Aristos Marcou: J’ai été victime de harcèlement scolaire

L’autre jour, nous avons reçu de la part (selon l’en-tête) de la Conseillère d’Etat Anne Emery-Torracinta une circulaire nous informant que désormais, le Département de l’instruction publique (DIP) avait mis en place une « helpline » pour les cas de harcèlement à l’école. (...) En gros, le DIP met à disposition une structure qui va permettre à la victime de se soigner et d’entreprendre les démarches juridiques pour lutter contre ses agresseurs… Magnifique… On voit ici que les gens qui ont concocté ce magnifique plan d’action à 4 mois des élections cantonales n’ont jamais été victimes de harcèlement. Non, jamais, car dans ce superbe projet, l’essentiel, qui ne pourra être fait que par le personnel du DIP directement n’est absolument pas proposé. Il s’agit tout bêtement de la mise en sécurité de la victime ou, si j’ose dire, la mise hors d’état du nuire de l’agresseur. Et à ce sujet, ce magnifique projet ne propose rien. Et sans cela, il est tout bonnement inutile. J’ai été victime de harcèlement scolaire… Ce fut long! Cela a duré de la 7e année (aujourd’hui renommée 9e) jusqu’a en fin de 8e. Deux années où mon quotidien, c’était l’isolement, les insultes, les humiliations, les coups, les passages à tabac, etc. Cette période m’aura valu plusieurs passages aux urgences… (...)

Edmée cuttat: "God's Own Country, passion gay dans une ferme du Yorkshire

(...) Si ce conte romantico-réaliste évoque la difficulté à s’assumer dans ce milieu de petits paysans anglais dont le réalisateur s’emploie par ailleurs à décrire le quotidien, le vrai sujet réside dans l’empêchement, pour Johnny, de s’attacher à ceux qui l’attirent. C’est ce qui change avec Gheorghe, beau comme un dieu, pour qui il éprouvera des émotions jamais ressenties, après avoir affiché un certain mépris à son égard. (...) Garçon doux à la longue barbe, le cinéaste, 47 ans, habitant une maison isolée dans la lande, sans internet, est né comme son héros dans une ferme qu’il a quittée à vingt ans pour étudier l’art dramatique. Devenu acteur, il sent que ce n’est pas sa voie. Il a envie d’écrire ses propres histoires et de passer derrière la caméra. Il tourne deux courts métrages avant de s’attaquer, il y a six ans, àGod’s Own Country (Seule la terre). "Il s’agit d’un film très personnel, mais pas autobiographique", nous dit-il lors d’une rencontre à Genève, où il précise ses intentions. "Que Johnny soit gay ou non n’est pas important. Mon but n’était pas de faire un film sur un coming out, mais de m’intéresser aux réactions émotionnelles liées au fait d’aimer et d’être aimé. Tomber amoureux a été pour moi la chose la plus difficile, tant je craignais d’avoir le cœur brisé". (...)

Bernard Comoli: Le Pape, les peuples autochtones et le Père genevois Arbex (...) À Puerto Maldonado, le Pape François s'est rendu au foyer "Principito" (Le Petit Prince) fondé par le Père Xavier Arbex, un prêtre genevois qui accueille une trentaine d'enfants "à risques" de la région. Le foyer est l'une des activités de l'association "Apronia" qui est présente en Suisse. À cette occasion, il s'est adressé aux jeunes originaires des communautés indigènes. Après avoir rappelé la destruction de l'environnement connu dans la région, il a repris l'appel déjà lancé quelques heures auparavant. Il encourage ces jeunes à se former : "Le monde a besoin de vous, jeunes des peuples autochtones... Nous avons besoin de vous comme moteur, qui impulse… Nous avons besoin de vous dans votre authenticité, en tant que jeunes fiers d'appartenir aux peuples amazoniens et qui apportent à l'humanité une alternative de vie vraie… Souvent nos sociétés ont besoin de corriger le cap, et vous, jeunes autochtones vous pouvez énormément aider dans ce défi, surtout en nous apprenant un style de vie basé sur la sauvegarde et non sur la destruction de tout ce qui s'oppose à notre cupidité." Visiblement cet appel ne se limite pas aux jeunes du foyer… Le pape a annoncé la tenue d'un synode amazonien en 2019.

