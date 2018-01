Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Retrouvez toutes les revue des blogs

Guy Mettan: L’obsession du complotisme et ses ravages

(...) N’est-ce pas dans cette effrayante perte de crédibilité des médias qu’il faut trouver la cause du succès des thèses complotistes ? Si les trois quarts des gens ne croient plus les médias qui sont censés les informer avec honnêteté, le problème n’est-il pas plutôt du côté des médias que du côté du public ? Et comment s’étonner que, dans ces conditions, la presse et l’audiovisuel ne cessent de perdre de l’audience et que les réseaux sociaux ne cessent d’en gagner, aussi farfelus soient-il ? Osons aller jusqu’au bout du raisonnement : notre société n’est-elle pas davantage menacée par les pourfendeurs du complotisme que par les supposés complotistes eux-mêmes ? Rappelez-vous la stupéfaction qui avait saisi les journalistes après le succès du Brexit et la victoire inattendue de Trump. Personne ne les avait anticipés, ou presque, tant la grille de lecture anti-Brexit et anti-Trump avait aveuglé les médias mainstream. Et que dire des bobards qu’on a racontés pendant sept ans sur la guerre de Syrie et ses « gentils islamistes » qui luttaient vaillamment contre le « boucher de Damas » dont on annonçait la fin tous les quinze jours ? A-t-on tiré la leçon de ces échecs journalistiques ? En aucun cas. La contrition journalistique a duré dix jours et on vite reparti comme avant, en pire. (...)

René Longet: L’ère de l’aviation sans limites est terminée

En France, dans peu de temps, le gouvernement va devoir trancher sur le lancement ou non de l’Aéroport de Notre Dame des Landes. Des spécialistes de la branche expriment leurs doutes, comme Jean-Louis Baroux, qui rappelle dans une récente chronique: «il ne suffit pas de créer une plate-forme aérienne pour en faire un succès. Les Canadiens l’ont expérimenté durement avec l’aéroport de Mirabel… La gare TGV de Lyon St.-Exupéry, aéroport appelé à l’époque Lyon Satolas (1994) a été desservie par des trains rapides en provenance de Paris, Lille, Marseille et Genève. Bien évidemment, aucun passager sérieux n’était partant de l’une de ces villes pour aller prendre un avion à Lyon. (...) A Genève, une initiative populaire appelée « Reprenons en main notre aéroport » souhaite encadrer le développement futur de l’aéroport par des principes inscrits dans la constitution tels que la protection de l’environnement, l’aménagement du territoire ou de promotion de la santé. Déposée au printemps dernier, elle cible essentiellement la contradiction entre le caractère urbain de l’aéroport et les projets de développement de l’aviation, puisque le nombre de passagers devrait passer de 17 millions par an à 25 d’ici 2030. (...)

Bruno Hubacher: Le contrôle de l’information, dernier bastion à prendre

(...) Mis sous pression par l’agenda politique Gilles Marchand, le directeur de la SSR, monte au créneau en commençant par mettre de l’eau dans son vin. Il se dit « conscient qu’il sera toujours plus compliqué d’imposer une redevance contrainte aux futures générations « pay per view », plus enclines à ne payer que ce qu’elle consomme.» Le service public à la carte, l’objectif primaire des libéraux. Monsieur Marchand n’y est pas du tout et tombe du coup tout droit dans le panneau des initiants. Il serait tout à fait imaginable de lier la somme de la redevance à la capacité contributive des citoyens. En voilà une proposition qui pourrait séduire l’électeur. La contrainte de la cotisation obligatoire n’est qu’un subterfuge qui détourne du vrai sujet, celui de l’indépendance politique d’un média citoyen. Et celle-ci, contrairement à d’autres pays comme la France et la Grande Bretagne, est garantie par le système politique suisse. Contrairement à ce qu’avance la droite réactionnaire à qui veut l’entendre, les médias ne sont pas d’office de gauche. Comme si cela voulait encore dire quelque chose par les temps qui courent. Le prétexte financier est également avancé par le pape des médias suisses, l’infatigable Roger Schawinski,..

