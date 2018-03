Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Anne Cendre: Parler suisse

Dès la première page on tombe sur « les cuissettes des Suisses, ces pantalons sans pattes que nous devrions appeler « courts » si nous ne les appelions shorts ». Ce n’est pas le premier ouvrage que Muriel Gilbert publie à ce sujet. On lui doit déjà Que votre moustache pousse comme la broussaille ! et des chroniques l’été dernier dans le journal Le Monde(où elle est correctrice). Leur titre, Espèces d’idiomes, montre déjà son sens de l’humour, ce qu’elle confirme dans ce nouvel opus. Il n’est sans doute pas surprenant que le chapitre comportant le plus d’helvétismes ait trait à la propreté : « commençons par réduire le cheni », écrit l’auteure qui poursuit les minons qu’elle déniche en Belgique alors qu’on les pourchasse aussi en Suisse, tout en faisant la poutze avec une panosse ou avec une loque à reloqueter en Belgique. Elle aurait aussi pu ajouter les à-fonds. Après cela il vous faudra vous laver avec une débarbouillette au Canada, ce gant de toilette qui chez nous s’appelle une lavette – ne pas confondre avec un homme pitoyable. (...) Les expressions québécoises sont particulièrement pittoresques. Quand on reçoit un ami, on l’accueille en disant : enlève ta froque et tire-toi une bûche, c’est-à-dire enlève ton manteau et prends une chaise. Chacun sait que l’auto s’appelle char (plus proche du car américain que de la charrette médiévale), mais se faire écrapauter par un char, c’est quand même plus original que de se faire écraser par une voiture. (...)

Marko Bandler: Smartvote : et si on faisait de la politique ?

Ça y est, la plateforme SMARTVOTE a rendu accessibles les réponses des candidat-e-s au Grand Conseil et au Conseil d’Etat au questionnaire sur les sujets politiques d’actualité qu’ils/elles ont été invité-e-s à remplir. Version « deluxe » (60 questions), ou « rapide » (31 questions), vous pouvez vous-même vous prêter à cet exercice. Un exercice assez intelligent, il faut le dire, puisqu’il permet non seulement de dresser votre propre profil politique, mais également de voir qui, parmi les candidat-e-s, vous est le plus proche en termes de valeurs. Et dans une élection politique comme celle qui nous attend les 15 avril et 6 mai prochain, voilà un puissant outil de promotion démocratique. Un outil qui repose sur des bases solides, quand on sait que pas moins de 11 thématiques (budget, emploi, social, aménagement, mobilité, etc.) sont déclinées dans le questionnaire. Cela permet donc de cibler assez précisément quelle est notre propre sensibilité politique, et quelle est celle des candidat-e-s en lice. En ceci, on conseille à tou-te-s ceux/celles qui s’intéressent à la chose publique et qui ont décidé de voter lors des prochaines élections cantonales de se prêter à l’exercice Smarvote. Parfois c’est rassurant (on a les idées des personnes et des partis qu’on aime), parfois c’est déstabilisant (tiens, je ne savais pas que untel-le était aussi à gauche/à droite/au centre/différent-e/similaire). (...)

Edmée Cuttat: Dubosc drague Alexandra Lamy

Après Les Tuche et La Ch’tite famille, on pouvait craindre une nouvelle daube avec le premier passage de Frank Dubosc derrière la caméra pour Tout le monde debout. Pourtant l’un des humoristes préférés des Français parvient à nous surprendre avec une comédie plutôt bien écrite (par lui-même), où il évoque le handicap tout en surfant sur la romance. (...) Franck Dubosc est particulièrement bien entouré par les personnages féminins. Sa partenaire, la ravissante, gaie, rayonnante et lumineuse Alexandra Lamy, se montre juste et crédible en violoniste qui joue par ailleurs au tennis. Dans le rôle secondaire d’assistante de Jocelyn, Elsa Zylberstein se révèle incroyablement douce, sensible et authentique. (...)

Marie-France de Meuron: Qu’est-ce que la médecine des mauvais souvenirs ?

C’est celle qui donne un espace de parole et d’écoute au patient afin qu’il libère le conflit retenu depuis des années. Un neurologue nous explique ici comment des maladies comme la sclérose en plaques, l’Alzeimer et le Parkinson peuvent être déclenchées par des situations affectives douloureuses que nous nous ne sommes pas préparés à traverser efficacement et que nous enfouissons dans l’inconscient. Le Dr. Pierre-Jean Thomas-Lamotte, en observant et questionnant des dizaines de milliers de patients, a appris à lire la symbolique est perceptible dans les symptômes présentés. Ainsi, en ce qui concerne la sclérose en plaques, le malade a besoin de se référer toujours aux parents. Accepter ou transgresser l’interdit va toujours l’agresser. Dans le cas d’Alzeimer, on se coupe du monde quand le sentiment de séparation est intolérable. (...)

Simon Brandt: Budget municipal 2018 : un excédent en trompe l’œil

Début septembre 2017, le Conseil administratif de la Ville de Genève présentait un budget déficitaire de 20 millions de francs. Suite au refus d'entrée en matière par le Conseil municipal, l'exécutif est revenu courant novembre 2017 avec un budget excédentaire de 261'000 francs. Preuve que la majorité du Conseil municipal, le PLR en tête, avait raison de renvoyer le premier projet de budget à l'expéditeur. En effet, il n'était pas de la responsabilité du Conseil municipal d'équilibrer le budget à la place du Conseil administratif. Si l'actuel projet de budget est meilleur que le précédent, il reste cependant inacceptable en l'état. En effet, son excédent n'est que de 261'000 francs pour un total de charges de 1'131'980'358 francs. On peut donc d'ores et déjà affirmer qu'il n'est que de façade vu qu'on sait déjà que les coûts engendrés par le retard dans le chantier du Grand-Théâtre, et le complément de subvention nécessaire pour son fonctionnement suite à l'absence de financement cantonal, se monteront à plusieurs millions. (...) (TDG)