de travail sera assumée. Côté cœur, on s’investit dans une histoire qui dure ou on investit ensemble dans des murs. Profil tradi confirmé, pilier du foyer en priorité. Quand c’est prudent et intelligent, c’est également rassurant.

3e décan (du 11 au 21 mai) En 2019, notre Taureau prend de la bouteille… A priori, et avec Pluton dans votre camp, ce sera moins de combats pour tout et rien et plus d’assurance pour aller de l’avant. En 2019, vous êtes en position de force planétaire. Plus de sang-froid, plus de lucidité, plus de sens stratégique: tout ce qu’il faut pour être, ou devenir, maître du jeu. Un Taureau presque sans faille, qui s’affirmera à bon escient, saura se créer les bons soutiens et sentira instinctivement la bonne direction à prendre. Côté cœur, vous repartez du bon pied, vous retrouvez des certitudes, vous saurez vous faire respecter. Vous aurez cette année de sacrés arguments pour mener le jeu amoureux.

Gémeaux



1er décan (du 21 au 30 mai) 2019, année plutôt pépère. Pourquoi? Parce que les planètes lentes ne vous parlent guère. L’astrologue s’excuse du peu, mais on ne peut pas inventer des tendances. Conclusion: surtout ne pas vous en faire! On signale néanmoins un démarrage sur les chapeaux de roue en janvier et un mois de juillet au-dessus de la mêlée, période durant laquelle votre leadership sera incontesté et vos projets porteurs. Côté cœur, l’amour suit son cours avec ses bons et ses mauvais jours, mais difficile de trouver une ligne directrice.

2e décan (du 31 mai au 9 juin) En 2019, déminez le terrain! Pourquoi? Parce que se lancer sans filet est tout sauf prudent quand l’excessif Jupiter et le sournois Neptune vous regardent de travers (de janvier à avril puis de juin à mi-octobre). Évitez de vous faire des films, n’oubliez ni les règles ni les lois et gare aux fakes, aux beaux parleurs. Ça sent la négligence, l’imprévoyance et parfois le manque de clairvoyance! Gardez les pieds sur terre et assumez vos responsabilités, un conseil à suivre continuellement cette année! Côté cœur, mettez-vous des garde-fous partout, ne cédez pas au trop beau pour être vrai, mais ne jouez pas trop non plus avec le cœur des hommes! Bizarre, vos amours sonneront parfois un peu faux…

3e décan (du 10 au 21 juin) En 2019, ce sera parfois le grand bazar… Durant la première quinzaine de février, sautez dans le train du changement! Toutefois, de mi-février à fin mai et de la mi-octobre à début décembre, notre Gémeaux – sous l’influence de ce tout fou de Jupiter en Sagittaire – fanfaronne, pousse le bouchon trop loin. Il oublie de se censurer, prend quelquefois la grosse tête, se croit au-dessus des lois, dépense sans compter. Évitez les inconséquences, les challenges trop risqués et tracez plus droit! Ce sera peut-être moins marrant, mais forcément plus probant. En amour, vous aurez sans doute un trop grand cœur… et on imagine les problèmes que cela peut poser. Il y a trop d’hommes sur la planète? Faites les bons choix!

Cancer



1er décan (du 22 juin au 1er juillet) 2019, année vivifiante! En 2019, videz votre disque dur, chassez les virus! Du balai, méchant Saturne et bienvenue, sémillant Uranus! Sortir de ses habitudes, pousser le curseur ailleurs et accélérer son rythme de vie est ultra bon pour le moral: Essayez pour voir! Et puis, gagnez aussi en autonomie, prenez quelques minuscules risques, dérangez votre petite vie, montez votre propre business! Ouh, que c’est revigorant tout ça! Ça remue les sangs et ça peut même devenir excitant. Côté cœur, répétez-vous en boucle qu’il n’y a pas de mal à se faire du bien! Profitez à fond de ce nouveau quotient de séduction qui pourrait crever les plafonds!