Jean-Michel Olivier: Patrick Roegiers fait son cinéma

Patrick Roegiers est un Huron, un Apache — et sans doute le dernier des Mohicans. En un mot : il est belge. Dans le paysage littéraire français d'aujourd'hui, à la fois pauvre et conventionnel, ses romans étonnent et détonnent, car ils ne ressemblent à rien. Ou plutôt : ils sont si originaux, si drôles, si pleins de verve et de surprises, qu'ils ne peuvent avoir été écrits que par un Belge établi à Paris, qui fut d'abord comédien, puis lecteur, puis journaliste (passionné par la photographie), puis auteur de théâtre, puis polémiste, etc. (...)

Pascal Décaillet: Vanité des étendards

Longtemps passionné par l'Histoire des partis politiques (en Suisse, en France, en Allemagne), illuminé par les études d'Olivier Meuwly sur les sources et l'évolution du radicalisme en Suisse, je crois de moins en moins aux bons vieux partis, avec leurs fidèles membres, leurs grands-messes, leurs assemblées de délégués, comme relais du débat démocratique. (...) Et puis, il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ile ne remplacent pas les partis. Mais demain ? Après-demain ? Sortis de l'âge du poste à galène (cf mon dernier texte sur le sujet), ils vont constituer, dans les années qui viennent, un mode de partage et d'acquisition des connaissances, de fédération des énergies dans tel ou tel combat ponctuel, qui pourrait bien rendre caduques les bonnes vieilles réunions hebdomadaires de comitards, avec leurs banderoles qu'on sort dans les grandes occasions, comme d'autres sortent la Madone pour la Fête-Dieu, leurs Cènes de la vie partisane, leurs petites trahisons, leurs Judas, leurs Passions à la petite semaine. De quoi sont nés les partis ? (...)

Pascal Gavillet: Ils nous ont quittés en octobre 2017

Elle avait passé le siècle le 1er mai 2017. L’indispensable Danielle Darrieux, sans laquelle le cinéma français des années 30 n’aurait pas toujours la même saveur. Revoir Dédé de René Guissart, Abus de confiance de Decoin, ou Retour à l’aube du même, parmi des dizaines d’autres titres plus ou moins connus, premières ponctuations d’une filmographie où il ferait bon se perdre et qui nous mènera plus tard chez Demy, Téchiné, Vecchiali et tant d’autres. Maud Linder, elle, passa sa vie à tenter de retrouver un maximum de films tournés par un père qu’elle n’avait jamais connu et qui s’était suicidé alors qu’elle n’avait que quelques mois. Je l’avais plusieurs fois rencontrée et elle était intarissable à son sujet. De Jean Rochefort, dont une passionnante biographie vient de paraître, je me souviens d’une interview souriante et décontractée à Venise pour L’Homme du train de Leconte. Quelques minutes après, j’avais rencontré Johnny pour le même film. Douloureux hasard, l’un et l’autre nous ont quittés à quelques semaines d’écart. Et puis Anne Wiazemsky (troisième photo), autre souvenir, autre moment, cette fois au Salon du Livre de Genève où j’avais pu lui dire tout le bien que je pensais du bouleversant Sept garçons. En revanche, la faire parler de Godard me fut impossible. Tout était dans ses livres, en somme. (...)

Jacques-André Widmer: Pestes spirituelles

À plusieurs reprises, nous avons décrit sur notre présent blog les dangers de pestes spirituelles orientales qui se cachent sous des ascèses psycho-somatiques dont le yoga et les méditations. Dans son numéro de décembre 2017, la revue trimestrielle de l'UNADFI consacre précisément l'intégralité de sa publication à ces deux classes d'ascèses occultes qui connaissent un engouement massif en Occident. Elles ne sont pas sans danger pour ceux qui les pratiquent. Qui est l'UNADFI ? " C'est une association nationale qui informe sur le phénomène sectaire et joue un rôle essentiel dans la prévention et l'aide aux victimes à travers les 29 associations locales de défense des familles et de l'individu" (... (TDG)