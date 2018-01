Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Retrouvez toutes les revue des blogs

Didier Bonny: Une liste femmes au Grand Conseil?

Cette question se pose puisque « LALISTE - Les femmes au Grand Conseil en 2018 » recrute par une annonce sur Facebook des candidates qui sont sans affiliation à un parti politique, éligibles et qui veulent défendre l'égalité entre les femmes et les hommes dans la société, à commencer dans le monde politique où elles sont (largement) sous-représentées. Les femmes intéressées ont jusqu’au 8 janvier pour montrer leur intérêt. Que faut-il penser de cette initiative? Je m’engage jour après jour pour l’égalité des droits pour toutes et tous en tant que co-président de la Fédération genevoise des associations LGBT, car les personnes qui ont une orientation sexuelle et/ou une identité de genre minoritaires ne sont pas des citoyennes et citoyens de seconde zone. Or, en 2018, l’égalité des droits pour toutes et tous n’est toujours pas une réalité en Suisse. Je comprends donc fort bien la lutte des femmes pour une meilleure représentation en politique et l’envie de certaines d’entre elles de composer une liste qu’avec des femmes pour les élections au Grand Conseil. Toutefois, il me semble que mener ce combat au sein d’un parti, comme celui des Verts qui a une liste paritaire femmes-hommes et sur laquelle je suis candidat, est plus porteur que de le faire sur une liste où le dénominateur commun est le genre. (...)

Marie-France de Meuron: On ne baptise plus, on vaccine !

Alors que pendant des siècles, l’accueil dans la vie d’un nouvel être se faisait lors d’une cérémonie où la bienveillance et la paix étaient de mise, où toute une communauté se recueillait pour que cet enfant soit béni par l’eau sacrée ou non, actuellement on entre par effraction dans le corps des tout-petits, dans un geste banalisé. A la place de la douceur de l’eau délicatement posée sur le front de l’enfant, dans un geste d’amour, on inocule un liquide concocté selon des normes techno-scientifiques modifiées régulièrement, ce qui dénote bien de leurs approximations. Et l’ambiance d’une famille réunie avec joie pour l’occasion est remplacée par du personnel médical formaté, aux gestes automatiques. Alors que beaucoup de Français se débattent avec la nouvelle loi imposant 11 vaccins aux êtres nouvellement arrivés au monde, Mme la Professeure Siegrist vient prêter sa voix aux dirigeants. Ainsi, des dogmes des églises, on passe aux dogmes de la Science. (...)

Maurice-Ruben Hayoun: Les marchands et le temple de Giacomo Todeschini

Vous aurez tous reconnu ce que cache ou cherche à révéler ce titre : les marchands du Temple, allusion évidente à la scène des Evangiles où Jésus chasse les marchands du temps qui désacralisaient l’élévation et la vocation spirituelles du sanctuaire de Jérusalem. Mais il y a aussi un sous-titre car le livre est une contribution sérieuse à la question des rapports entre l’institution ecclésiastique et tout ce qui représente ou symbole l’argent ici-bas : la puissance temporelle, le confort matériel, l’aisance, une belle existence dans ce monde de misère où nous serions condamnés à vivre. Voici donc ce fameux sous-titre : La société chrétienne et le cercle vertueux de la richesse du Moyen Age à l’époque moderne ! Vaste programme. Il s’agit donc de définir où passe la ligne-frontière entre les besoins du mercantilisme et les exigences morales. C’est un peu la définition d’une éthique des affaires… A-t-on le droit de poséder ? A ce sujet, l’auteur cité un verset de la seconde épître de Paul aux Corinthiens (II, 6 ;10) glorifiant ces hommes qui n’ont rien mais qui possèdent tout… Subtile distinction entre avoir et posséder. (...)

John Goetelen: Tempête Eleanor

Le passage d’Eleanor clôt temporairement le défilée tempêtes hivernales Quatre en trois semaines, le ciel a fait fort! Et au large de la côte est des États-Unis se prépare ce que les météorologues nomment déjà une bombe météorologique. Un autre phénomène hors normes. (...) Ces tempêtes hivernales mouillent le sol avant le gel, qui lui le dessèche. De plus elles brassent abondamment les couches de l’atmosphère et nettoient l’air. Mais on ne peut tirer aucune conclusion générale sur l’évolution du climat. Ces épisodes sont dans la normalité d’épisodes puissants, connus de très longue date. D’ailleurs, météo n’est pas climat. Il faut le redire car récemment Le Matin publiait un article titré en Une: « Une année au climat extrême ». Or c’est une information fausse. Sur une année on ne parle pas de climat mais de météorologie. Malheureusement ce genre d’information publiée par le journaliste Michel Pralong dans Le Matin est martelée jusqu’à la confusion. Et délibérée: il faut soumettre par la peur. Le pire: ça marche. (...)

Sylvie Neidinger : Procès des djihadistes

Que faire des djihadistes actuellement arrêtés sur le terrain en Syrie? La France ne souhaite pas le retour d'individus français ayant choisi le combat pour l'EI. Ils ont commis le pire mais sont porteurs de la nationalité. Le cas aigu concerne des femmes avec enfants. En l'espèce, la décision ne devrait pas découler d'un choix politique mais du droit. Et devrait respecter le droit international, ce qui n'est pas le cas ici. (...) Marie Dosé, avocate d'une femme réclame un rapatriement en France pour faire face à la justice et évoque l'amateurisme du gouvernement Macron. (..) Tout était fait à l'époque par le couple Hollande-Fabius pour faire sauter le dirigeant syrien Bachar el-Assad, quitte pour la France à manger avec les terroristes coupeurs de têtes voire ce chef rebelle (donc ami...) mangeur de coeur foie humain frais en mai 2013 (oui véridique !) mais avec une cuillère à très long manche juste pour que cela ne se remarque pas trop… Les procès des djihadistes français actuellement arrêtés dans le territoire syrien illégitimement occupé par les kurdes seront des procès pour l'Histoire. Histoire de l'occident qui tape fort sur la Syrie dès 2011 pour démembrer ce pays, sous couvert du prétexte du "printemps arabe". (...) (TDG)