2e décan (du 2 au 11 juillet) 2019, année indigeste… En 2019, ça risque de patiner un peu, car Saturne en Capricorne n’est pas un cadeau. Rien de facile, mais – au final – tout d’utile et quand il faut, il faut. Ce ciel-là vous mettra trop souvent sur liste d’attente, retards obligent. Par ailleurs, charge de travail et/ou soucis pèseront sur vos épaules et sur votre moral. Cela vous isolera un peu, mais pour ruminer, c’est mieux… On signale quand même des périodes nettement plus sympas: mars, début avril et du 10 novembre au 20 décembre. Côté relations sentimentales, Cupidon sera sans doute en service minimum et vos petits problèmes de cœur peuvent tourner en boucle. Pensez modération de vos envies immédiates et prenez votre mâle en patience!

3e décan (du 12 au 22 juillet) 2019 agite vos bêtes noires… En janvier-février, vous parlerez trop cash et ça ira trop facilement au clash. Mood agressif à subversif: attention! Après cela, notre petit Cancer sera quelquefois déstabilisé par l’inquiétant Pluton, présent en toile de fond, mais ne se laissera pas faire. Quelques intrigues dans l’atmosphère, une voie professionnelle que vous remettez en cause, une peur chronique du lendemain, des rapports toxiques avec certains… envie de crever l’abcès? Évitez le coup de pied dans la fourmilière, ça peut vous éclabousser! Côté cœur: en février et début mars, ça passe ou ça casse. Par la suite, vous pourrez constater qu’il est difficile d’être vraiment sereine quand on ne choisit pas la facilité.

Lion



1er décan (du 23 juillet au 1er août) 2019, année réfractaire. Votre facette irréductible s’était déjà manifestée en 2018 mais là, ça se confirme, puisque Uranus s’installe en Taureau. En 2019, les conventions, non merci, mais la provoc, oui! Vous braquer constamment? Pas forcément une bonne idée. Évitez d’aller au clash, ça peut vous mettre hors jeu et être préjudiciable à vos intérêts! Entre tête de mule et trop radicale, il y a peut-être un juste milieu. Trouvez-le et n’oubliez pas ces mots plutôt sympas: consensus et négociation. Côté cœur, quand y en a marre, y en a marre… oui, mais on peut en parler? C’est mieux que de chercher la bagarre ou finir par faire lit à part, non? Pensez-y!

2e décan (du 2 au 11 août) En 2019, les affaires reprennent! Avec Super Jupiter en Sagittaire à vos côtés (en janvier-février et de juin à octobre 2019), vos perspectives d’avenir sont plutôt réjouissantes. Les succès sont attendus et seront applaudis, tandis que votre popularité est presque gagnée d’avance. Ce ciel-là vous porte et vous pousse à élargir vos horizons, à en vouloir plus, à aller plus loin, plus vite, plus haut. Réussir, être promue ou reconnue, gagner – un challenge ou un procès –, voyager… avec Jupiter en Sagittaire, c’est exponentiel et ça vous donne des ailes. Côté cœur: Cupidon vous rejoue La mélodie du bonheur. Ça avance dans le bon sens, on rencontre, on officialise, on se lance, on se marie…

3e décan (du 12 au 23 août) En 2019, vous avez les félicitations du jury! Cette année, pas question de vous contenter de peu! Avec Super Jupiter dans la poche (de mi-février à fin mai, puis de mi-octobre à début décembre), on déclare ouverte l’année de toutes les conquêtes! Avec ce ciel red carpet, vous occuperez très joliment le terrain, serez toujours open, pourrez jouer les globe-trotters sans danger, vous mettre en mode compétition – mais seulement pour gagner!. Pour vous, ça ira fort. L’épanouissement dans le dépassement de ses propres limites? Oui c’est un peu ça, alors on en profite! Côté cœur: l’amour est parfois du bonheur en barre et en 2019, on parlera de duo gagnant. Que vous soyez en couple ou célibataire, le meilleur semble être à votre portée.

