Bruno Hubacher: Vérité ou liberté ?

Le réseau social « twitter », ou café du commerce planétaire, c’est selon, se met à son tour au décorticage de la vérité. (...) Ainsi, les rares journalistes indépendants qui ne croient pas en la thèse prédominante, sont gentiment rappelés à l’ordre par le réseau social « twitter ». Le comédien et commentateur politique, Jimmy Dore, ainsi que sans doute d’autres, a reçu, en tant qu’utilisateur de « twitter », une lettre par e-mail, le rappelant à son devoir de patriote. (...) « twitter » clôt son réquisitoire : « Nos clients cherchent sur « twitter » de l’information utile et fiable et nous prendrons des mesures concrètes pour supprimer des comptes et « tweets » malveillants (celui de Donald Trump?) et nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour devancer les agissements des « mauvais joueurs ». Pour rencontrer des censeurs bienveillants il n’y a pas besoin d’aller jusqu’aux Etats-Unis. Le quotidien « Le Monde », par exemple, a instauré, en 2014, ce qu’il appelle le « décodeur ». (...) « Le Monde » à son tour est loin d’être seul à vouloir « protéger » les lecteurs et citoyens. La Commission Européenne, gardienne des traités et gardienne tout court, s’apprête à se servir de l’intelligence artificielle ou des algorithmes pour scruter le respect du droit d’auteur de contenus diffusés sur internet, musicaux, cinématographiques ou textuels. La « Commission des affaires juridiques du parlement européen » décidera d’ici le printemps prochain si elle suivra ces recommandations. Cette obsession de vouloir déléguer le bon sens à une instance supérieure, les instances supérieures la saluent.

Laurence Corpataux: Respect

J’ai eu le grand plaisir de voir au Poche Genève, la pièce de théâtre « « La voiture américaine ». Lors de scènes sensibles, quelques sifflets sont parvenus du public. A la fin du spectacle, après des applaudissements nourris, une comédien est restée sur scène pour nommer avec justesse que l’on ne siffle ni une femme, ni un homme. Puis, en rappelant que les sifflements ont été émis durant des scènes « en tension », qu’ils sont malvenus durant un spectacle. Je remercie la comédienne d’avoir osé énoncer, face public, deux principes essentiels: le sifflement est un acte ressenti comme irrespectueux par de nombreuses personnes. Il est donc à éviter. Siffler une personne durant son travail est inadéquat, irrespectueux et peut avoir des conséquences sur la prestation effectuée. Je finirai en ajoutant un troisième principe: même si le client est roi, il est attendu qu’il ait un comportement adéquat en tous lieux et toutes circonstances.

Bernard Comoli: Les peuples autochtones d'Amazonie brésilienne à Versoix

De nombreuses photos, une vidéo et quelques textes explicatifs sur les peuples autochtones de l'Amazonie brésilienne sont à voir jusqu'au 25 février au "Boléro", à Versoix/Genève (1). En fait, c'est une partie des travaux de l'anthropologue française Emilie Barrucand qui est exposée au Centre d'art et de culture. La scientifique rappelle le rôle des peuples autochtones comme protecteurs de la Planète et la sagesse dont ils font preuve et qui devrait nous inspirer. Elle évoque son engagement à leur côté. En fait, elle nous fait mieux connaître deux peuples : les Mebêngôkre, plus connus sous l'appellation de "Kayapó", et les Paresí. Ces derniers sont un peu plus de 2'000. On les trouve dans une dizaine de Terres Indigènes de l'État du Mato Grosso. L'association – Wayanga - que préside la Française, développe plusieurs projets en faveur de la préservation de leur culture. (...)

Sylvain Thévoz: Eloge du stand

C'est le rituel de toute campagne politique. C'est surtout un incontournable de tout engagement militant. Le principe en est simple : une tente, une table, des tracts et quelques ballons, sur l'espace public. Et surtout: des militant-e-s, venant sur leur temps libre, s'engager pour l'animer. Le stand ! Certains l'aiment à la folie, d'autres un peu moins. Etre plusieurs heures dans la rue, sous une tente, dans les courants d'air et parfois sous la pluie, n'est pas toujours vécu comme l'expérience la plus plaisante qui soit. Et puis, un samedi ou dimanche matin, après une semaine bien chargée, on resterait parfois bien au lit. Pourtant, si cela dépend des charismes, au final, le charme du stand est contagieux, et selon la compagnie qu'on y trouve, très souvent, on y revient. (...)

