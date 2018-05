Eric Bertinat: Le MCG et le budget de la Ville

Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Eric Bertinat: Le MCG est le budget de la Ville

A l'occasion du débat sur le budget 2018, le MCG a rompu l'alliance passée entre le PLR, le PDC et l'UDC qui formait la droite élargie (& solidaire). Le MCG a voté avec la gauche le budget 2018. (...) Je ne considère pas ce choix comme une trahison ou une défaillance temporaire et, pour moi, la droite élargie (& solidaire) n'a pas explosé ainsi que se plaisent à le relever quelques grincheux. (...) Alors quid de la suite ? Laissons passer l'été et nous nous pencherons sur le budget 2019. Pour l'UDC, cela se fera sans a priori, ni a posteriori. Nous aurons plaisir à nous remettre autour d'une table en espérant dégager une nouvelle fois une majorité de droite avec le PLR, le PDC et le MCG. Nous y sommes arrivés ces dernières années, nous y arriverons la prochaine fois. A titre personnel, je pense que si la droite élargie (& solidaire) avait été plus exigeante dans ses demandes de révision budgétaire, peut-être serions-nous arrivés à nous entendre. A bon entendeur salut.

Houda Khattabi: Questionnaire "humain" du Grand Genève

Si vous voulez agacer un passant choisi au hasard dans les rues basses, parlez-lui du Grand Genève. Il évoquera aussitôt la pollution, les embouteillages, le dumping salarial, le tourisme d'achat et surtout une région construite de toutes pièces par l'Europe pour profiter de la manne genevoise! Mais il ne lui viendra jamais à l'esprit que le Grand Genève, ce sont aussi 25'000 enfants du canton qui se sentent abandonnés et stigmatisés. Cette considération humaine, longtemps dénigrée par les politiques, commence à faire son petit bonhomme de chemin dans certains discours. Car la source du problème est un canton qui a beaucoup d'ambitions de croissance mais un gros problème à aligner sa politique de logement à ses rêves de grandeur. Et donc l'incapacité de loger ses ressortissants et autres travailleurs à des conditions décentes, les poussant à rechercher l'Eldorado de l'autre côté de la frontière. C'est d'ailleurs souvent lorsque la famille s'agrandit que le problème se pose, car les logements familiaux sont rares et se monnaient à prix d'or. Afin d'aller à la rencontre de ces exilés immobiliers, l'association Genevois sans Frontière a publié sur sa page un questionnaire destiné à mieux connaître ces familles qui, comme elles le définissent elles-mêmes, vivent à Genève et dorment en France. (...)

Pascal Décaillet: 30 mai 1968 : 50 ans demain !

Comme journaliste, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de couvrir des manifestations, en direct sur place avec micro HF. J'ai même eu l'honneur, à deux reprises, d'inhaler les gaz des grenadiers de la police municipale bernoise, en 1991 et 1992, lors de méga-manifs de paysans, très en colère. Expérience plutôt violente pour l'appareil respiratoire, croyez-moi. Mais comme citoyen, jamais participé à la moindre manif. Il est totalement contraire à ma nature d'aller hurler dans la rue, avec d'autres gens, même pour des causes que je partage. Cela n'est pas mon langage. J'exprime mon point de vue, depuis plus de trois décennies, dans des commentaires argumentés, avec ma voix ou ma plume, c'est mon mode, ma manière, cela me convient très bien. Il est pourtant, dans toute l'Histoire récente, une manif à laquelle j'aurais voulu participer. (...)

Djemâa Chraïti: L'aventure argentique

Philippe Ledru, ancien photographe pendant 25 ans, à l’agence Sygma, balaie d’un geste les problèmes qu’il a eus à récupérer son stock photos lorsque l’agence de photo-journalisme est vendue en 1999, à Corbis, société dirigée par Bill Gates plus tard revendue à Unity Glory, filiale de Visual China qui finira par conclure un accord avec Getty Images. C’est alors la valse des archives, un fonds de plusieurs millions de photos à la dérive, des milliers d'entre elles perdues. Des photographes qui avaient quasi un statut d’indépendant avec des droits d’auteur protégés au cœur de l’agence Sygma s’associent et décident de se battre pour récupérer leurs clichés. Après 12 ans d’âpres luttes et de procédures sans fin, Philippe Ledru parvient à récupérer 5m3 de photos, soit un camion. Mais il ne veut plus en parler, du reste, ils ont tous signé un accord dans ce sens « on ne parle plus de cette affaire, tout a été réglé! » Il reste quoi ? (...) Tandis qu’il me raconte ceci, il se retourne et voit sur son stand du Carrousel du Louvre où sont exposées ses photos dont celles de David Bowie, des personnes photographier ses œuvres au moyen de leur portable et il les interpelle; il leur explique les droits d’auteur, le travail à respecter et s'explique, ses photos seront reproduites par milliers sur les réseaux sociaux et comment les récupérer, ensuite. Voilà ce qu’est devenue la photo, dit-il, des reproductions aveugles à l’infini et on ne sait plus en reconnaître l’auteur. On ne peut plus remettre une photo dans son contexte et pourtant le contexte est essentiel pour comprendre une photo et la situer dans son temps.

Edouard Cuendet: Projet PAV, le « Canada Dry » de la PPE

(...) En se penchant de plus près sur le texte, on constate qu’il ne s’agit pas de PPE en pleine propriété, mais d’une forme de succédané, un « Canada Dry » de la PPE. On se souviendra de la publicité pour cette boisson qui sonnait comme suit : « ça a la couleur de l’alcool, le goût de l’alcool….mais ce n’est pas de l’alcool ». En l’occurrence, la soupe que veut nous servir le projet PAV a le nom de la PPE, le coût de la PPE…. mais ce n’est pas de la PPE. (...) Cette rente de superficie versée à l’Etat n’est de surcroît pas déductible fiscalement, contrairement aux intérêts hypothécaires. De plus, à l’échéance du droit de superficie, prévu pour une période initiale de 66 ans, le bien immobilier retournera à son propriétaire, l’Etat. Il tombe sous le sens que les conditions de financement de cet avatar de PPE seront plus restrictives auprès des banques, qui demanderont en particulier l’amortissement du crédit sur la durée du droit de superficie, ce qui n’est pas le cas pour une PPE en pleine propriété. (...)

Claude Bonard: Danger de mort ou Lebensgefahr

J'ai lu avec intérêt et amusement l'article publié publié hier dans la Tribune de Genève par Monsieur Sacha Bourgeois-Gironde, professeur d'économie, qui nous explique pourquoi les Romands épargnent moins que les Alémaniques.(...) Ayant effectué mes études gymnasiales en Suisse allemande, je suis assez sceptique face à cette théorie… Jugez plutôt : si vous voyez une ligne électrique en Suisse romande, il est écrit sur le poteau "Danger de mort"... et si vous voyez la même ligne électrique en Suisse allemande, il est écrit "Lebensgefahr", soit danger de vie… Un condensé de la Suisse, où depuis 727 ans on joue à se faire peur tout en tenant farouchement à rester ensemble. (...) (TDG)