Vierge



1er décan (du 23 août au 1er septembre) En 2019, un peu de lâcher-prise pour plus de surprises! Grâce à l’influence uranienne, notre très rationnelle Vierge va revisiter ses principes et tester – toujours à petite dose – la nouveauté. Envie de reformater certains pans de votre vie? Ça tombe bien, avec Uranus ça varie, on s’ouvre à la fantaisie, on se dit plus facilement: Pourquoi pas? On prend quelques libertés et on fait bouger tout ça sans rien révolutionner. En décembre, ce sera même plus étonnant et 100% gagnant. Côté cœur, plus question de mémériser! Et puis, pourquoi vouloir toujours tout contrôler? Faites rentrer l’imprévu dans votre vie, votre cœur va adorer!

2e décan (du 2 au 11 septembre) En 2019, méfiance et prudence! En janvier-février, durant la 2e quinzaine d’avril et de mi-juin à mi-octobre, ce qui vous paraîtra génial peut recéler des vices cachés et puis vous échapper… alors, on n’oublie jamais le principe de précaution, on évite de s’emballer ou de se laisser influencer et on garde le sens des réalités. Avoir l’entière maîtrise des situations et n’avancer qu’en terrain sûr sera toujours la solution pour éviter les problèmes. Côté cœur, vous aurez un petit côté fabrique à fantasmes un peu déraisonnable. Ce manque chronique de lucidité n’est pas fait pour rassurer, mais grâce à l’influence de Saturne, on parie que vous saurez redresser la barre au bon moment.

3e décan (du 12 au 23 septembre) 2019, année gonflée… De mi-février à mi-mars, en mai puis de mi-octobre à mi-décembre, notre Vierge zappe le mot stop, voudra tout et tout de suite, ne tiendra plus en place et affichera un petit côté tout feu, tout fou qui ne lui réussira pas à tous les coups. Vous jetterez la modération au diable, mais aurez aussi le cran de faire face aux éventuelles difficultés. Bref, notre Vierge made in 2019 est diablement gonflée tout en ne se laissant pas démonter (Pluton oblige…). Côté cœur, 2019 donne dans le jamais assez. De quoi? D’hommes, de plaisirs ou de grosses bêtises… on se transforme en hédoniste invétérée et/ou en croqueuse d’hommes. Si c’est permis, youpi! Si vous êtes déjà engagée, la ligne rouge va sûrement être franchie…

Balance



1er décan (du 23 sept. au 3 octobre) En 2019, on dit: «Ouf!» Quand une année super casse-pieds se termine, il faut d’abord se réjouir et vite tourner la page. Vous pouvez envisager 2019 (à partir de la 2e quinzaine de janvier) comme une récré. Quand l’austère Saturne se fait la malle, on espère un retour à la normale. Et quand ça roule à nouveau, c’est plutôt cool. Les planètes lentes vous lâchent les baskets, les tendances planétaires sont donc minimalistes: c’est à vous seule de mener la danse! On précise quand même que juillet sera votre mois successfull, mais que décembre augure d’un gros coup de mou. Côté cœur, ça va mieux! Et quand on a dit ça, on a presque tout dit.

2e décan (du 4 au 13 octobre) 2019, année contrastée. Super Jupiter et l’austère Saturne se battent en duel dans votre ciel, ce qui promet une année inégale. Ça bugue en boucle et puis ça pulse. Vous serez parfois down et d’autres fois en mode Wonder Woman. Un coup de pouce de Jupiter puis un coup de frein saturnien, une crise de confiance en vous puis un redémarrage sur les chapeaux de roues. Moments faibles: les vingt premiers jours de janvier, les vingt premiers jours de juin et entre le 20 octobre et le 7 novembre. Moments forts: en février et de mi-juillet à mi-octobre. Côté cœur, 2019 risque de jouer au yoyo avec vos humeurs. Ce sera parfois whaou! et puis ça ne le fera plus du tout. Ça n’empêchera ni le bonheur ni les admirateurs, mais Cupidon jouera parfois au déserteur…

3e décan (du 14 au 23 octobre) 2019, entre expansion et tensions. En janvier-février, marchez sur des œufs. Ce ciel chahuté peut vous déboussoler. Après cela, il y aura des périodes jackpot puis des tensions un peu hot. Ce sera quelquefois super facile, puis vous vous sentirez en milieu hostile. Une fleur de Jupiter puis un coup bas de Pluton. Périodes toutes voiles dehors: de mars à la fin mai puis de mi-octobre à tout début décembre. Périodes à potentiel d’intimidation: la 2e quinzaine de juin et les vingt premiers jours de novembre. En bref, surpassez-vous, mais parez à tous les coups! En amour, vous aurez globalement un succès fou, mais vous aurez parfois peur de tout – d’être trompée, de le perdre… – ou manquerez tout à coup de confiance en vous.

