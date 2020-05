Dans l’attente de la reprise des restaurants

Bernard Bosseau est une figure connue et reconnue du vignoble genevois. Après avoir dirigé pendant vingt-deux ans le Domaine de la Planta, niché au cœur du village de Dardagny, il s’occupe désormais de la Cave de Sézenove.

Également vice-président de l’Association genevoise des vignerons-encaveurs indépendants, Bernard Bosseau pose un regard pragmatique sur la situation générale. «Il faut être réaliste. On ne peut pas dire que le marché est difficile, car il n’y a simplement plus de marché», explique-t-il.

«Pour les producteurs de vrac, cela va être très difficile», ajoute-t-il, en précisant qu’il serait bien vu que la grande distribution participe davantage à l’effort collectif. «Dans les linéaires des magasins, il y a encore beaucoup de place à prendre pour les vins suisses!»

Une reprise en lenteur

La reprise de la Cave de Sézenove s’accompagne de débuts difficiles. D’abord le gel, puis la grêle, et enfin le Covid-19. «Un millésime sans souci, ça n’existe pas!» plaisante le vigneron. Lui qui travaille énormément avec la restauration a vu ses ventes dégringoler du jour au lendemain. «Début mars, il y a eu un gros ralentissement. Les restaurants étaient sur la retenue. Et à partir du 15, c’était fini.» Fini? «Plus aucune commande. Les gens ont été choqués, et il leur a fallu du temps pour reprendre leurs esprits.» Soit quasi jusqu’à Pâques. «La clientèle privée, et spécialement celle du village de Sézenove, est cependant en augmentation», tempère le vigneron.

«Mais la reprise est conditionnée à la réouverture des restaurants, prévue pour ce lundi.» Peut-on espérer un retour rapide à la normale? «Tous ne pourront pas rouvrir, peut-être la moitié d’entre eux seulement», estime Bernard Bosseau. Et sur ces restaurants, nombreux sont ceux qui ne pourront pas remplir leurs salles. «Avec un peu de chance, la reprise sera de l’ordre de 25% pour ce qui nous concerne», précise le viticulteur.

Pour se relancer, Bernard Bosseau mise sur une nouveauté: le vin orange. «C’est un vin blanc qui a la couleur d’un rosé et la trame tannique d’un rouge.» Composé de 60% de chardonnay et de 40% de pinot gris, le breuvage promet d’en surprendre plus d’un. «Mais il n’y en aura pas pour tout le monde. La production est assez confidentielle», confie encore ce dernier. Cette perle sera disponible dès le 18 mai.