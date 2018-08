Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

André Naef: Aux Jeux de Berlin, une Europe ouverte et joyeuse

Une Europe "blanche et chrétienne" ! C'est le credo que nous serinent à longueur de journée les souverainistes, apôtres de la démocratie "illibérale", tels l'Italien Salvini, le Hongrois Orban, le Polonais Kaczynski ou, chez nous, les blochériens pur sucre. Se sont-ils voilés la face au spectacle des championnats d'Europe d'athlétisme qui viennent de s'achever à Berlin ? (...) La Suisse n'échappe pas à ce phénomène multiculturel. La Bernoise Mujica Kambudji et la Vaudoise Sarah Atcho sont nées respectivement de pères congolais et ivoirien. Bien que venu au monde à la Jamaïque, Alex Wilson répond aux interviews en baslerdütch, le dialecte de sa petite enfance. Et le Genevois Tadesse Abraham, réfugié érythréen naturalisé au terme d'un parcours d'obstacles, n'a de cesse de dédier ses victoires à la Suisse pour la remercier de son accueil. (...)

Daniel Warner: Locarno Film Festival and Extended Time

Rudy Valdez, a short, modest Mexican-American, presented a fabulous work of art and passion. (...) The film’s sense of time is artfully constructed. The minutes between Cindy’s sitting in the car in the driveway of the home while her brother prepares the family for the surprise and her entering is riveting. All we had seen before had built up to that moment. Valdez’s nine years of filming. Our eighty-five minutes of sharing the experience. There was nothing precipitated about the film’s emotions. No SMS or WhatsApp moment. The Sentence was not the only extended time event at the Locarno festival worth recounting. Before each evening feature presentation in the Piazza Grande a camera scanned the audience. One evening the camera caught former Federal Councillor Ruth Dreifuss sitting in the audience. The camera paused briefly (perhaps ten seconds) on her followed by enthusiastic claps of appreciation from many of the eight thousand in attendance. Ms. Dreifuss had not been in government for 16 years, yet she was spontaneously applauded. How many politicians would have merited the same reaction? And if remembered, fondly? (...) (After the showing of The Sentence, Ms. Dreifuss – a devoted activist today dealing with drug problems – went up to Valdez and introduced herself as “a former Swiss politician.” Not Federal Councillor, not former President of Switzerland. Perhaps this humility is one of the reasons she is so fondly remembered.) A film that took nine years to make. A politician affectionately remembered 16 years after she left office. There is a sense of time longer than the immediate.

Anne Cendre: Rentrée des classes

(...) Cette année, une grande enseigne a décidé d’imposer aux écoliers un enseignement en langue anglaise, voire américaine. Plutôt que celle de Shakespeare, celle de Donald Trump. L’invasion porte sur une grande échelle. Cela commence par la vitrine où l’on entraîne le visiteur Back to School, à retourner à l’école, en s’exclamant WOW et COOL. (...) Tous les agendas comportent des citations qui aideront certainement les élèves à se sentir à l’aise parmi les petits Américains. It’s gona be hard but hard does not mean impossible: ce sera difficile, mais difficile ne veut pas dire impossible. (Gona est la contraction en américain de going to). Make today amazing, rends cette journée étonnante. Find a beautiful place and get lost : trouve un lieu magnifique et perds-toi, mais get lost peut aussi signifier « fiche-moi la paix ». Savant jeu de mots. (...) A coop, en anglais, signifie une cage à poules. Faut-il laisser la Coop caqueter ?

Pascal Décaillet: A gauche, les journalistes?

A gauche, les journalistes, comme ne cessent de s'en plaindre les anti-gauche professionnels ? Pas du tout ! Si seulement nous avions encore une bonne vieille presse de gauche, convaincue et fraternelle. A part quelques louables exceptions, qui tentent de survivre, cette presse est en voie de disparition. La tendance dominante, écrasante même, dans nos médias, ça n'est pas la gauche. Et ça n'est évidemment pas non plus la droite conservatrice, ou anti-libérale, ou nationale. Non, le rouleau compresseur majoritaire, c'est l'idéologie du libre échange, de l'ouverture des frontières, de la libre circulation des personnes, du libéralisme économique sans entraves, et surtout de la vision multilatérale des rapports entre États. (...)