Scorpion



1er décan (du 24 octobre au 2 novembre) 2019, année indocile. Un Scorpion excité par les rayons de ce cabochard d’Uranus en Taureau n’est pas formaté pour subir, alors qu’on ne lui mette surtout pas la pression! Cette année, votre réflexe récurrent sera de dire: c’est comme ça et pas autrement! De crises d’indépendance en réactions épidermiques ou en mouvements de rébellion, notre Scorpion prendra souvent le mors aux dents, jettera les dépendances au feu et tant pis pour les conséquences de ses drôles de coups de tête! Côté cœur: il faudrait prévenir votre homme – ou vos différentes conquêtes – qu’il est (qu’ils sont) potentiellement sur un siège éjectable. Ça va de temps en temps swinguer dans les chaumières…

2e décan (du 3 au 12 novembre) En 2019, y’a du travail en amont! Cette année, notre Scorpion aura le sens des responsabilités et du travail bien fait. Ce sera réalisme, persévérance, courage et sang-froid en priorité! Conscient de vos capacités et des efforts que vous pouvez fournir, vous tiendrez vos engagements jusqu’au bout, miserez sur le solide et le durable. La chance n’aura rien à voir avec vos succès, seuls vos résultats sauront vous valoriser. Côté cœur, avantage au sentiment durable, à une vie au foyer plus stable. Être une partenaire fiable et responsable aide aussi à renforcer les liens et à se projeter plus sereinement dans l’avenir.

3e décan (du 13 au 22 novembre) En 2019, gagnez en influence! La chance est moins présente que l’année dernière, mais vous êtes toujours dans une vaste opération ambition (Pluton oblige…). Vous ferez tout pour gagner en crédibilité, en influence et vous devriez exceller dans les jeux de pouvoir. Avec une lucidité remarquable, vous saurez trouver des appuis, manipuler un peu et faire plier qui vous résistait. Vos percées les plus intéressantes? De la mi-février à la fin mars, du 19 septembre au 5 octobre et, surtout, durant la 2e quinzaine de décembre. En amour, il faudra que ça tourne en votre faveur ou à votre avantage. Pas d’obstacle ou de rivale qui tienne quand notre Scorpion est soutenu par Pluton!

Sagittaire



1er décan (du 23 novembre au 2 décembre) 2019, année (presque) transparente… Même si ça commence très fort – mettez le turbo durant la 1re quinzaine de janvier! –, le rythme de cette année ne vous mènera sûrement pas à l’apoplexie. Période plutôt sympa, car sans véritable influence: pas de combats, pas d’embarras. Le mois de juillet vous permettra quand même de réaliser un petit exploit haut la main (on y croit!). À part ça, menez votre petit bout de chemin sans redouter les aléas du destin. En amour, idem: année blanche au niveau des grands mouvements planétaires. Écoutez simplement votre cœur: le reste suivra.

2e décan (du 3 au 12 décembre) En 2019, sécurisez vos avancées! L’année peut être géniale… ou trompeuse. Il suffira de choisir le bon moment. Durant la 2e quinzaine de janvier et la 2e quinzaine de juillet-début août, votre enthousiasme un peu fou pourra faire mouche à tous les coups. Il faut y croire et vous lancer. Toutefois, entre le 19 mars et fin avril, ainsi qu’en septembre, il y aura risque de terrains glissants et un gros manque de fiabilité. Côté cœur, l’envie d’aimer sera très forte, mais le risque d’aveuglement le sera tout autant. Ça manque un peu de maîtrise, mais ça n’empêchera pas les bonnes surprises (surtout entre le 18 juillet et le 15 août, puis entre le 23 septembre et le 2 octobre).

