Didier Bonny: Pour une politique vraiment incitative

Mercredi prochain, nous aurons une meilleure idée sur les intentions des uns et des autres en matière de politique environnementale. Le vernis vert du PDC et du PLR est-il réel ou tient-il du simple enfumage à l’approche des élections fédérales de cet automne ? Ces deux partis auront l’occasion de passer des paroles aux actes au cours du débat qui aura lieu au Conseil national à propos d’une motion socialiste qui demande au Conseil fédéral de fixer des objectifs pour transférer les vols de courte distance vers d’autres modes de transport, tout particulièrement le train. Faut-il rappeler que le trafic aérien est responsable de plus de 18% des émissions de CO2 en Suisse (...) La semaine dernière, en déplacement à Marseille (Genève-Marseille, 3h30 en TGV, 60 euros en première classe, gare située au centre-ville), j’ai discuté avec un couple qui venait de Liège. Au cours de la discussion, j’apprends qu’ils sont venus en avion. Je leur demande la raison pour laquelle ils n’ont pas pris le train. La réponse a fusé : le prix nettement moins cher du billet d’avion. (...)

Paolo Gilardi: Compenser un manque à gagner par de nouvelles dépenses ?

(...) Quant au Canton, c’est, en plus de la compression des dépenses sociales et des coûts salariaux, sur les communes qu’il va se rattraper. C’est sur elles que repose la réalisation d’une partie de la dite « compensation sociale » du cadeau fiscal fait aux riches, la création de places en crèche. On peut légitimement se demander comment vont-elles faire puisque, en moyenne, elles vont perdre, d’après la commission des finances du Grand Conseil,10,6% de leurs ressources. La question est d’autant plus légitime pour toutes les communes qui dépassent cette moyenne, à l’image de Plan-les-Ouates qui devrait perdre environ 31% de ses rentrées fiscales, Perly-Certroux -moins 22%-, Bellevue -moins 28%- Satigny -moins 25%- mais encore Chancy, Chêne-Bourg, Onex et la ville de Genève. Où iront-elles puiser les ressources pour financer ces dépenses nouvelles censées compenser le manque à gagner ?

Pascal Gavillet: Ils nous ont quittés en mars 2019

Le deuil surgit de toutes part et frappe toutes les générations. Agnès Varda (1) paraissait immortelle et Larry Cohen (3) inépuisable, même si certains de ses films peinaient à sortir dans les circuits usuels pour mieux atterrir directement dans les vastes champs du numérique. Pour les nostalgiques des années 90, Luke Perry (2) représentait l'adolescence, Beverly Hills 90210, et parler de lui au passé semblait impensable. On le reverra pourtant dans Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, le film le plus attendu de l'année qui sera finalement dévoilé à Cannes autour du 21 mai. Ce qui nous fera souvenir qu'un précédent Tarantino , Pulp Fiction, avait donné un second souffle à un standard surf des sixties, l'inusable Misirlou, créé (ou plutôt repris d'un rebétiko de 1927) par Dick Dale & His Del Tones, lequel Dick Dale nous a également quittés en ce mois de mars. (...)

Cédric Segapelli: Antonio Albanese

Pour celles et ceux qui en douteraient encore, il va de soi que l’on apprécie la maison d’éditions BSN Press et plus particulièrement la ligne éditoriale de son directeur, Giuseppe Merrone, notamment en ce qui concerne la littérature noire romande sur laquelle il porte un regard décalé par rapport aux critères des grands succès commerciaux du polar helvétique en tablant davantage sur l’intelligence du lecteur que sur le consumérisme de masse, ce qui vous donne une idée de son ambition et de son optimisme au regard du classement hebdomadaire des meilleurs ventes d’une des grandes chaînes de librairie de la Suisse romande. Dans un tel contexte, il sera difficile pour Antonio Albanese de figurer dans un tel palmarès, ceci d’autant plus s’il persiste à invectiver les lecteurs par le biais Matteo Di Genaro, oisif fortuné qui se plaît à bousculer les codes d’une société bien-pensante au gré d’enquêtes expéditives prenant la forme d’une critique sociale plutôt corsées, teintée de quelques traits d’humour corrosif. (...)

Pascal Décailelt: Avec ou sans armes

(...) Je vous dirai que je comprends l'attachement passionné aux armes. Je respecte cela. Je connais deux ou trois de ces collectionneurs ou tireurs invétérés, ce sont souvent des gens très doux et très courtois, justement pas des Rambos, ils ont une discipline d'approche de l'arme, il y a quelque chose d'initiatique, très intéressant. Je les comprends, mais leur dis qu'ils ne servent pas leur cause en laissant parfois poindre, chez certains de leurs représentants, des comportements pouvant être perçus comme hyper-corporatistes, à la limite du prétorien. Nous avons à trancher, le 19 mai, une question politique. Quelque cinq millions de citoyennes ou citoyens sont appelés à se prononcer, ce sont eux les patrons, et non les spécialistes des armes, pas plus d'ailleurs que les ennemis des armes. (...) (TDG)