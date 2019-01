Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Retrouvez toutes les revue des blogs

Jean Revillard, Robin des Bois des temps modernes

Djemâ Chraïti: Jean Revillard, le Robin des Bois n'est plus

La forêt a fini par l'engloutir avec ce lien étrange qu'il avait avec elle. A 51 ans, foudroyé par une crise cardiaque, la forêt de Huelgoat, en Bretagne l'emporte dans son sillage, l'enveloppe, le berce. Je songe à ce projet dont il me parlait encore en novembre dernier, ce reportage sur les bateaux de migrants. Nous nous étions promis de nous revoir pour échanger nos rêves et projets. Un billet écrit en novembre 2011 et qui résonne avec une telle singularité aujourd'hui. Jean Revillard, le photographe suisse, a une relation particulière à la forêt. Il nous la présente tantôt protectrice où les cabanes se multiplient de façon sauvage au gré des flux de migrants. Les "Jungles de Calais" aux abords de la Manche, des jungles humaines où chacun se bat pour sa survie, habitats de fortune, abris de désespoir. Le danger est là, à chaque instant qui guette. Mais aussi de la solidarité, sans doute. (...)

Cédric Segapelli: Lire rend moins con

Plutôt que de me plier à l’exercice délicat des rétrospectives et des bilans permettant d’établir un listing des meilleurs ouvrages ayant marqué l’année 2018, j’ai beaucoup plus de plaisir à évoquer les blogs consacrés à la littérature noire et qui la défendent avec passion afin de nous offrir une impressionnante diversité d’ouvrages que le genre peut nous proposer. Une liberté de ton et un esprit critique acéré rassemblent ces chroniqueurs qui ont pris la peine, tout au long de l’année, de vous livrer leurs choix de lecture au gré de chroniques enthousiastes et sincères, ceci même lorsque le livre choisi ne leur convenait pas. J’ai eu le plaisir d’en croiser quelques uns à l’occasion du festival Toulouse Polar du Sud à l’instar de Yan animant le blog Encore du Noir, de Caroline rédactrice du site Fondu au Noir et de la revue L'Indic, de Bruno animant le blog Passion Polar et de Jean-Marc créateur du blog Actu du Noir et qui ont formé, sous l’impulsion et la présidence de Lau Lo du blog Evadez-Moi, le jury du Prix des chroniqueurs de Toulouse Polar du Sud en récompensant, pour sa première édition, Taqawan de Luc Plamondon (Editions Quidam 2018) figurant dans un trio final composé de La Guerre Est Une Ruse de Frédéric Paulin (Editions Agullo 2018) et Les Mauvaises de Séverine Chevalier (Editions La Manufacture de Livres 2018). Trois romans que je ne saurais, une fois encore, que trop vous recommander de découvrir impérativement. (...)

André Naef: Mes prédictions hasardeuses pour 2019

A l'orée d'une nouvelle année, il est de tradition de faire des prédictions dont beaucoup ne se réaliseront pas. Mais ce n'est pas une raison pour y déroger. Prêtons-nous donc à ce rituel ! Le Brexit n'aura pas lieu: La Chambre des Communes va enfin se prononcer sur le "Brexit doux" négocié par Theresa May avec l'Union européenne. Elle a toutes les chances de le rejeter, ouvrant l'abîme d'un no deal aux conséquences économiques et sociales catastrophiques. (...) Trump cerné par les enquêtes… Macron reprendra la main… L'Europe survivra au populisme…

Bernard Andrié: Les lamentations du petit poucet

Qu'il fait bon lire L'Equipe, le quotidien français du sport, véritable bible en la matière. Comme aux célèbres Galeries Lafayette, il se passe toujours quelque chose dans ses colonnes. Ainsi, dans son édition de jeudi, Baptiste Chaumier nous narre les lamentations de l'Aiglon du Lamentin, dernier club d'Outre-mer à être qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France de football. (...) Mince consolation pour l'Aiglon du Lamentin: il a logé au centre national de Clairefontaine - lieu de réunion de l'équipe de France avant ses matches - tous frais payé. (...)

Pascal Décaillet: Mitage du territoire : bravo les Jeunes Verts !

Après la Lex Weber, après Ecopop, revoilà un thème qui invite les Suisses à penser le futur de leur territoire, à donner de la cohérence à l'espace urbain. Revoilà une votation concrète, liée à la terre et au pays. N'oublions jamais : le paysage, c'est l'humain qui le crée. Puisse-t-il y instiller le maximum d'harmonie, éviter le grand n'importe quoi de l'axe Genève-Lausanne depuis les années 60, définir ce qu'est la ville, et ce qu'est la campagne. Oui, dans nos contrées habitées, c'est l'humain qui façonne le paysage : prenez le Valais … Pour ma part, je félicite les Jeunes Verts de lancer le débat…

Xavier Comtesse: Y-a-t-il de vrais exemples de "nudge"?

Oui bien sûr! ... Il y en a un de très efficace et que l'on trouve dans les urinoirs pour hommes! Mais oui ... Mesdames ceci vous concerne tout particulièrement car on vous a caché ce phénomène depuis de nombreuses années : celui de "la mouche et de l'urinoir"! "Dans les toilettes des hommes il y a une petite mouche dessinée ou imprimée pour inciter les hommes à "pisser" droit... cela économise mondialement des millions de francs en nettoyage! (...) * La théorie du nudging est décrite dans le livre "Nudge - La méthode douce pour inspirer la bonne décision" de Richard H. Thaler et Cass R. Sunstein. L'idée est de défendre un "paternalisme libertaire" qui influence les décisions des gens dans la bonne direction mais laisse le choix final aux personnes.

Claude Bonard: Le Rudolph Valentino polonais était-il né à Genève ?

Au cours des fêtes, j'ai regardé avec délectation "The Artist" avec Jean Dujardin dans le rôle de Georges Valentin. Ce film m'a rappelé le destin d'un artiste de cette époque de l'entre-deux guerres qui ressemble à celui de Valentin/Dujardin. Une histoire toutefois nettement plus tragique, oscillant entre paillettes et drames. Je veux ici évoquer l'étonnant et triste destin d'un homme, le Rudolph Valentino polonais dont les biographies qui lui ont été consacrées sur les bords de la Vistule indiquent qu'il serait né à Genève. Or, avec l'Archiviste d'Etat Pierre Flückiger, nous avons effectué une première recherche aux AEG à la suite desquelles rien ne permet en l'état ni de confirmer la thèse de la naissance d'Eugeniusz Bodo à Genève ni d'ailleurs de l'infirmer… (...) (TDG)