Haykel Ezzeddine: Du graffiti au «Festival Plein les Watts»

Dans le cadre du «Festival Plein Les Watts», Loop color a organisé une session graf en live avec entre autres les graffeurs JIMOX, SID, WHYRE, TEMIS, SOAK, TCHOUK, SYPE, ARTSOCE, BENJ BICHE et la graffeuse AMIKAL. Une belle brochette d’artistes pour une toute aussi belle vitrine pour promouvoir le graffiti genevois lors de ce festival populaire qui draine de nombreux mélomanes. L’organisateur connu sous le nom de Mic Plasti est satisfait de cette première incursion au «Festival Plein les Watts» (...)

Jean-Noël Cuénod: Tarir la source du terrorisme

(...) L’autre étape, malaisée à conduire elle aussi, consiste à se poser cette scandaleuse question : en quoi l’idéologie islamiste ou salafiste est-elle séduisante ? Elle paraît, en effet, scandaleuse cette question, puisque le salafisme prône le retour au mode de vie qui était celui du prophète Mohammed et de ses compagnons (soit un recul de quatorze siècles) et à leurs valeurs moyenâgeuses, telles la réduction du statut de la femme au rang de mineure, l’intolérance religieuse poussée au délire, la liberté individuelle sacrifiée. A première vue, tout est repoussant et rien n’est séduisant dans ce programme. Or, c’est le fait que nous sommes repoussés par cette idéologie qui peut séduire les candidats au djihad. (...) Lorsqu’une société offre à sa jeunesse la réjouissante perspective d’être un esclave ubérisé et l’enthousiasmante idéologie du cynisme politico-financier, il n’est guère étonnant de voir ce qui apparaît comme son opposé devenir séduisant. Un dieu vengeur et sanguinaire est ainsi perçu comme le glorieux contradicteur de l’argent-roi et de sa cour en costumes trois-pièces. (...)

Mireille Vallette: L’empreinte indélébile d’un complexe de supériorité

(...) C’est sous la pression européenne que le sultan ottoman déclare l’égalité de ses sujets à partir de 1839. Ces mesures sont rejetées avec indignation par les populations musulmanes. L’attitude d’une minorité de juifs qui fait valoir ses droits provoquera une réaction de stupéfaction, puis de colère. Comme le remarque Nathan Weinstock, «l’humiliant se sent humilié». (...) Cette certitude d’une supériorité divine explique qu’il semble si naturel aux fidèles des mosquées d’Occident d’imposer à nos sociétés leurs rites et leurs mœurs, fussent-ils du plus grand sexisme et d’un conservatisme échevelé. Ceux qui s’opposent à cette imposition sont tout naturellement considérés comme des «islamophobes», un mot extraordinaire inventé pour la religion qui rejette le plus, ou des «racistes». De même, il semble évident pour les «vrais croyants» que nos démocraties doivent faire une exception à la liberté d’expression en leur faveur: comment ose-t-on manquer de respect au Prophète et à l’islam en général par des caricatures, des expositions, des films, etc. ? Ou interdire le port d’un vêtement, même s’il symbolise le dramatique statut qu’a réservé cette religion aux femmes ? Mais un défi se profile: si la religion est parfaite, elle est censée créer des sociétés idéales. (...)

Edouard Cuendet: Brexit: on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre !

Durant l’été, les grands quotidiens suisses et étrangers ont publié pléthore d’articles relatifs aux conséquences potentielles du Brexit sur la place financière londonienne. Chacun y va de son analyse sur les places financières européennes qui pourraient accueillir les futurs exilés de la City. Le 2 août, « Le Temps » fait référence à une étude du cabinet de consultants Oliver Wyman qui estime à près de 40'000 le nombre de postes que la place de Londres pourrait perdre dans l’exercice. Mais au profit de qui ? (...) L’activisme parisien n’est pas du goût des Britanniques qui, comme le révèle « Le Temps » du 24 juillet, accusent la France de chercher à profiter du Brexit pour affaiblir la City. La City ne compte d’ailleurs pas se laisser déplumer sans broncher. Son organe de presse attitré, le « Financial Times », insiste, dans son édition du 25 juillet, sur le fait que plusieurs banques privées prévoient d’augmenter leurs équipes à Londres. Mais revenons à la France. La fiscalité des entreprises occupe le centre du débat, comme l’a rappelé Paris Europlace, lobby de l’industrie bancaire. Or, le vent ne souffle pas forcément dans le bon sens en ce qui concerne les grandes entreprises. (...) (TDG)