Jacques-Simon Eggly: Lumières et trompe l’oeil de Davos

(...) Au fond, deux présidents ont eu une parole vraiement crédible. Le nôtre, Alain Berset et le Président français Emmanuel Macron. La Suisse est, depuis belle lurette, l’avocate du libre échange ; sous réserve du secteur agricole. Elle est aussi en recherche constante d’un point d’équilibre entre l’ouverture au monde et l’affirmation de sa souveraineté, garante de sa singularité fédéraliste et démocratique. Davos aurait pu être, pour elle, une occasion de contacts positifs avec l’Union européenne ; cela dans une phase délicate. Or, force est de constater des dissonances fâcheuses entre les membres du Conseil fédéral à propos d’un Accord institutionnel ; dissonances aux limites d’une rupture de collégialité. Cela rappelle les mêmes avant la votation de 1992 sur l’Espace économique européen (EEE). Il est urgent de redresser la barre et de retrouver une discipline et une loyauté collégiales. L’autre discours intéressant fut, à l’évidence, celui du Président Macron ; dont la différence de profondeur et de Style avec celui du Président américain frappa et sidéra tant les participants que les observateurs. Il n’y a aucun doute ; le jeune Président français a une envergure d’homme d’Etat. (...)

Maurice-Ruben Hayoun: Qui sont les néoconservateurs?

(...) On pense aussi, dès les premières pages de cet ouvrage de Madame Grange, au livre de Léo Strauss, grand spécialiste de Maïmonide et de Spinoza, si proche du libéralisme, Persécution et l’art d’écrire (Glencoe, 1951). En pénétrant plus avant dans ces différents ouvrages, on réalise que les sociétés humaines sont soumises à des groupes d’influence, à des lobbies qui distillent leurs idéologies respectives de manière assez sournoise, au point que les personnes touchées ou visées n’en sont pas toujours conscientes. L’auteur cite des cas où des idées dues parfois à d’obscurs fonctionnaires ou à des personnalités que rien ne promet à un tel rayonnement, accèdent à une célébrité mondiale. Ce fut le cas de Fr. Fukuyama et de son slogan sur la fin de l’Histoire. (...) Qui sont ces personnes ou ces institutions, voire ces entités (pour reprendre un terme à la mode depuis peu de temps) qui s’organisent discrètement, agissent, sans jamais apparaître au grand jour, et font basculer l’opinion publique d’un pays ou de tout un continent, dans un sens ou dans un autre ? L’auteur donne quelques éléments de réponse qui ne laissent pas d’inquiéter…

Gorgui Ndoye: Federer fait vibrer la planète

Voici ce qu'écrit Monsieur Harouna Sow, Sénégalais vivant en Malaisie: "Mon frere Gorgui Wade Ndoye, transmettez mes felicitations à l'un des rares personnalités que j'apprécie énormément: Roger Federer!" J'espère que Rodge parmi les milliers et milliers de messages qu'il reçoit lira celui-ci. (...)

Marie-France de Meuron: Diminuons les coûts ophtalmologiques !

Grâce à la Méthode Bates – une forme de yoga des yeux – nous pouvons grandement améliorer la santé de cet organe sensoriel si précieux, tant par l’hygiène que la thérapie précoce qu’elle propose. L’ayant pratiquée très consciencieusement quand j’avais la quarantaine, âge où l’on développe la presbytie, je lis toujours sans lunettes après avoir largement passé l’âge de la retraite. Une excellente vidéo très didactique qui s’adresse aux enfants - mais aussi à l’enfant intérieur qui demeure en chacun de nous – nous accompagne dans une dizaine d’exercices. En les pratiquant et en en comprenant l’intelligence, nous pouvons ensuite les pratiquer chaque fois que l’existence nous en donne l’idée : quand nous attendons, à une conférence ou un concert, quand nos yeux commencent à piquer devant un écran, regardant un paysage, etc. (...) (TDG)