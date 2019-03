Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Djemâa Chraïti: Spinoza, un penseur pour l’éternité

Lors d’un voyage récent aux Pays-Bas, sur les traces de Baruch Spinoza, au cours d’un tour organisé par un passionné du philosophe, j’ai pu découvrir in situ, la vie du grand penseur ; sans doute l’un des plus grands penseurs de notre civilisation. Quel triste destin pour ce philosophe de la "joie" ! Un mémorial dans le jardin de l’église de Nieuwe Kerk, à la Haye, à quelques centaines mètres de son domicile, rappelle discrètement sa mort. Sur la pierre, une épitaphe en latin laisse entendre discrètement que jadis dans cette terre étaient enterrés les os de Spinoza. Et puis ? Rien. Les os ont été disloqués et disséminés dans une fosse commune après l’expiration de la concession, au bout de 12 ans, jusqu’à aujourd’hui, on ne sait pas précisément où. (...) Quant aux blogueurs une petite note de Spinoza qui nous ramène tous à beaucoup de modestie : « Enfin, les honneurs nous sont une forte entrave dans la recherche du vrai bien en ce que pour les atteindre on doit nécessairement diriger sa vie selon l'opinion de la foule, c'est-à-dire, fuir ce qu'elle fuit communément et rechercher ce qu'elle recherche. » Un parcours à ne pas manquer si vous vous rendez à Amsterdam. Pour les spinozistes férus, et si vous insistez, un deuxième voyage pourrait sans doute être organisé par notre philosophe passionné.

Jacques-Simon Eggly: Bertrand Piccard mais pas seulement

Une Fondation à but écologique, et pédagogique dans ce sens, a récemment organisé des conférences de Bertrand Piccard devant de nombreux élèves de plusieurs écoles privées. Un succès ! (...) En somme, le message était un peu celui-ci : on ne va pas casser la croissance, ni changer trop nos haitudes de vie ; mais on va trouver les moyens technologiques, en nous adaptant aussi, de rendre tout cela écologico-compatible ; pour le meilleur de notre planète à protéger. (...) Autre ambiance, quelques semaines auparavant, avec un culte réunissant la pasteur Marie Cénec et le grand chef de file écologique qu’est Philippe Roch ; par ailleurs de formation scientifique. Ici, il était question de quête spirituelle, philosophique, en s’appuyant notamment sur des interprétations éclairantes de textes bibliques. L’interrogation se voulait fondamentale. (...) Pas de slogan idéologique pour une décroissance générale, donc ; mais l’idée d’un développement plus respectueux de ce qui nous entoure, plus modéré quant à la consommation, plus partageur aussi et donc gage d’une humanité moins en risque d’explosions nationales et internationales. En somme une humanité qui puiserait, à des sources essentielles retrouvées, les équilibres permettant une bonne vie. (...)

Pascal Décaillet: La carabistouille du "grand débat"

(...) Depuis six mois, émergent du discours des Gilets jaunes deux types, très clairs, et fort bien exprimés, de revendications : la justice sociale (et fiscale), et l'aspiration au RIC (référendum d'initiative citoyenne). Davantage de justice, et davantage de démocratie, c'est simple, audible par n'importe quel gamin, facile à retenir. Même les grèves du printemps 36, à l'époque de Léon Blum, étaient plus complexes, dans leurs catalogues de réformes exigées. Face à cela, le pouvoir avait le droit de dire oui, et celui de dire non. Mais il devait entrer en matière sur le sujet , et non enfumer toute la France avec sa carabistouille de "grand débat". Le grand débat, il a eu lieu depuis longtemps, en amont. Les sujets ont émergé, ils ont mûri, ils sont exprimés avec une parfaite clarté, il n'y avait strictement nulle nécessité de jeter sur la France le voile opaque d'un "débat" voulu par le Prince, autour du Prince, montrant le Prince en majesté, daignant se mêler à la plèbe, souvent pour lui faire la morale. Car le Prince est aussi Cardinal, il se sent à la fois le représentant de la Noblesse et du Clergé, allant parfois se mêler, si les caméras sont là, au Tiers État. Ce Prince est une catastrophe. (...)

