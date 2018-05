Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Ashwani Singh: La PPE modèle londonien

A Londres, presque tous les appartements en PPE sont vendus sous le régime du droit de superficie. Le droit est le plus souvent octroyé pour 90 ans, renouvelable et fréquemment renouvelé. Le prix de l’appartement n’est pas bloqué, le copropriétaire étant libre de le vendre en tout temps au prix du marché. L’indexation de la rente de superficie est plus que compensée par les hausses des valeurs des appartements. (...) Au lieu de cela, la PPE bidon proposée par la Loi 12052 n’en a que le nom. Le droit de superficie de 66 ans est insuffisant. Sous cette forme, la PPE n’offre aucun avantage, ni à l’Etat (c.-à-d. in fine au contribuable), ni aux éventuels acquéreurs, qui se feront rares…

Jean-Michel Olivier: Un roman mosaïque

Ne vous attendez pas, avec Virgile Élias Gehrig, à une promenade de tout repos. L'auteur aime les méandres, les chemins de traverse, les déambulations rêveuses. Après trois livres à l' ge d'Homme (un roman, un recueil d'aphorismes et des poèmes), il nous donne aujourd'hui une somme impressionnante, Peut-être un visage*, tant par son ampleur vagabonde que par son style baroque. On commence à écrire — surtout en Suisse romande — dès que l'on sent sa vie s'effilocher, ses certitudes s'écrouler, son identité se perdre au fil des jours et des rencontres. C'est ce qui arrive au héros du roman de Gehrig, Thomas, qui souffre d'un mal étrangement helvétique : comme Nicolas Bouvier dans le Poisson Scorpion, il sent un beau matin son visage disparaître. (...) Le visage est un manuscrit, à lire et à écrire : les caractères qui le composent restent toujours à déchiffrer. Un beau roman, touffu, profond, original, qui porte une voix singulière.

Demir Sönmez: Hommage à Christian Grobet

Jeudi après-midi, Ensemble à Gauche organisait un apéritif afin de rendre hommage à Christian Grobet qui tire sa révérence après de longues années de luttes politiques. Le Maire de Genève Rémy Pagany a fait un discours pour le remercier. Carlo Sommaruga, Erika Deuber Ziegler et Souhail Mouhanna ont également tenu à rendre hommage à cette personnalité et aux luttes qu’il a menées.

Daniel Warner: “J’accuse All Baby Boomers”

“It’s all your fault,” the Generation X 43-year-old scolded as she pointed her finger at me. “Holes in the ozone level, a crappy housing market, job insecurity, expensive college tuition, income inequality, lack of universal health care, derisory minimum wage, global insecurity, wars in Afghanistan, Iraq and Syria, environmental degradation. And Harvey Weinstein.” She paused to catch her breath. She was just warming up. To her, the Baby Boomer generation, my generation, was the root cause of most, if not all, of the world’s problems. I took advantage of the short pause to try to respond that all those problems were not directly caused by people born between the mid-1940s and the early-to-mid 1960s. (...)

Pascal Gavillet: Variations autour de l’infini

L’infini est un concept purement mathématique qui ne recouvre aucune réalité physique. Cette vérité est dure à entendre, et encore plus malaisée à comprendre. Sa négation repose sur la confusion fréquente entre l’immensément grand et l’infini en soi, autrement dit ce qui n’a pas de fin. Dans les deux cas intervient la notion de comptage… (...) Et ceci amène cela. Les problèmes non résolus en mathématiques coincent tous sur leur infinitude. Démontrer l’hypothèse de Riemann reviendrait à passer en revue tous les zéros (non triviaux) de la fonction zêta, jusqu’à l’infini. Certains y sont parvenus pour des très grands nombres, mais même un milliard de milliard de milliards reste dérisoire par rapport à l’infini. La conjecture des premiers jumeaux ne pourra se prouver que lorsque son infinitude sera domptée. Semblable perspective terrorisa plusieurs générations de chercheurs qui butèrent sur le théorème de Fermat. Jusqu’à ce qu’Andrew Wiles, au XXe siècle, résolve l’affaire et atteigne le Graal après plus de 350 ans d’échecs. (...)