Didier Bonny: Un sérieux coup de pédale s’impose

Surprise à la lecture du tout premier sondage sur les votations du 23 septembre : le contre-projet direct à l’Initiative vélo ne fait pas le tabac auquel on pourrait s’attendre. En effet, seuls 48% des personnes ayant répondu au sondage Tamedia (ils sont plutôt fiables d’habitude) disent oui ou plutôt oui (44% non ou plutôt non) à cet objet plutôt inoffensif qui charge la Confédération de soutenir des mesures en faveur de la mobilité douce et des pistes cyclables. Il n’y a toutefois pas de quoi s’affoler, car la campagne vient juste de débuter et seule l’UDC, que les questions environnementales n’intéressent pas, est opposée à ce que les voies cyclables soient mentionnées dans la Constitution…

Marie-France de Meuron: L’être humain, a-t-il encore de la valeur ?

Comme pour Gaza où Israël prétexte que le Hamas est responsable de tout, au Yémen ce sont les Houthis qui seraient responsables d’un bombardement blessant ou tuant sauvagement une trentaine d’enfants à quoi s’ajoutent des victimes du marché. Ainsi, d’un simple concept où on brandit le prétexte des Houthis, de nombreux civils subissent une catastrophe humaine. La tendance actuelle veut qu’on dénombre les morts et les blessés, dans l’immédiat, mais sur le long terme, combien d’handicapés et d’invalides à vie, combien d’enfants privés de leurs soutiens parentaux, combien de traumatismes psychologiques qui freineront leurs évolutions personnelles ? Qu’est-ce que des hommes maîtrisant une haute technicité ont dans leurs inconscients pour réduire autant leurs raisonnements à une justification d’en tel drame en quelques mots? Évidemment, dans le cas yéménite, on voit l’effet direct et concret sur les civils. Mais en Europe, que devient la notion de valeur humaine ? (...)

Cédric Segapelli Wojciech Chmielarz

Il va de soi que la série de romans policiers de Valerio Varesi, mettant en scène les investigations du commissaire Soneri, constitue l’une des belles trouvailles de la maison d’éditions Agullo. Le Fleuve Des Brumes (Agullo 2016), La Maison De La Via Saffi (Agullo 2017) et son dernier opus Les Ombres De Montelupo (Agullo 2018) ont ainsi bénéficié d’une belle mise en lumière en occultant peut-être une autre série policière également publiée par Agullo et dont l’action se déroule en Pologne. Il serait pourtant dommage de passer à côté de Pyromane de Wojciech Chmielarz, nous permettant de faire la connaissance de l’inspecteur Jakub Mortka, surnommé le Kub, et de découvrir sa première enquête se déroulant dans une morne banlieue de la ville de Varsovie. (...)

Claude Bonard: Le 15 août 1944, en Provence

Le débarquement de Provence du 15 août 1944, moins connu des historiens que celui du 6 juin en Normandie, n’en a pas moins été d’une importance capitale pour les Alliés. Pour le général Eisenhower, cette opération était stratégiquement déterminante, de sorte que les troupes débarquées dans le sud de la France constituent la seconde mâchoire de la tenaille venant «enfermer» les troupes allemandes occupant la France, la première mâchoire étant constitués par les troupes progressant depuis la Normandie. Stratégiquement toujours, il était vital pour les Alliés de disposer de nouvelles bases portuaires pour débarquer troupes et matériels sur les plages françaises, afin de libérer la France puis de poursuivre la progression en direction de l’Allemagne. (...)

Pascal Gavillet: Locarno 2018, «Fausto», un mythe, des fantômes

Des festivals, il ne restera que des fantômes. Silhouettes erratiques figées par quelques caméras, images numériques ou argentiques, combustion de pixels prompts à s’autodétruire – et au diable vos 4K, ultra HD, 6K et futurs NK ! Dans Fausto, énième dissertation sur un vieux mythe, ce ne sont que convocations d’âmes perdues, métamorphoses d’entités chassées, tout un monde qui n’existe pas ailleurs que dans certains imaginaires, ici celui de la cinéaste canadienne Andrea Bussmann (une femme, oui, et en fais-je tout un plat ?), qui nous invite à un voyage de tout repos dans les confins du silence et de l’oubli. Son film est communion, il se passe de récit, ou plutôt de l’idée qu’on peut se faire, parfois, du récit. Il (re)donne vie aux corps, animaux ou humains, traque ce qu’il y a derrière – non pas au-delà - d’un paysage. Point d’exégèse, nulle directive donnée aux spectateurs. Tout film est voyage, disais-je, certains déroutent plus que d’autres. Rien ne me séduit plus que ces sorties de route inattendues, ces culs-de-sac qui n’en sont pas et nous traînent doucement vers d’inconnues contrées que le cinéma se donne l’air de défricher. En compétition aux «Cinéastes du présent» du Locarno Festival 2018, Fausto a eu droit à une mention.

