Bruno Hubacher: Il s’agit de la renationalisation de la création monétaire

(...) Que tout le monde se rassure, cette initiative sera refusée. Mais là n’est pas la question. D’abord, rien que le fait qu’elle ait abouti devant le peuple est déjà un exploit. Cela démontre que des matières, à première vue aussi indigestes que l’économie et la finance, se transmettent aisément aux néophyte, avec un peu de pédagogie, ce qui est d’autant plus important que c’est dans ces matières que se trouve la clé de la répartition des richesses. Cet acte pédagogique, dont les partis politiques font cruellement défaut, pour d’évidentes raisons, est à saluer. Ce n’est donc pas une surprise qu'ils recommandent tous le refus de l’initiative, à l’exception des « Verts » qui laissent à leurs membres la liberté de vote. Il s’agira donc de scruter attentivement son taux d’acceptation, un indicateur qui donnera une idée, à quel degré le peuple est mûr pour un changement de modèle de société. Entre 40% et 45% serait un signe fort. (...)

Adrien Faure: L’implication de Voltaire dans la vie politique genevoise

Depuis son arrivée dans la région genevoise en 1754, Voltaire observe la vie politique genevoise en bon ami des Patriciens, la classe dirigeante qui détient quasiment tous les pouvoirs à Genève par sa main mise sur les conseils restreints, le Petit Conseil et le Conseil des Deux-Cents (dont les membres s’élisent mutuellement, ce qui est fort pratique pour rester au pouvoir indéfiniment). Comme dit dans mon précédent billet, pour s’émanciper des tracas que lui causent les pasteurs genevois, Voltaire s’installe à Ferney en 1757, à la bordure de l’Etat genevois. Entre 1763 et 1765, il observe les revendications d’un groupe de Citoyens et des Bourgeois de taille croissante, les Représentants, qui remettent en question les prérogatives des Patriciens et demandent un droit de trancher un désaccord entre eux et le gouvernement pour le Conseil Général, l’assemblée des Citoyens et des Bourgeois. A partir de 1765, et sur conseil de Rousseau (qui s'est lui retiré de toute participation à la vie politique genevoise), les Représentants se rendent à Ferney et demandent conseil et appui à Voltaire. (...)

Jean-Noël Cuénod: « La nation contre le nationalisme »

Voilà un bouquin à emporter dans vos bagages pour bronzer utile : La nation contre le nationalisme, écrit par le professeur Gil Delannoi et publié au PUF. Il balaye toutes les idées reçues qui encombrent le concept de nation et la rendent si confuse. En résumé, malgré la globalisation, la nation n’est pas devenue obsolète. De même, elle ne saurait être considérée comme néfaste a priori. Le politologue français rappelle les distinctions établies par la Grèce antique : « demos » – le peuple en tant qu’acteur politique – « genos » – notion biologique qui se rapporte à la filiation – « ethnos » – qui est de nature culturelle avec le partage d’une langue commune[1], d’usages, de mythes. C’est cette dernière qui se rapproche le plus de la nation au sens moderne du terme. Qu’est-ce qu’une nation ? Brève question, vaste réponse. Delannoi s’inspire de Renan pour définir quatre modèles fondamentaux d’organisation (formes Tribus, Cité, Empire, Nation). (...) La Nation née des acquis positifs de la Révolution française reste pour l’instant le seul terreau qui permet le respect des droits humains, le fonctionnement démocratique et cet ensemble d’instruments de régulation que l’on appelle Etat de droit. (...)

Vincent Schmid: La visite du Pape à Genève

(...) Il me reste une infime interrogation. C’est le Conseil Œcuménique des Eglises qui a lancé l’invitation, soit l’organisation qui regroupe actuellement un grand nombre d’Eglises non catholiques à travers le monde. Du coup, la presse annonce une « rencontre œcuménique de grande importance ». Mais de quelle importance parle-t-on? D’une évolution doctrinale, même minime, du Pape en direction de la chrétienté non catholique ? Cela paraît douteux. François est bien plus classique qu’on ne le répute et l’heure n’est plus à l’enthousiasme œcuménique. Il semble plutôt que les positions dogmatiques des uns et des autres sont stabilisées pour longtemps. Sur l’essentiel et pour ce qui concerne les réformés, elles le sont déjà depuis cinq siècles sans avoir changé de façon notable. (...) C’est à ce point que se place mon infime interrogation. Je me demande si ce n’est pas sur le plan idéologique (et non théologique) que va se faire la future rencontre. Entre un Pape passé maître dans l’art d’utiliser la caisse de résonnance médiatique pour les causes qui lui tiennent à cœur et un Conseil Œcuménique activiste et partisan jusqu’au bout des ongles pourrait se dérouler un festival de bienpensance . Les sujets ne manquent pas : les populismes, les migrants, l’islam en Europe et le reste à l’avenant… (...)

Claude Bonard: Genève et les cartes de Cassini (1756-1815)

Ce 8 juin marque la naissance de Giovanni Domenico Cassini, appelé par la suite Jean-Dominique Cassini, l'un des plus grands astronome de tous les temps en 1625. Louis XIV l'invite à Paris en 1669 et l'associe aux travaux de l'Académie Royale. Cassini y découvre, entre autres, 4 satellites de Saturne et la division des anneaux qui porte son nom. Il sera aussi le fondateur d'une dynastie d'astronomes et de géographes. (...) Notre compatriote Guillaume-Henri Dufour qui créa en 1837 le premier Bureau topographique de Suisse à Carouge et qui réalisera la première carte topographique de Genève au 1:25 000 en 1842 puis des 1845 les premières feuilles de la carte topographique de la Suisse au la carte de Suisse au 1:100 100 sera surnommé par les cartographes français "le Cassini Suisse". Pour en savoir davantage, je vous invite en cette veille de week-end à consulter l'excellent site internet GE 200.ch intitulé "Découvrez Genève et de sa région à travers l'histoire de la cartographie".

Pascal Décaillet: Martin Luther : souffle et lumière

Pas un jour sans que je ne pense à l'immensité de l'importance de cette traduction de la Bible en allemand, par Martin Luther, autour de 1522. C'est l'acte fondateur de la modernité de la langue allemande. (...) Je réfléchis à la suite de ma Série allemande, entamée l'été 2015, 24 épisodes déjà bouclés et publiés. Mon problème, comme toujours avec ce qui me passionne, est ma très grande difficulté à faire des choix. Alors, je voudrais parler de tout, en même temps, en oubliant la chronologie (oh, rassurez-vous, elle est dans ma tête, au millième de millimètre), en mêlant l'Histoire musicale (qui me dévore de plus en plus) à celle des textes poétiques, sans oublier bien sûr la politique. Et surtout, l'Histoire de la langue allemande elle-même : de Luther à Bertolt Brecht (autre génie total de l'invention verbale), en passant par le Sturm und Drang, et bien sûr les Frères Grimm. (...) Et c'est pourquoi, justement, cette aventure de traduire la Bible en allemand représente, à mes yeux, l'un des défis humains les plus saisissants. Peut-être Martin Luther est-il, avec Beethoven, l'Allemand par excellence. (TDG)