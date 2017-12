Chasse à courre au renard: Theresa May prise en étau

Une apparente reculade de la Première ministre britannique sur la réintroduction de la chasse à courre au renard enflamme le débat entre chasseurs et défenseurs de la cause animale, au moment où quelque 300 parties de chasse sont prévues mardi dans le pays, à l'occasion du Boxing Day (26 décembre).

Theresa May avait promis lors de sa campagne de soumettre au vote du Parlement une révision de l'interdiction de la chasse à courre aux renards mais aucun vote sur la question n'est prévu lors de la session parlementaire.

Des articles évoquant l'abandon de cet engagement de campagne de Theresa May ont rendu furieux les chasseurs.

Le Boxing Day ou lendemain de Noël est férié en Grande-Bretagne et des dizaines de milliers de chasseurs étaient attendus mardi dans le pays.

Dans le Sunday Times, le directeur général de l'association pro-chasse The Countryside alliance, qui revendique 100.000 membres, a prévenu que cet abandon pourrait rendre «mécontentes» des milliers de personnes.

#SundayMorning It's an early Christmas for foxes as Theresa May abandons her manifesto pledge to overturn the ban on fox hunting, the Sunday Times writes. pic.twitter.com/K0LNNyWmYo