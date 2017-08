Demir Sönmez: Le grand feu d'artifice des Fêtes de Genève

Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Edmée Cuttat: Locarno 2017 ne restera pas dans les annales côté compétition

Si le cru 2017 a été riche en célébrités, en hommages à de grands artistes disparus dont Jeanne Moreau ou, selon le directeur artistique Carlo Chatrian, en beaucoup de films qui ont fait salle comble, il ne restera pas dans les annales côté compétition. Difficile en effet de s’enthousiasmer pour une oeuvre en particulier dans une course languissante au Léopard d’or. Moralité, une attente sans curiosité du verdict du jury présidé par le Français Olivier Assayas. Il aurait pu, à l’exception de certains métrages n’ayant absolument rien à faire dans le concours, consacrer plus ou moins n’importe lequel des autres prétendants, se situant au mieux dans une relative moyenne. Forçant le spectateur à regarder la mort en direct, le cinéaste multiplie les gros plans dérangeants d’une longueur éprouvante sur l’agonisante qui, les yeux vides et la bouche ouverte, est allongée pratiquement sans bouger sous une couverture, tandis que ses proches et ses amis s’agitent autour d’elle, parlent, boivent, fument. De temps en temps, ils viennent prendre son pouls, tâtant son cou ou ses bras pour voir si elle est encore chaude. (...)

Hélène Richard-Favre: La guerre Vers quel nouveau (dés)ordre mondial sont entraînés autant de peuples auxquels est promis un avenir meilleur, fait de droits humains et de démocratie, la question n’a rien de très original. Et pourtant, cesser de la poser serait donner quitus à nombre de gouvernants animés d’intentions qui sont souvent bien éloignées des valeurs qu’ils brandissent pour justifier telle ou telle de leurs interventions. Qu’elles soient dites cosmétiques, plus lourdes ou massives, les champs de ruines et de désolation qu’elles laissent derrière elles sont autant de réalités conséquentes. (...)

Rémi Mogenet: Les poulets aux hormones de nos amis américains

On raconte souvent que les poulets américains sont horribles, nourris aux hormones et lavés à l'eau de javel, et on prétend que les traités de libre-échange vont nous empoisonner. On crie au loup, on distingue déjà l'Apocalypse, on prétend que le cancer date d'avant-hier, on voit des complots partout, on accable la Noosphèrechère à Teilhard de Chardin d'un effroyable fatras! En Amérique, dans les magasins, contrairement à ce que beaucoup d'Européens croient, on trouve aussi de la nourriture biologique - qu'on dit là-bas organique. (...) Il ne suffit certainement pas d'obliger à consommer du biologique pour supprimer le cancer. Le poète Jean-Pierre Veyrat est mort à trente-quatre ans en 1844 d'une tuberculose doublée d'un cancer de l'estomac, et il n'avait pas ingurgité, évidemment, de nourriture marquée par la pétrochimie. Joseph de Maistre parle d'une jeune fille totalement gagnée par le cancer, de son temps, et qui étonnait tout le monde par sa piété et sa résignation. Il n'y avait pas, à la fin du dix-huitième siècle, non plus de pétrochimie! (...)

Pascal Gavillet: Locarno 2017 : images volées, images retrouvées, adieux différés

Bien avant que Wang Bing ne soit sacré Léopard d’or 2017 pour Mrs. Fang, bien avant que j’en reparle, demain, lundi, qui sait, nous avions déjà commencé à fuir, telles des galaxies mues par cette mystérieuse accélération qui viendrait contredire un modèle cosmologique pour l’instant inexistant. Ce syndrome de (la) fuite, sensible depuis dix jours environ à Locarno, fragmentation d’un monde qui nous échappe, et qui pousse chacun à ériger son ego comme centre de l’univers, n’était-il pas à nouveau au cœur de Dragonfly Eyes, ce film de Xu Bing composé uniquement d’images captées par des caméras de surveillance ? Idée intéressante, dommage que celui qui a compilé ces images veuille à tout prix raconter quelque chose à travers celles-ci, s’efforcer à la fiction alors que la béance ou le vide me paraissent des options autrement plus fascinantes, voire radicales. (...) Gli Asteroidi, premier film de Germano Maccioni, n’a pas ces ambitions. (...) Pendant ce temps, sur la Piazza, l’avant-première suisse d’Atomic Blonde de David Leitch me réconcilie en partie avec un cinéma d’action trop souvent soporifique. (...)

Maurice-Ruben Hayoun: Autour d’un émouvant poème de Heinrich Heine…

Voici comment le père de Heinrich Heine a répondu à la question que son fils lui a posée sur ses origines familiales: Ton grand père était un petit juif qui portait une longue barbe ! Si l’on en juge par la suite de l’existence du grand poète judéo-allemand, mort à Paris en 1856, cette réponse fut aussi traumatisante que fut, pour le jeune Sigmund Freud, la réaction si peu courageuse de son père, acceptant de reprendre, sans s’en prendre à son agresseur, son beau chapeau du sabbat, arraché par un rufian antisémite et jeté dans le caniveau d’une rue de Vienne … (TDG)