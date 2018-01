Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Retrouvez toutes les revue des blogs

Claude Bonard: Lorsque l'éléphant de Dali séjourna à Meyrin

Il y a 29 ans, le 23 janvier 1989, le peintre Salvador Dali décédait à Figueras. Cet anniversaire me rappelle un événement rocambolesque ayant eu lieu en 1967 entre Cointrin et Meyrin. Dali connu pour ses foucades et un sens du happening hors du commun a déclaré vouloir renouveler l'exploit d'Hannibal Barca qui aurait franchi les Alpes avec son armée et ses éléphants de guerre en 218 avant J.-C. Lors de la deuxième guerre punique conduite face à Rome. C'est la compagnie aérienne Air India qui, flairant le bon coup et ayant commandé des cendriers signés Dali (excusez du peu!) pour ses passagers de première classe proposa de fournir l'éléphant au Maître. Un beau jour de 1967, le propriétaire du manège de Meyrin, Alain Jaggi, fils du sculpteur bien connu Luc Jaggi reçut un téléphone de représentant d'Air India à l'aéroport de Cointrin qui lui demande s'il aurait la possibilité d'héberger un éléphant dans l'un des boxes de son école d'équitation. Après quelques instants d'hésitation, Alain Jaggi accepta. Ce fut le début des problèmes (...)

Lise Wyler: Proches aidant

Franchement! Les proches aidant seraient valorisés par un "petit salaire" ? J'en doute fortement pour avoir joué ce rôle pendant de nombreuses années. Bien sûr qu'une somme même modique est toujours bonne à prendre. Mais dans le cas particulier, c'est plutôt une aide morale, une présence ponctuelle et des encouragements amicaux qui seraient nécessaire et qui feraient du bien. (...) Heureusement, qu'on peut compter sur l'Imad et ses interventions régulières aussi utiles pour le moral que pour les soins. (...) Je n'ai pas la solution, mais dans mon chemin de proche aidant, j'aurais bien aimé avoir une oreille attentive pour déverser régulièrement mes soucis er pouvoir ainsi recharger mes batteries.

Simon Brandt: Référendums budgétaires 2017

(...) On ne peut que constater que les économies votées par le Conseil municipal ont été appliquées sur la totalité de l’année 2017 sans aucune conséquence néfaste pour la population. Preuve que celles-ci étaient indolores pour les prestations publiques. Avons-nous ainsi vu des bibliothèques ou des musées fermés ? Des préaux d’école ne plus pouvoir être nettoyés? Des organismes subventionnés ne pas pouvoir fonctionner ou encore une administration municipale en «shutdown»? Bien sûr que non. Ce qui montre bien qu’à l’épreuve des faits, le discours des référendaires ne tient pas. La seule question qui se pose aujourd’hui est de savoir si cette votation pourtant sur le budget 2017 a une utilité sachant que nous sommes en 2018. Pour notre part, la réponse est clairement non. (...) En cas d’acceptation des référendums budgétaires par la population, il sera de la responsabilité du Conseil administratif de réintégrer ces sommes dans le budget 2018 pour que les électeurs n’aient pas l’impression d’être dépourvu de leurs droits politiques une nouvelle fois. (...)

Pascal Gavillet: Voici un compte Twitter dédié aux nombres premiers qui défie l’éternité

Savez-vous qu’il existe un compte Twitter donnant la suite de tous les nombres premiers? Jusque là rien de très surprenant, on trouve des comptes pour tout, Instagram d’animaux domestiques ou fake de stars décédées dans les années 30. "Prime Numbers" a été créé en septembre 2013, il compte un seul abonné (probablement celui qui se cache derrière son algorithme) et un peu moins de 10 000 followers, ce qui n’est pas énorme. Son principe ? Il publie chaque heure, tous les jours de l’année, un nouveau nombre premier consécutif au précédent. Historiquement, son premier tweet a donc dû être "2". J’ignore s’il a tweeté quelque présentation avant. Sur son profil, cette sentence : «Every prime number, eventually. (Or the heat death of the universe; whichever happens first.)», manière de défier l’éternité. Sauf que le vertige survient bien avant qu’on aborde, même de loin, les notions d’infini. (...)