Didier Bonny: « Le mystère Henri Pick »

(...) A mi-chemin entre la comédie et le film policier - on ne parlera pas ici de « thriller » car on ne peut pas dire que l’intrigue mette le spectateur sous tension et il n’y a pas à proprement parler de suspense, mais tout de même un intérêt à connaître la vérité - « Le Mystère Henri Pick » permet de passer un bon moment. Porté par Fabrice Luchini et Camille Cottin qui évoluent tous les deux dans le registre d’une sobriété bienvenue, ce n’est en effet pas leur marque de fabrique, le film est divertissant et les rebondissements, bien que légers, permettent de garder le spectateur en éveil du début à la fin, même si le tout manque un peu de folie. (3 étoiles) Toujours à l'affiche: 5 étoiles. « Grâce à Dieu ». (...)

Christian Brunier: Opération « Nouvelles Lumières »

(...) En 2019, trois opérations éco-sociales sont prévues dans des immeubles de logements de la Ville de Genève. La première opération se déroulera durant un mois environ, dans le quartier de la Jonction. Les deux suivantes auront lieu à l’automne au Seujet et à Cité Jonction. Le but de l’opération « Nouvelles Lumières » est d’aider les ménages à diminuer leur consommation énergétique. Grâce aux technologies efficientes, notamment en matière d’éclairage et de réfrigérateur, et aux éco-gestes, les habitants pourront réduire leurs consommations électriques. Des économies de chauffage et d’eau sont également au programme des opérations. Concrètement, les locataires bénéficient gratuitement de matériel et de conseils personnalisés donnés par un Ambassadeur-drice éco21. (...)

André Pfeffer: Climat : pompe à fric ?

Un institut au nom de « Climate Policy Initiative », financé notamment par les gouvernements américains et allemands, estime que les dépenses globales en 2018 étaient de $us 530 milliards ! Chacune des conférences sur le climat organisées par les Nations Unies et qui ont lieu au mois de décembre coûteraient plus de 100 millions. A chacun de ces événements, 20'000 à 25'000 politiciens, scientifiques, représentants d’ONG et autres spécialistes de l’environnement s’y rendent par avion. Ces meetings annuels, tels que Paris, Marrakech, Bonn et Kattowitz sont devenus des rituels. En plus de ces dépenses, il faut y ajouter les programmes et les promesses. A la conférence de Paris, il a été décidé d’allouer aux pays en voie de développement, dès 2020, un montant annuel de $us 100 milliards. Cette somme astronomique, destinée pour combattre les changements climatiques, ne pourra pas être déduite aux aides accordées aux pays en voie de développement qui existent déjà. Pour la Suisse et, uniquement les mesures prises à Paris en 2015, les engagements représenteront entre Fr. 450 à Fr. 600 millions par année. (...)

Cédric Segapelli: Marc Voltenauer

(...) En Suisse, d’un point de vente à l’autre, le prix oscille aux alentours d’une trentaine de francs, mais l’éditeur, l’auteur et quelques blogueurs affiliés proposent des concours vous permettant de l’obtenir gratuitement à condition de « liker » leurs pages web et d’inciter quelques uns de vos amis à effectuer la même démarche. Les journalistes conquis vous signalent que Marc Voltenauer totalise des ventes s’élevant à 50'000 exemplaires et les chaînes de librairie vous informent qu’il figure en tête des ventes ce qui ne manquera pas d’inciter les consommateurs à se ruer sur le produit. Sur la couverture, L’Aigle De Sang s’inscrit en lettres rouges écarlates et l’on devine, à la taille de son nom qui reste plus modeste que le titre, que l’auteur n’a pas encore atteint la notoriété d’un Norek ou d’un Musso. Dans cet environnement industriel, bien éloigné de la littérature populaire à laquelle bon nombre de ces producteurs prétendent appartenir, il est essentiellement question de chiffre et de quantité au détriment de l’écriture et de l’intrigue qui figurent au second plan en devenant des éléments anecdotiques, extrêmement standardisés et formatés. (...) (TDG)