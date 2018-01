Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Retrouvez toutes les revue des blogs

Esther Alder: Il faut sauver le journalisme

De même qu’on ne redresse pas un pays à coups de cures d’austérité, on ne redresse pas un journal en réduisant les coûts et en supprimant des postes de rédacteurs. Une telle manière de procéder ne peut qu’induire une baisse de la qualité et de la diversité de la presse. Quoi qu’on en dise, les journaux ne sont pas et ne seront jamais des entreprises comme les autres. L’information est une mission d’intérêt général, indispensable à la démocratie et à l’exercice de la citoyenneté. (...) La logique de l’ultra-libéralisme trouve ici ses limites. Les managers ont pris la place des éditeurs, voire des rédacteurs en chef. Le journal est devenu un « produit ». Les lecteurs-citoyens sont assimilés à des « clients » ou à des « consommateurs ». Et comme il s’agit avant tout d’obtenir du rendement, la qualité baisse, forcément. Il est parfois question d’aider la presse avec des subventions publiques. Pourquoi pas ? Le modèle de financement reste à trouver, car il est impensable d’accorder des aides publiques à des groupes de presse par ailleurs bénéficiaires. Et les journalistes tiennent à leur indépendance, à juste titre. (...)

Pierre Jenni: Nouvelle loi sur les taxis

(...) «Espérons que le dossier puisse être définitivement considéré comme réglé.» C'est en ces termes que le conseiller d’État chargé de l’Économie, Pierre Maudet, dresse un bilan, six mois après l'entrée en force de la nouvelle loi cantonale sur les taxis,... On comprend mieux les voeux de notre magistrat lorsqu'on sait qu'il n'y a pas moins de trois procédures pendantes au TF qui remettent en question les fondements de sa loi votée au pas de charge sans tenir compte des remarques des milieux concernés. Ainsi qu'une procédure devant la Cour de Justice du Canton qui promet pas mal de remous et qui devrait mettre en évidence les errances du service en charge de l'application de la loi. Enfin, on relèvera la récente confirmation par le TF de l'obligation faite à Uber de salarier ses chauffeurs ce qui réduit presque à néant la portée de cette "lex uber" qui voulait dynamiser la concurrence dans ce secteur. (...) Si le département avait véritablement la volonté de faire appliquer son texte, il placerait deux agents à l'aéroport départ pour faire cesser l'activité parfaitement illégale des VTC Uber qui circulent presque exclusivement avec des plaques VD et pour la plupart sans permis adéquat. Mais surtout, il devrait faire fermer l'application Uber qui, comme à son habitude, n'a pas même pris la peine de s'annoncer au PCTN, comme la loi l'exige, pour la simple et bonne raison qu'elle reconnaitrait de fait être un "distributeur de courses" ce qu'elle tente un peu vainement de défendre partout dans le monde en se considérant comme une simple plateforme numérique de mise en relation.

Claude Bonard: Un triste et étonnant spectacle le 20 janvier 1941 à la gare de Satigny

Le 19 juin 1940 le 45e Corps d'Armée français demandait à se faire interner en Suisse après avoir affronté les Allemands au cours de violents combats dans un périmètre allant de Belfort à la frontière suisse. Parmi les troupes internées figurait le 7e Régiment de Spahis Algériens. Après s'être regroupés à Montfaucon, les Spahis prendront leurs quartiers dans le Seeland et dans les régions d'Estavayer et de d'Yvonand. Le 20 janvier 1941, ils quittent la Suisse pour rejoindre la zone libre française via Veyrier. 525 hommes et 311 chevaux sont acheminés au moyen de deux trains jusqu'à la gare de Satigny. A leur arrivée, plusieurs officiels et officiers suisses les accueillent et gèrent cette situation exceptionnelle. Mon père, le premier-lieutenant Robert Bonard, était de la partie. Il m'a laissé un témoignage dont je vous livre quelques extraits aujourd'hui (...)

Christophe Ebener: Ça, c'est la pêche genevoise...

Les chiffres des captures de poissons par la pêche de loisir dans le canton de Genève sont enfin connus pour l’année 2016. Et ils font mal. Jugez plutôt, et tenez vous bien ! Sur le Rhône, cours d’eau principal du canton, il s’est capturé moins d’une truite par année et par pêcheur ! Et pourtant, chaque pêcheur du Rhône y est allé en moyenne 15 fois…En cette année 2016 de vidange du Rhône, le nombre total de truites capturées a même été divisé par 3 par rapport à l’année précédente ! Et ces chiffres catastrophiques ne concernent pas seulement les truites, puisque les captures de perches et de brochets ont elles aussi chuté dramatiquement. Une démonstration navrante que les autorités politiques et les services industriels de Genève, malgré l’autosatisfaction dont ils font preuve, sont toujours incapables de gérer ce fleuve sur des bases compatibles avec la vie aquatique, la protection des animaux et la conservation des espèces. Sur l’Arve, rivière exceptionnelle pour la pêche de loisir il y a quelques dizaines d’années, le résultat n’est guère meilleur, (...) … face à l’absence d’améliorations concrètes sur le terrain, c’est la colère qui l’emporte en ce moment.

John Goetelen:Le retour du conservatisme

Je choisis le mot en -isme pour indiquer qu’il ne s’agit pas d’actions ponctuelles mais d’une philosophie politique générale. Conservation et limites ont remplacé le paradigme libertaire des années 1950-1980. La conservation (du patrimoine, de l’environnement, etc) revient par là où on ne l’attendait pas: par ceux qui se posent en progressistes. Exemples. L’aéroport de Notre-Dame des Landes est contesté au nom de la protection d’une zone protégée et de son utilité. Sur son blog René Longet affirme même, à ce propos, que l’ère de l’aviation sans limites est terminée. L’aviation s’est développée entre autres grâce aux voyages de masse. Les sans grade du XXe siècle ont pu soudain partir voir d’autres pays, comme les riches bourgeois du XIXe siècle. Ce développement démocratique des voyages doit-il être arrêté ou limité au nom de la conservation de la planète? En cas de limitation tendue, qui sera désigné pour profiter des places disponibles, dont l’offre sera devenue moindre que la demande? (...) Dans un autre domaine le conservatisme fait son grand retour: les relations entre les femmes et les hommes. Qui aurait crû, dans les années 1970, que quarante ans plus tard les propositions visant à séparer les sexes dans l’espace public seraient aussi nombreuses qu’aujourd’hui?

Marie-France de Meuron: L’addiction au sucre

Imposer sa loi n’est pas peu dire puisqu’après un combat acharné et une somme colossale mise en jeu, le lobby agro-alimentaire a imposé l’étiquetage des produits au Parlement Européen. Même si cet étiquetage est « tordu » en ce sens, par exemple, qu’il définit un pourcentage de sucre en relation avec le besoin quotidien d’un adulte alors que ce sont des aliments prisés par les enfants et que la notion de grammes serait plus explicite. Ainsi, depuis des années, les épidémies d’obésité et de diabète se développent. Le milieu pédagogique est lui aussi infiltré puisque ce sont ces mêmes industries qui financent en grande partie les campagnes de nourriture équilibrée dans les écoles. En France, une clinique pour adolescents obèses a été créée pour habituer les jeunes à une nouvelle alimentation et leur enseigner à lire les étiquettes des produits. Mais le sucre, peut-il vraiment conduire à une addiction comme une drogue ? Eh oui ! (...) (TDG)