Didier Bonny: Coupes budgétaires en Ville: une votation encore utile?

(...) La réponse est sans conteste positive. Premièrement, il s’agit de refuser des coupes linéaires qui ne se justifient absolument pas du fait que les finances de la Ville de Genève sont saines. Il pourrait certes en être autrement si la réforme fiscale des entreprises PF17 était mise en application ces prochaines années. Mais est-ce intelligent de se priver de manger dans l’hypothèse, à vérifier, que dans quelques temps on aura moins de nourriture ? Poser la question, c’est y répondre ! Deuxièmement, le budget 2018 n’a toujours pas été voté par le Conseil municipal. En cas de victoire des référendaires, il sera, d’une part, légitime de récupérer le montant de ces coupes dans le budget 2018 et, d’autre part, de signifier à la majorité du Conseil municipal, si elle s’entête dans sa politique de diminution des charges à la hache, qu’elle devra faire face à de nouveaux référendums.

Mireille Vallette: La valse du PDC sur le voile à l’école

Le parlement valaisan a décidé d’envoyer une initiative au vide-ordures. Le conseiller d’État annonce la suite des réjouissances: autoriser le foulard des fillettes sans retenue et ouvrir des salles de prières dans les écoles. (...) En attendant, peu après le vote du parlement en faveur de l’obscurantisme, le Service de l’enseignement dirigé par Darbellay a livré ses recommandations en réponse à l’initiative et à la motion de 2015. Les préconisations du service et de son chef sont ahurissantes. (...) Il indique que l’État -et son maléfique conseiller d’État- envisagent la mise à disposition de locaux de prière dans les écoles«en vertu de l’égalité de traitement». Quelle égalité? Dans ce canton qui fut longtemps un bastion du catholicisme conservateur, certains établissements disposent d’une chapelle. Cette volonté d’introduire un nouveau précepte de la diversité islamique, la salle de prières -et bientôt donc les prières elles-mêmes- seraient une première. Elle a tout de même peu de chances de se réaliser... pour l'instant. (...) Quant au PDC suisse, il souffre d’une nouvelle éruption de fermeté. Elle aussi passagère? (...) Le document d’une audace rare propose rien moins que supprimer l’aide sociale «aux gens ayant un mode de vie fondamentaliste»…

Pascal Holenweg: Initiative "antiburqa" : vers un contre-projet indirect

(...) Quand on pond des articles de constitution, des lois ou des règlements, construits sur l'hypothèse que le niqab, ou le tchador, ou la burqa, ou le hidjab, sont des signes religieux "islamiques", on récompense ceux, intégristes musulmans en l'occurrence, qui ont converti à l'islam une tradition pré-islamique, et on valide cette conversion d'un signe social en signe religieux. Auquel on réduit les femmes qui le manifestent. Cela valait, sur un mode plus bouffon, pour l'interdiction du "burkini" dans les piscines municipales genevoises comme cela vaut pour celle de la burqa, ou de quelque autre signe vestimentaire plus léger, moins empaquetant, auquel on prête (du côté de ceux qui l'impose comme du côté de ceux qui l'abhorrent) bien plus de vertus religieuses ou de vices politiques (car ce signe social et pseudo-religieux est aussi un signe politique) qu'il n'en mérite. Le débat (si on consent à lui accorder cette qualification) national sur la burqa a ses répliques locales. (...)

Claude Bonard: Les boiseries du château de Zizers au Musée d'art et d'histoire

(...) L e nom du château de Zizers vous dit-il quelque chose ? Je pense que oui si vous avez visité notre bon vieux Musée d'art et d'histoire. Vous y avez certainement admiré les belles boiseries du château qui a appartenu à la famille de Salis jusqu'en 1897 quand une fondation catholique le racheta. Sa transformation en hospice qui suivit entraîna la vente de l'ameublement et de la décoration du château. Plusieurs éléments furent achetés par la Société auxiliaire du Musée d'art et d'histoire. La dernière fois que je me suis rendu au vénérable musée de la rue Charles Galland, les salles de Zizers étaient fermées au public. Dommage. Mais si elles sont à nouveau accessibles, ne manquez pas de les visiter, et d'avoir une pensée pour l'impératrice Zita, Voici l’histoire qui la rattache à ce château grison...

Hélène Richard-Favre: C’est ce qu’on appelle un fait divers. A pleurer.

(...) Il s’agit d’une mère de famille dont le quintuple infanticide vient d’être découvert quatorze ans plus tard. Employée dans une entreprise, son profil n’a rien de particulièrement public. Quoi qu’il en soit, qui la mettrait au pilori comme d’autres hommes l’ont été et le sont toujours dans le cadre de la campagne qui vise à les balancer? Autant eux que cette femme sont des êtres humains aux prises avec un mal profond. Dans ce cas, faire d'elle un épouvantail ne serait-il pas aussi malvenu que de pendre haut et court les hommes qui harcèlent? Certes, des femmes revendiquent de se promener en short la nuit sans être importunées. Mais d’autres sont capables de tuer, tout comme, encore, de revendiquer le port d'un voile qui signe leur appartenance à une communauté. L’humanité est là, dans autant de ces êtres qui masquent, affichent ou revendiquent. (...)