Ronald Zacharias: La gauche sacrifie les classes moyennes

Refusé par deux fois lors des deux dernières sessions du Grand Conseil, à une majorité des deux tiers, la gauche (EàG, PS et Verts) revient à la charge, avec pas moins de neuf projets de lois visant tous, comme ceux qui venaient d'être rejetés, à suspendre ou à supprimer le bouclier fiscal. C'est dire le peu de respect qu'à la gauche pour notre démocratie et plus particulièrement pour l'institution parlementaire. (...) Ainsi que cela a été martelé en séance plénière par notre Conseiller d'État, responsable des finances, il est totalement fou de penser que Genève puisse se passer de ses meilleurs contribuables, dont elle dépend cruellement, attendu que le 0,7% des contributeurs représentent le 70% des recettes fiscales au titre de l'impôt sur la fortune ! Et la dépendance est quasi aussi forte en termes de recettes découlant de l'impôt sur le revenu. Dès lors, pour financer l'appareil d'État, l'aide sociale et les prestations publiques, l'apport de ces gros contribuables est tout simplement incontournable. Rappelons-le, le bouclier fiscal a été mis en place vu le niveau anormalement élevé de l'impôt sur la fortune à Genève (d'env. 1,5 à plus de 7 fois supérieur au taux pratiqué dans les autres cantons). (...) Les premières victimes auprès desquelles on chercherait compensation, en cas de départ des 'riches', seront bien évidemment les classes dites moyennes et moyennes supérieures, déjà lourdement sollicitées sur le plan fiscal. (...)

Marie-France de Meuron: Le rôle du patient

Deux commentatrices ont laissé dans ma précédente note un témoignage très dense de leurs expériences avec des médecins conventionnels. Elles soulèvent plusieurs points tant au niveau médical par la non adéquation entre la patiente et le praticien consulté, qu’au niveau du déséquilibre profond qui s’ensuit au niveau économique. Alors que le système assécurologique se creuse les méninges pour savoir comment réduire les coûts, il serait bon qu’il fasse des statistiques autres qu’élémentaires, lesquels ne se basent que sur des chiffres récoltés. En effet, y a-t-il un organisme pour récolter les expériences comme celles décrites par ces deux dames afin d’en tirer des statistiques qui soient applicables aux démarches et gestes médicaux et pas seulement aux prestations médicales ? (...) L’être humain n’est pas un puzzle dont il faut se contenter de soigner chaque pièce mais, ce qui compte par-dessus tout, c’est l’unité de l’ensemble avec toutes ses interconnexions. Le jour où l’autorité du patient revendiquera ce droit à l’unité de ses corps, le médecin sera obligé de se recycler et le système assécurologique aussi ! (...)

Gorgui Ndoye: Manuel Tornare interpelle Macky Sall

Khalifa Sall le Maire de Dakar dont le procès s'ouvre aujourd'hui au Palais de justice de Dakar peut compter sur le soutien de Manuel Tornare, député genevois au Parlement suisse, membre du Conseil de l'Europe, militant anti-raciste et ancien Maire de la Ville de Genève. Ce dernier souhaite que le Sénégal connu pour sa démocratie respecte tous les droits du très populaire maire de Dakar accusé d'avoir détourné près de 2,7 millions d'euros soit 1,8 milliard de FCFA. Une procédure enclenchée à la suite d'un rapport remis sur la table de Macky Sall Chef de l'Etat par l'Inspection générale d'Etat...

Mathias Buschbeck (avec Yvan Rochat): Comment Genève défend aussi mal ses intérêts à Berne?

C’en est trop : après le train, l’aéroport et même la traversée du lac, on assiste ces jours à un nouvel échec cinglant du Conseil d’Etat genevois. Le Canton de Genève accumule les flops à Berne alors que nos voisins d’outre-Versoix, alignent les points gagnants. Navrant ! Le Conseiller d’Etat Barthassat prétend être dans les bons papiers de la Conseillère fédérale Doris Leuthard, mais il plante un dossier après l’autre. Les Verts le constatent depuis un moment ; aujourd’hui, projet après projet, ce sont les services bernois de la ministre PDC qui confirment que Barthassat fait fausse route. Coût pour le contribuable genevois : des centaines de millions de francs ! Le projet d’agglo, c’était la poule aux œufs d’or. (...) (TDG)