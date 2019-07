Fantasmer? Ce soir, on passe à la pratique

Question: «Mon compagnon et moi avons découvert de nouvelles pratiques sexuelles. Ces aventures me plaisaient beaucoup au début, mais maintenant je me sens coincée dans ces nouveaux schémas. J’aimerais également retrouver la sexualité que nous avions par le passé.» Nathalie, 57 ans

Réponse: La sexualité est un phénomène évolutif. Comme vous le décrivez, la vie sexuelle d’un couple se transforme en fonction des étapes de vie conjugale, du développement personnel et des modifications corporelles et biologiques. Certains changements sont positifs et enrichissants, alors que d’autres s’avèrent plus compliqués et peuvent engendrer de la souffrance.

Dans votre cas, les découvertes que vous avez faites paraissent avoir eu un impact ambivalent: à la fois positif et négatif. En tant que sexologue, je m’interroge d’emblée sur les raisons de ce changement. Qu’est-ce qui s’est modifié entre le point agréable et plaisant, et celui où vous vous êtes sentie piégée? Apparemment, votre vécu diffère. Y a-t-il d’autres variables qui ont bougé?

Du plaisir à faire plaisir



Il arrive qu’une fois que la nouveauté et l’intensité qui l’accompagne s’estompent, d’autres facteurs apparaissent. Les motivations à accomplir ces actes sont souvent portées par le désir et la découverte. Et il peut arriver, passé un certain stade, que ces comportements jusqu’alors sources de plaisir deviennent dérangeants. Dans ce cas, il est important que vous identifiiez ce qui vous attirait dans ces nouvelles pratiques. Il arrive parfois que nos motivations soient centrées sur la satisfaction du plaisir de l’autre. En effet, de nombreuses personnes prennent du plaisir à faire plaisir sexuellement à leur partenaire. Il y a alors une phase initiale où l’on est contenté de voir l’autre épanoui et satisfait. Puis survient le risque que l’autre soit centré sur lui-même dans la réalisation de son fantasme. Dans ce cas, celui qui veut donner du plaisir se trouve frustré dans ses attentes. L’un jouit en se centrant sur lui-même, tandis que le second souffre que le lien soit coupé alors que c’est justement ce qui a de l’importance. Si tel est votre cas, discutez-en avec votre partenaire afin de rétablir un échange et une intimité érotique plus grands.

NOTRE EXPERT

Cette semaine envoyez vos questions à Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeute de couple, spécialiste en sexologie SSS: nicolas.leuba@femina.ch

CE QUI SE PASSE SOUS LA COUETTE



PAR NICOLAS POINSOT



PAS TOUT COMPRIS Le séisme #MeToo at-il fait bouger les mentalités? Oui et non, répond une enquête menée par le 20 Minutes français. Côté points positifs, on note ainsi que 64% des sondés croient que les femmes ont besoin d’avoir des sentiments pour faire l’amour, alors qu‘ils étaient 74% à le penser en 2016. Petite évolution ici, mais régression sur d’autres aspects, notamment concernant les stéréotypes autour du viol: par rapport à 2016, davantage de personnes sont désormais persuadées qu’il est courant d’accuser un homme d’agression sexuelle par déception amoureuse ou vengeance.

MAUVAISE IDÉE L’application DeepNude, dont les algorithmes permettaient de déshabiller virtuellement une femme à partir d’une photo, a été désactivée par ses créateurs. Son lancement fin juin avait fait polémique, les détracteurs pointant les risques d’usages abusifs et le sexisme navrant du concept.

Retrouvez d'autres articles sur la vie de couple et la sexualité sur www.femina.ch