Edmée Cuttat: Sitôt vu, sitôt oublié...

Comme d’habitude, le critique propose et le jury dispose… C’est ainsi que Le film A Land Imagined, du réalisateur singapourien Yeo Siew Hua, sitôt vu sitôt oublié étant donné son intérêt mineur, a reçu le Léopard d'or au 71e Festival de Locarno. (...) Heureusement, le jury a eu la bonne idée de donner un Prix spécial à M, le remarquable, bouleversant, nécessaire documentaire coup de poing de Yolande Zauberman, de retour sur grand écran. La réalisatrice française nous emmène dans un voyage en enfer en suivant un jeune homme violé dans son enfance par les rabbins et autres membres d’une communauté ultra-orthodoxe aux portes de Tel-Aviv. (...) La dernière du directeur artistique Carlo Chatrian, en partance pour la Berlinale, n’a pas atteint des sommets, en euphémisme, en ce qui concerne la compétition et la programmation sur la Piazza Grande. A part un ou deux films comme L’ordre des médecins de David Roux, Un nemico che ti vuole bene de Denis Rabaglia, on retiendra avant tout le magistral Seven de David Fincher (1995). Ainsi que les aventures jubilatoires de Coincoin et les Z’inhumains signées Bruno Dumont, et dont la sortie annoncée en salles a malheureusement été annulée.

Philippe Souaille: Le Kremlin crée deux paradis fiscaux sur l'ex-modèle helvétique

(...) S'il n'a plus d'endroit pour planquer et faire fructifier ses milliards, Poutine est mort. Politiquement, il ne tient que parce qu'une part importante de la population russe et de ses soutiens internationaux n'a pas conscience de sa fortune colossale, volée à l'économie russe et in fine à la collectivité. Ces deux paradis fiscaux qu'il veut mettre en place (la loi est devant la douma russe) l'un à côté de Vladivostock pour essayer de capter l'argent asiatique et l'autre dans l'enclave de Kaliningrad, au milieu de l'UE, naissent de ça et aussi de sa volonté de casser toute velléité de gouvernance supranationale. Or la fin des paradis fiscaux en est la clé, car les paradis fiscaux sont ce qui permet aux milliardaires d'exister et ce pourquoi les milliardaires se liguent contre la mondialisation qui fatalement, démocratiquement, finira forcément par les interdire. Du coup, Poutine prend des risques supplémentaires, parce qu'il risque de voir toute l'économie russe mise à l'index si celle-ci protège et entretient des paradis contre la volonté du reste du monde. (...)

Rémi Mogenet: Lord Dunsany et la vallée de la Boyne

L'Irlandais qui m'accompagne depuis le plus longtemps, c'est l'écrivain Lord Dunsany(1878-1957). Je ne suis ni un adepte de Yeats, ni un admirateur inconditionnel de James Joyce, mais le lecteur assidu de ce poète très peu présent dans l'espace public irlandais. De fait, l'Irlande adore ses poètes et ses écrivains, et on trouve partout, même dans les églises, les textes des plus fameux, notamment Yeats ou Oscar Wilde. Mais Lord Dunsany est resté tristement absent de ma vue durant tout mon voyage. Son problème avec l'Irlande moderne a commencé dès son vivant. Pair d'Angleterre, il était royaliste et, à Dublin, dans les banquets littéraires auxquels il participait, il était en porte-à-faux, réclamant qu'on rende hommage au Roi, quand les maîtres de cérémonie voulaient qu'on ne rende hommage qu'à la Nation. (...) Olivier Emery: Qu'est-ce que la santé mentale ?

C'est le sincère intérêt pour le bien et le bonheur des autres. Voici en substance la définition donnée par un psychologue. Tellement vrai ! Observez autour de vous les gens "biens dans leur peau" : ils sont invariablement altruistes et heureux de vivre; ils aiment rendre service et se réjouissent pleinement du bonheur d'autrui. Ils ont reçu au fond de leur coeur l'Esprit qui souffle dans les voiles du navire de leur vie. La Parole d'un chant céleste les accompagne quotidiennement : "Aime ton prochain comme toi-même et fais aux autres ce que tu voudrais que l'on te fasse". (TDG)