3e décan (du 13 au 22 décembre) 2019, année performante. Et hop, c’est parti! Décollage en flèche dès le mois de février et jusqu’en avril, puis à nouveau d’octobre à mi-décembre. Cette année ne pourra qu’illustrer l’adage «La fortune sourit aux audacieux.» Aventure, succès et prouesses pour un Sagittaire qui aura le vent planétaire en poupe et qui peut simplement se dire: «En avant, toute!» Avoir Super Jupiter à vos côtés, c’est la panacée. Il y aura quand même un mais au mois de mai: appuyez sur la pédale de frein! Côté cœur, l’amour peut vous tomber dessus façon tsunami (entre le 26 janvier et le 5 février, entre le 18 et le 27 mars, entre le 7 et le 17 mai puis, enfin, durant tout le mois de novembre). En 2019, on s’aime beaucoup, passionnément, à la folie… et ce sera sans danger.

Capricorne



1er décan (du 22 décembre au 1er janvier) En 2019, on tourne doucement la page… Après une année 2018 parfois bien pesante, ce ne sera pas du luxe d’accueillir de petits changements libérateurs. C’est comme ça, quand le fringuant Uranus entre dans l’atmosphère, il peut signaler une nouvelle ère. Alors, sortez déjà de ce que vous savez faire, foulez des terres inconnues, faites un peu petit pas, prudent, vers la nouveauté, tentez l’alternative! Ça vaudra le détour (surtout durant la 2e quinzaine de février et la 2e quinzaine d’août, mais tout particulièrement au mois de décembre). Côté cœur, zappez vos vieux principes, ne vous accrochez pas au passé, suivez davantage votre instinct! Soyez plus libre et n’hésitez plus jamais à faire votre numéro de charme! Ça vous réussira.

2e décan (du 2 au 11 janvier) En 2019, y a du boulot! Année simple? Pas du tout. Plutôt du genre parcours du combattant. Il faudra vous accrocher parce que ça peut valoir le coup. Toutefois, d’ici là, il faudra garder le cap sans vouloir aller trop vite, croire en vos capacités sans forcer les choses et trouver des solutions positives et astucieuses face à certains obstacles. Les périodes qui vous donneront l’impression de tenir le bon bout sont mars, septembre et décembre. Courage, ne fuyez pas! L’amour n’est jamais une priorité durant les années saturniennes (trop à faire par ailleurs) mais si vous êtes en couple, ne laissez pas les soucis envahir votre intimité: cloisonnez!

3e décan (du 12 au 20 janvier) 2019, année de recadrage? En janvier-février, ce sera électrique et non pacifique. Un compte à régler? N’y allez pas trop fort! Après cela, il faudra en vouloir, parce que vouloir c’est pouvoir. Toutefois, vous risquez de rencontrer quelques oppositions. Assainir les situations, restructurer vos priorités, changer ce qui ne convient plus – éventuellement envisager une réorientation professionnelle –, faire reconnaître vos compétences, rétablir des vérités. En cas de lutte de pouvoir, il faudra être un stratège en puissance et jamais un trublion. Côté cœur, climat plutôt perturbé (surtout en février, mai, fin juillet, début octobre et en décembre). Il s’agira de chasser vos inquiétudes pour n’avancer que sur des certitudes. Vaste programme!

Verseau



1er décan (du 21 au 30 janvier) 2019, année insoumise! L’année joue les prolongations de 2018 sur le mode rébellion. Notre Verseau se veut électron libre et ne rentrera pas dans le moule. Qu’on se le dise! Ce trublion d’Uranus – qui s’installera vraiment en face de vous dès février-mars – bouscule votre planète. Vous adapter? Pas question! Le tact? Aux oubliettes! Tolérance zéro. Vous prendrez votre indépendance au sérieux, mais pourriez au passage jouer votre avenir à pile ou face. Attention aux remous de la 2e quinzaine de février, du mois de juillet, des dix derniers jours de novembre et de début décembre! Côté cœur: votre priorité? Protéger votre espace vital. Dans ce programme-là, vous seriez bien capable de brandir le clap de fin.

