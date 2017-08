Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Herbert Ehrsam: Supprimons les jetons de présence

Les séances du Conseil municipal de la Villet du Grand Conseil vont reprendre avec divers sujets dont un, comme chaque année, le budget ! Concernant le budget, je reviens sur une idée, faire valider tout déficit par le peuple afin d'éviter des discussions longues et couteuses en jetons de présences. AH! les jetons de présences, parlons-en, voici un sujet ou l'on pourrait faire des économies ! Quand nous discutons avec nos Elus (par environ 40% de la population) ils sont tous unanimes, le travail sérieux se fait en commissions. AH! bon et pourquoi, alors, en plénière, on remet en cause la position majoritaire prise lors des ces commissions et on perd du temps à rediscuter l'ensemble du sujet, donc à nouveau une perte d'argent ! Etant un peu simplet, j'ai tiré la conclusion que le travail sérieux méritait salaire donc des jetons de présence; par contre, pour les plénières dont le spectacle est souvent déplorable, je propose la suppression pur et simple des jetons de présences car, après-tout, ne sont elles une caisse de résonnance pour obtenir des voix lors des prochaines élections donc une sorte paiement à terme. Une économie pour les contribuables. (...)

John Goetelen: Exode africain : que faire de ces gens ?

(...) Que se passerait-il si tous les ports d’Europe refusaient ces bateaux? Les capitaines ayant recueilli des naufragés devraient trouver d’autres ports. En effet si le sauvetage ou l’assistance en mer est une obligation selon les conventions maritimes internationales, et cela se comprend, l’accueil par un port n’est pas obligatoire. (...) Une application rigoureuse du droit des migrations (droit de la terre) devrait aboutir à la condamnation des capitaines et marins. Le refus de porter assistance (droit de la mer) également. C’est contradictoire mais c’est ainsi. Les passeurs connaissent les obligations maritimes. Ils en profitent. (...) Les passeurs seront plus forts que nous à ce jeu des noyés. Eux se moquent des morts. Les clandestins en bateau ont payé leur passage, ils peuvent crever. Pour nous c’est différent. Laisser mourir? Notre morale ne le permet pas. (...)

Jean-Philippe Accart: L'éducation aux médias passe par la voie numérique (...) Les médiateurs d'information que sont les journalistes ont un rôle majeur à jouer, à l'heure des fausses informations, ou erronées, des théories du complot, de la fraude et plagiat qui se développent à l'envie sur Internet. Avec tous les dangers que l'on sait. Jean-Claude Domenjoz, ancien journaliste et blogger à L'Hebdo, a continué son chemin sur Internet avec son blog L'Education aux médias et à l'information que l'on ne saurait trop conseiller. Il est à la fois pédagogique, didactique et en plein dans l'actualité. Le dernier article publié détaille les impacts des algorithmes qui "façonnent notre vision du monde". Et les solutions proposées sont dignes d'intérêt.

Pascal Gavillet: Attention, ceci n’est pas un bilan !

(...) La juxtaposition des films, leur hasardeuse et parfois douloureuse cohabitation, leur accumulation, addition plus que soustraction – presque un groupe abélien, quoique non, en fait, car où serait l’élément neutre ? -, leur évacuation, leur digestion, suite de notes disparates consignées dans des carnets ou mémorisées, aboutissent à cet éternel paradoxe que constitue un palmarès. On (c’est-à-dire le jury) prime les meilleurs, du moins ceux qu’il ( !) considère comme tels, oubliant, voire rejetant les autres, dans un mouvement régressif qui s’inscrit peu ou prou dans l’histoire d’un festival, parfois du cinéma, et qui marque la carrière des primés qui les ont réalisé. A propos de Mrs. Fang, retenons qu’il s’agit de l’une des premières fois qu’un documentaire l’emporte à Locarno. Je remonte la liste des Léopards d’or depuis tout à l’heure et il me semble n’en voir aucun autre. Plus effrayant, la plupart des titres ne me disent rien, alors que je vais à Locarno depuis environ trente ans. Qui se souvient de Han Jia de Li Hongqui, film chinois lui aussi sacré Léopard d’or, en 2010 ? Nous étions-nous enthousiasmés pour Private de Valerio Costanzo, en 2004 ? Que valait Parque via, du Mexicain Enrique Rivero, en 2008 ? Aucun blog n’en porte trace. Dans dix ans, je consulterai le mien pour savoir ce que je pensais de la sélection 2017. Enfin, nous verrons bien.

Cédric Segapelli: Thierry Jonquet, l’ogre est toujours affamé.

Durant la pause littéraire, de bien trop courte durée, que procure la période estivale, c’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir quelques romans en piochant sur les étalages des librairies qui croulent sous les assortiments d’ouvrages en format poche. Dans le domaine du roman noir et du polar, c’est également une opportunité pour remettre au goût du jour quelques auteurs ayant disparu précocement et dont l’œuvre a sombré bien trop rapidement dans l’oubli à l’instar de Jean-Claude Izzo ou de Thierry Jonquet qui ont marqué l’univers du polar durant toute la décennie précédent les années 2000. Avec Moloch, de Thierry Jonquet on aborde sous l’angle du fait divers sordide, une enquête mettant en scène l’équipe de l’inspecteur divisionnaire Rovère qui a inspiré les personnages de la série Boulevard du Palais. (...) (TDG)