Christophe Ebener: Vous l'avez vue, la rivière au dessus de nos têtes?

Depuis plusieurs jours, une immense rivière atmosphérique draine l'humidité de l'atlantique tropical et plonge sur l'Europe, apportant douceur et pluie. On voit que les méandres du jet stream creusent son lit, et que les températures des eaux de surface de l'Atlantique, plus élevées que la normale, l'ont certainement renforcée en augmentant l'évaporation. Magnifique!

Pascal Holenweg: De "No Billag" à "No ATS", ou le chemin de la désinformation

Le 8 janvier, l'ATS, notre bonne vieille Agence télégraphique suisse, annonçait une restructuration. D'envergure, la restructuration : Dans une lettre ouverte aux autorités politiques fédérales et cantonales, la rédaction de l'agence écrit : "Si la restructuration annoncée le 8 janvier est mise en oeuvre, l'ATS ne pourra plus jouer son rôle actuel". Pas plus que la SSR si "No Billag" devait être acceptée par le peuple et le canton le 4 mars. D'ailleurs, dans les deux cas, on voit de grand groupes privés pointer leur muffle, les uns pour créer leur propre agence de presse, les autres pour créer leur propre télévision. Une différence notable doit toutefois être relevée, entre les deux mises à mort - la différence entre une exécution et un suicide : "No Billag" a été lancée contre la SSR par ses adversaires et ses concurrents de la SSR, et c'est le peuple qui décidera de son sort. Alors que "No ATS" est fomentée par l'ATS elle-même. Et que le peuple ne sera pas consulté. Pourtant, c'est bien lui, au bout du parcours de l'information que l'ATS produit, qui est le consommateur de cette information, qu'il reçoit par la presse écrite, mais aussi par la radio, la télévision et l'internet... tous destinataires de ce que l'ATS diffuse…

Daniel Warner: Donald Trump Heads to the Magic Mountain

(...) The WEF is not a New York City real estate convention or a Las Vegas get together of rich gamblers. Christine Lagarde, head of the IMF and omnipresent at Davos is not Celine Dion playing to a packed house in her Vegas theatre. Lawrence Summers, former president of Harvard, former U.S. Treasury Secretary and annual eminent grise of the WEF is not famed middle-class realtor Sam Lefrak from Queens. Selling the U.S. at the WEF is not negotiating a Trump Tower in Macau with Chinese casino king Stanley Ho. Quite simply: What the hell is Donald Trump doing at Davos? The obvious answer would be that he is purposefully getting away from the aforementioned problems. Nothing better than a short foreign visit to take attention away from thorny domestic politics. (...)

Charly Schwarz: La Politique en un click

(...) La communication politique est caractérisée par l’utilisation de réseaux sociaux ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières. Ces outils favorisent de nouveaux types de mobilisation et un activisme hors des partis constitués. Ce comportement politique ne résulte plus d’habitudes, il est à l’image du « citoyen-consommateur » émancipé des structures hiérarchisées. Il est disposé à des formes d’engagements spontanés et flexibles. Ces nouvelles formes semblent correspondre à un consommateur nomade aux priorités variées et par définition infidèle…

Jean-Daniel Bugnion: La fin du camp de ski?

Le récent arrêté du TF instaurant la gratuité totale des sorties scolaires met en grand danger celles-ci, dont le camp de ski et le voyage de fin de scolarité sont les fleurons. Il y a une quinzaine d’années, directeur d’un CO, je cherchais un nouveau doyen (ou une nouvelle doyenne) et mon choix s’est porté sur celui qui défendait le projet d’organiser un camp de ski pour l’ensemble des élèves de 10èeme année (à l’époque, les 8èmes). En effet, le DIP avait supprimé, pour des raisons d’économie, la subvention de cette activité à tous les cycles ; seules quelques classes partaient goûter aux joies de la neige, la plupart composées d’élèves scolaires, avec des parents capables d’assumer les frais et des profs très motivés. Pour étendre à tout un degré, il nous a fallu trouver des appuis financiers auprès des différentes communes qui envoyaient leurs enfants au CO Voirets. C’est ici l’occasion de les remercier encore de leur générosité, chacune acceptant d’augmenter la subvention communale par élève. Pourtant, même avec cette manne, il nous était totalement impossible de couvrir les frais, très élevés, d’une telle opération. (...) (TDG)