2e décan (du 31 janvier au 9 février) 2019, c’est du haut de gamme! Avec Super Jupiter en Sagittaire comme carburant dans votre moteur (en janvier-février puis de juin à octobre), que dire à part: c’est prometteur! Regain de vie et d’envies au programme. Soyez optimiste, car cette année tout est jouable! Mettez vite le contact, prenez le leadership, tentez l’aventure, vous pouvez la gagner haut la main! Comblez également vos désirs d’émancipation, d’évolution ou d’ailleurs! Côté cœur, vous aurez un succès fou. C’est libérateur, il est là le bonheur… surtout durant la 2e quinzaine de janvier, en août et fin septembre-début octobre.

3e décan (du 10 au 19 février) En 2019, vous caracolez en tête! Ça démarre déjà plein pot durant la 1re quinzaine de février. Prenez la vague! Après cela (de mi-février à fin mai puis de mi-octobre à début décembre), l’influence de super Jupiter en Sagittaire vous positionne en classe affaires et vous place en pole position. On retrouve l’envie d’avoir envie et on récolte l’estime du monde entier. Vous avez droit à un ciel premium, alors donnez-vous au maximum! Vos besoins d’expansion fonctionnent à plein régime. Visez haut ou partez loin, qu’il s’agisse de grandes ambitions ou de lointains horizons! En amour, rien que cinq périodes pour tirer l’as de cœur: fin janvier- début février, la 2e quinzaine de mars, la 1re quinzaine de mai, le mois d’août et entre le 18 et le 22 novembre.

Poissons



1er décan (du 19 au 28 février) 2019, année créative! Dès février-mars, Uranus deviendra le garant d’un chouia d’animation supplémentaire dans votre vie. Eh oui… l’année devrait vous donner envie de modifier le scénario, de sortir un peu des clous, de développer votre facette bohème ou créative. Un peu de buzz dans votre vie? Oui, oui, c’est permis! Une porte s’ouvre, un imprévu se faufile et on se dit: pourquoi pas? Les périodes particulièrement faites pour ça: la 2e quinzaine de février, la 2e quinzaine de mai et surtout le mois de décembre – là, il ne faudra plus hésiter. Côté cœur, 2019 défiera le calme plat. On vous prévoit des émotions plus colorées, un mec vraiment différent, un style de vie – de couple – plus excitant.

2e décan (du 1er au 10 mars) 2019, année vices de forme… On craint quelques initiatives entre caprice et déraison (en janvier-février, durant la 2e quinzaine d’avril et entre la mi-juin et le 20 septembre). C’est généreux, mais utopique, c’est excitant mais ça n’exclut pas l’erreur de jugement… ça s’appelle bâtir des châteaux en Espagne. Heureusement, comme le très réaliste Saturne traîne dans les parages, une toute petite voix vous soufflera de temps en temps: «Redresse la barre!» ou «Ne t’embarque pas dans cette voie-là!» Il faudra l’écouter. Côté cœur, toujours vérifier que Roméo n’est pas un peu mytho et ne pas confondre Don Juan avec d’Artagnan! Ne pas rêver, ne prendre aucun risque! Filez droit!

3e décan (du 11 au 20 mars) 2019, année à débordements… Un bon conseil: entre la mi-février et la mi-mars, puis en avril-mai et en novembre, évitez ce qui est hyper risqué et faites la part des choses entre le possible et le raisonnable! Quand on voit trop grand, qu’on dépasse les limites, ça s’appelle de l’abus et l’abus suscite facilement les rappels à l’ordre. Attention! Comme le puissant Pluton vous soutient parallèlement, vous aurez sans doute assez de cran – et de malice – pour retomber sur vos pieds. C’est tout le bien qu’on vous souhaite. Côté cœur, notre Poisson en mode too much aura du mal à limiter les conquêtes. Pourvu que ce soit un peu fou et vous plongerez dans les problèmes jusqu’au cou! Est-ce bien raisonnable?

