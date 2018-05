Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Gorgui Ndoye: La Suisse Fête le ContinentPremier et Mandela

Ce mardi 22 mai à demain mercredi 23 mai 2018, à 20 heures, le théâtre Pitoëff, Salle communale de Plainpalais accueille une série de concerts suivis de soirées latino africaines entrant dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique. Toute la population suisse et les étrangers qui vivent y sont cordialement invités. c'est donc la Suisse multiculturelle qui fête l'Afrique multiple dans une belle ville la Genève internationale.

Jean-Noël Cuénod: La Franc-Maçonnerie attaquée en Italie

Le programme de gouvernement signé en Italie par les deux partis démagogistes « Cinque Stelle » et la Lega d’extrême-droite contient un alinéa stipulant qu’aucun ministre du futur cabinet transalpin ne doit appartenir à la Franc-Maçonnerie. C’est l’une des constantes des mouvements totalitaires en général et fascistes en particulier : bannir la Franc-Maçonnerie. (...) Les Francs-Maçons n’échappent pas au sort de tout groupe humain dont aucun n’est à l’abri des dérives. Faudrait-il interdire aux catholiques de siéger au gouvernement parce que des prêtres se sont livrés à la pédomanie et que leurs actes ont été couverts par leur hiérarchie ? Ce serait absurde et odieux. C’est tout aussi absurde et odieux, de le faire à l’endroit des Francs-Maçons, en excipant des turpitudes de la P2. S’attaquer aux Francs-Maçons n’est jamais anodin. (...)

Pascal Gavillet: Cannes 2018, entropie terminale

L’impression que tout est passé trop vite et qu’en même temps, chaque journée tirait en longueur. Cannes (le Festival, indeed) est un concentré de paradoxes qui parfois abreuvent nos écrits ou commentaires. Et puis rien ne se passe jamais comme prévu, c’est un peu la loi. (...) Sinon, ce 71e rendez-vous annuel nous conforta sur certains points. A savoir que comme les fêtes, les attachés de presse internationaux, même s’il reste des exceptions, ne servent quasiment à rien. Que l’utilité du peu accueillant (j’en fus victime) stand pavillonnaire de Swiss Films reste à discuter, peut-être en haut lieu (fédéral), puisque je n’ai une fois de plus croisé que des gens qui s’en plaignaient et que l’argent qui finance la chose pourrait in fine tout aussi bien aller ailleurs. Qu’à l’ère du numérique, la chose papier continue à proliférer… Et puis ces questions, peu intéressantes. L’opération «3 jours à Cannes !», destinée à 1500 amoureux du cinéma entre 18 et 28 ans qui pouvaient venir au festival entre les 17 et 19 mai, était-elle censée suppléer la carence des festivaliers, semble-t-il moins nombreux que d’autres années ? La transformation des grilles horaires, mal vécue par les Parisiens, qui se plaignent de toute façon de tout, a-t-elle affecté nos us cannois ou pas du tout ? Sera-t-elle maintenue en 2019 ? Enfin, verra-t-on en Suisse Climax de Gaspar Noé, mon grand film maudit de Cannes 2018 (...)

Pascal Holenweg: Maudite mobilité ?

(...) Donc, les TPG sont les transports publics urbains les plus lents de Suisse. Et Genève est la ville la plus embouteillée de Suisse. Et il y a évidemment entre ces deux constats un lieu d'effet à cause. Certes, la densité des arrêts par km2, en surface brute, apparaît plus élevée à Genève qu'ailleurs 9,8 arrêts contre 7,3 à Bâle, 6,2 à Berne, 5,2 à Zurich et 4,7 à Lausanne), mais si on passe à une comparaison par km2 bâti (et donc peuplé), elle se retrouve dans la norme… (...) Dernière mauvaise nouvelle : Genève est, comme Lausanne, en queue de classement des villes suisses en ce qui concerne les aménagements cyclistes… Alors, qui, au Conseil d'Etat, pour prendre le "dossier de la mobilité" ? (...) A lire aussi, le commentaire de l’ancien président des taxis…

Maurice-Ruben Hayoun: La politique musulmane de la France

(...) Peu avant la Grande Guerre, l’état de décomposition de l’empire ottoman (l’homme malade de l’Europe) encourageait les Français à envisager la création d’un califat d’Occident, en remplacement de celui d’Orient qui, de surcroît, inquiétait par son tropisme pro germanique. L’auteur de ce livre, Madame Jalila Sbaï ne manque pas de souligner l’aspect hasardeux de ce projet puisque la France laïque et républicaine se trouvait confrontée (moins d’une décennie après la mort d’Ernest Renan, grand inspirateur de la loi de séparation de 1905) à une problématique qu’elle a tenté de résoudre en s’aidant de sa propre approche du fait religieux, ce qui ne convenait nullement à la situation : la rapport de la chrétienté au pouvoir ne ressemble en rien à ce qui a cours dans l’orbite musulmane. Le projet était donc voué à l’échec. Pourtant, il avait la faveur d’un observateur aussi sagace que Lyautey : l’idée d’un califat d’Occident, dépendant de la France et lui permettant d’unifier sa politique en Afrique du Nord, puis de l’étendre aux autre possessions musulmanes, séduit…( p 57) Au fond, tous ces esprits simples (mais qui n’étaient pas des simples d’esprit) rêvaient de voir ce califat exercer les mêmes prérogatives que le Vatican sur le monde catholique, alors que l’islam est à des années-lumière de telles idées. On ne comprenait rien à l’altérité musulmane, à ses catégories mentales ou surtout religieuses si différentes et si enracinées dans l’esprit du peuple dont le seule et unique ciment unificateur était la religion. (...) On lit ici, dans ce beau livre de Madame Sbaï, des chapitres très instructifs sur l’inadéquation des méthodes visant à faire de l’islam une religion à l’instar de l’église chrétienne. (...) (TDG)