Christian Brunier: Le rire partagé pour réussir sa vie de couple

« Un rire partagé est un indicateur important de l’attraction romantique », déclare Jeffrey Hall, Chercheur à l’Université du Kansas. Il a étudié 15'000 personnes, durant 30 piges. Pour ce scientifique, le constat est clair : Partager le même sens de l’humour est le doping du bonheur au sein d’un couple. Avoir de l’humour est attirant. Mais, avoir le même sens de l’humour est encore plus important pour la réussite d’une union. Le partage du rire cimente le couple, développe l’harmonie entre les deux êtres et assure sa durabilité. (...) Un bémol à respecter à la lettre : Ne jamais rire aux dépens de l’autre. L’attitude enjouée, de l’un vers l’autre, est un élément crucial pour établir une sécurité relationnelle. (...)

Abbas Aroua: Ne sabotons pas le soulèvement populaire en Algérie

(...) Pour tuer le soulèvement dans l’œuf, le pouvoir en place utilise à l’intérieur la carte de la division de la population. Ainsi, au milieu de ce que certains ont appelé la "révolution des sourires", certaines voix étranges tentent de susciter des tensions régionalistes et de nourrir des polarisations idéologiques que les Algériens rejettent en bloc, car ils ont vu pendant les trois dernières décennies leurs conséquences funestes sur l’unité du combat pour la libération. Il semble clair qu'une armée de trolls, au service du régime corrompu et soutenus par des services étrangers, alimentent ces voix de la division. Mais le peuple algérien montre qu’il est conscient de ces manipulations des services, en lançant des slogans lors des manifestations de masse : "Arabe, Kabyle, Chawi, Targui, Mzabi : je suis avant tout Algérien" et "Islamiste et laïc dans le même camp : Main dans la main contre la mainmise des militaires". A l’extérieur, le pouvoir algérien utilise la carte de la peur. Il vient de recourir aux services de deux diplomates, Lakhdar Brahimi et Ramtane Lamamra, qui sillonnent aujourd’hui les capitales mondiales pour obtenir leur soutien au régime algérien. (...)

Edouard Cuendet: La décroissance, à fond les manettes !

En écoutant comme chaque jour le journal du matin sur la RTS, je me suis dit que les Verts étaient peut-être en train de réaliser un de leurs principaux objectifs de campagne : la décroissance. D’une part, la conseillère nationale Lisa Mazzone exprime son soutien total à la suppression des vols entre Genève et Zurich. D’autre part, la radio nous annonce le tassement de l’économie genevoise au premier trimestre 2019 en raison notamment de la diminution des exportations horlogères. (...) Est-il raisonnable d’exiger d’un entrepreneur genevois qu’il prenne le train pour un trajet de trois heures afin d’atteindre Kloten, avant d’embarquer dans un avion pour Hong-Kong, Singapore ou Tokyo ? Au retour, c’est encore pire, après un vol de plus de 10 heures ! L’alternative est bien entendu de transiter par Paris, Londres, Francfort, Munich ou Amsterdam. (...)

Rémi Mogenet: Catholicisme de Bernanos

Un des points qui ont été le plus mal compris, au sein de mon travail doctoral, concerne la spécificité du catholicisme savoyard, fondé sur les images - la fantaisie, le merveilleux. Les universitaires sont tellement dans le dogme que l'imagination est inutile en littérature, qu'elle n'est qu'un phénomène religieux vide de sens, et que tout est dans les idées et l'organisation du discours, qu'ils refusaient d'accepter, ou de comprendre mon point de vue. Pour eux, l'imagination ne peut, ne doit pas être considérée comme un reflet, dans l'âme, du monde spirituel, mais comme une simple illustration rhétorique, une somme de figures de style destinées à alimenter une idéologie donnée. On a donc cherché à savoir si mon but était de promouvoir le catholicisme et, surtout, on n'a pas compris pourquoi je distinguais le catholicisme savoyard du catholicisme français, puisque les idées, le dogme sont les mêmes. (...)

Mireille Vallette: La Tribune le prouve: je suis fort peu populiste!

La Tribune de Genève participe à une vaste enquête internationale sur le populisme. Elle propose un dossier destiné à nous éclairer sur le sujet et accessoirement à savoir combien de populistes compte la Suisse… ou plutôt les lecteurs abonnés de la Tribune qui se sont intéressés au sujet. Pour savoir où vous vous situez, un quiz de 20 questions a été concocté par «un collectif de chercheurs du monde entier». Ils étaient rien moins que 35 ! Le populisme est défini par cette élite universitaire, qui ensuite tente de le détecter. (...) [Exemple:] «Les énergies renouvelables sont importantes» «La lutte contre la pollution est importante». Conception implicite de nos fin limiers: les populistes se fichent comme d’une guigne de l’environnement. (...) J’avoue que je ne suis pas enthousiasmée par le mariage homosexuel et «pas d’accord» avec l’adoption. Ce nouveau blasphème créé par la gauche me conduit inexorablement à la case «dangereuse populiste». Ce quiz est aussi censé détecter les «populistes de gauche», mais franchement, j’ai de la peine à voir. (...)

Gorgui Ndoye: La négritude est un humanisme !

A nos jeunes soeurs et frères: Le combat de la Négritude est plus que jamais d'actualité! oui, la Négritude est un Humanisme. Césaire et Senghor ont toujours refusé de parler des Noirs de leurs droits et dignité bafoués depuis des siècles en oubliant les souffrances de leurs autres Soeurs et Frères en Humanité. Ils se sont dits Juifs, Cafre, Indien de Calcutta, pour montrer que partout sur toutes les latitudes celles et ceux qui y vivent au delà de la nature ce sont des humains. Etre la Voix des Sans Voix n'est pas être contre la Voix des autres mais conjuguer dans l'unité de la pluralité toutes les voix humaines pour que l'Humain l'emporte sur toute forme de Haine. Césaire et Senghor n'avaient que de la haine pour la Haine ! (...)

John Goetelen. SOS Mozambique et mort-kilométrique

(...) Un autre angle de vue est développé par Marie Frankinet dans le même article de Moustique. Elle demande pourquoi les grands médias occidentaux ont si peu parlé de Idai: « Il s’agit de la pire catastrophe naturelle jamais connue par le pays. Un désastre dont les médias traditionnels parlent peu. On est bien loin en tout cas de la couverture médiatique de l’ouragan Irma, de Sandy ou de Harvey qui ont ravagé les États-Unis ces dernières années. » Il faut dire qu’Irma avait bénéficié de circonstances météo si exceptionnelles, si favorables, qu’il a marqué les esprits par la violence et la puissance déployées. Marie Frankinet a une théorie. « En résumé, pour déterminer la valeur d’une info, il suffit de prendre le nombre de morts divisé par le nombre de kilomètres qui séparent les lecteurs de la catastrophe. Selon cette loi, un décès survenu au centre de Bruxelles aura ainsi bien plus d’impact émotionnel pour un Belge, parce qu’il peut s’y identifier, qu’une centaine de morts en Inde. » C’est la réalité, et cela me paraît logique et naturel. Néanmoins cela m’a servi de miroir. Je parle assez régulièrement des ouragans pour être l’un de ceux qui auraient pu rendre compte de Idai, à cause de son intensité et de son impact. Or je ne l’ai pas fait. (...) (TDG)