Edmée Cuttat: un voyage plein de sensibilité et de poésie

(...) On voit les larmes, on sent la souffrance, on entend les cris au cours de ce voyage à la fois extraordinaire et quotidien. Un voyage que la cinéaste portait en elle depuis longtemps. Née à Yverdon et vivant à Paris, Yamina Zoutat, venue présenter son film au Spoutnik, à Genève, est passionnée depuis l’enfance par le fait divers. Après des études de journalisme à Paris IV, elle fait un stage à TF1, où elle est engagée. Pendant dix ans, elle a suivi tous les grands procès, de celui de Papon au sang contaminé en passant par Dutroux, Tapie, ou Elf. "Les Assises ont été mon école de cinéma. Aucun scénariste ne pourrait inventer quelque chose d’aussi tordu, invraisemblable et inattendu que certains procès". Aujourd’hui, elle enseigne la vidéo dans différentes facultés parisiennes. (...)

Bruno Hubacher: La maison Al Saoud, bienfaitrice de l’éducation supérieure

(...) Une des sociétés membres du « MIT Media Lab » s’appelle « MISK Foundation » ou « Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Foundation », une ONG « dédiée à la culture et l’éducation de la jeunesse par le biais de l’entrepreunariat ». A l’école de droit de l’université de Yale, « Yale Law School », c’est le centre d’éducation « Abdallah S. Kamel Center for the Study of Islamic Law and Civilisation » qui bénéficie d’importants soutiens financiers du royaume. Le milliardaire saoudien Abdallah Kamel s’était montré reconnaissant avec une dotation de 10 millions de USD. (...) Sur les ondes de la chaîne d’information progressiste indépendante « Democracy Now », le directeur du « Middle East Crisis Committe», une ONG basée à New Haven dans l’état du Connecticut, également membre de la « Coalition to end the Saudi Alliance », Stanley Heller, indique, le 26 octobre dernier, un autre partenariat, hautement problématique, celui entre le régime saoudien et l’université de New Haven, plus particulièrement le « Henry C. Lee College of Criminal Justice and Forensic Sciences », fondé et dirigé par le célèbre médecin légiste Henry C. Lee, connu pour son apport d’expertise dans des enquêtes criminelles médiatisées telles que le meurtre de Kathleen Peterson, l’épouse du célèbre écrivain Michael Peterson, l’affaire criminelle du joueur de football O.J. Simpson, ainsi que la mort suspecte du journaliste d’investigation Danny Casolaro en 1991. (...) Le partenariat public privé étant également une forme de collaboration privilégiée des universités européennes, majoritairement gérées par les pouvoirs publics, il serait intéressant d’examiner de plus près cette pratique, inspirée du modèle néolibéral américain.

Pascal Décaillet: DDR : ma nostalgie

L'épisode de l'Histoire prussienne et saxonne appelé "DDR", entre 1949 et 1989, me passionne à un point que personne n'imagine. D'abord, parce que j'ai connu cette époque, j'ai passé l'été de mes quatorze ans sur la ligne de démarcation inter-allemande, qu'on appelait "Mur de fer", j'ai regardé tous les soirs les nouvelles de la DDR (qui n'étaient pas plus teintées de communisme que celles de la BRD ne l'étaient de capitalisme), j'ai lu les auteurs de la DDR, bref ce pays m'a touché. Le pays, pas le régime, bien sûr. Encore moins, la Stasi ! Mais je ne supporte pas, encore aujourd'hui, d'entendre de beaux esprits parler de ces quarante ans d'Allemagne de l'Est, donc (pour être clair) de zone d'occupation soviétique, après la défaite du 8 mai 1945, comme d'un épisode historique où tout serait à jeter. Non seulement je pense le contraire, et mon attachement nostalgique (il faudrait dire "ostalgique") à la DDR est immense. (...)

Anne Cendre: Les coulisses du droit

Film étrange, poétique, personnel, Retour au palais nous emmène dans les coulisses du Palais de justice de Paris que la cinéaste Yamina Zoutat a sillonné pendant des années. Ce long métrage, plus évocateur que documentaire, est projeté jusqu’au 31 octobre tous les soirs à 19 h. au cinéma Spoutnik, en présence de l’auteur qui répond inlassablement aux nombreuses questions que son œuvre a soulevées. (...) En quittant un film qui brode autour des notions de droit, on est plongé dans le non-droit. La rue de la Coulouvrenière et la rue des Rois sont hantées par des silhouettes noires, à peine dissimulées par des zones d’ombre, dans l’attente de clients. Etrange voisinage.

Demir Sönmez: Situation scandaleuse à l'aéroport de Zurich

Une vingtaine de personnes kurdes sont actuellement détenues à l'aéroport de Zürich en vue de leur expulsion vers... l'Afrique du Sud! En effet, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), à l'appui d'arguments tout à fait abusifs a justifié le fait de ne pas examiner les demandes d'asile de ses personnes. (...)

John Goetelen: L’émergence du tigre

L’incident s’est produit cet été dans le groupe de boulistes amateurs où je joue parfois. J’ai mentionné ailleurs les disputes entre hommes dans ce cadre. Celle-ci fut plus intense. Réflexion sur la colère. (...) L’ouragan émotionnel qui peut naître d’une colère nous place devant nos capacités et limites à gérer les tensions, à préserver notre intégrité émotionnelle et à exprimer sereinement notre réalité ou notre vision. Où reconstruire, se demandait Pierre? Je comprends de ses propos qu’il a dû reconstruire en lui-même sur la faille que la colère avait révélée. Quel qu’ait été désagréable à ses yeux le comportement de Paul (sentiment partagé sur le terrain), c’était à lui, Pierre, de changer sa manière de réagir. Pas à Paul de modifier son comportement. Pierre est revenu sur le terrain. Il a salué Paul, serré sa main, et même joué avec lui. Leur échanges sont plutôt neutres. Ils n’ont pas reparlé de l’incident.

Roland Meige: Le PC21, couteau suisse des airs

Les premiers Pilatus PC21 de la commande par la France de 17 appareils commencent à être livrés. L'appareil a été jugé le plus performant pour la formation des pilotes du Rafale, fleuron de l'armement français. Puisque il est si bon, et comme l'on connaît ses multiples adaptations et usages, pourquoi ne pourrait-il pas être à la base d'un appareil ad hoc de la "Police du ciel" suisse ? J'en avais fait la suggestion, par écrit, au Conseiller fédéral en charge de la défense. Il m'avait répondu que cela était irréaliste, pour toutes sortes de raisons. Nous allons donc voir réapparaître, dans les discussions autour de ce marché à 8 milliards, les mêmes grosses machines de guerre, disproportionnées par rapport aux dimensions de notre territoire et aux capacités de notre gentille armée de milice, et produites par de grandes puissances guerroyant tous azimuts. (TDG)