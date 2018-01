Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Retrouvez toutes les revue des blogs

Alexandre de Senarclens: L’avenir prometteur de l’industrie genevoise

Réunie à l’initiative de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG), une délégation de candidats aux prochaines élections cantonales a eu le privilège d’une visite passionnante chez Kugler Bimétal. Fleuron de l’industrie genevoise, l’entreprise spécialiste de l’alliage entre le bronze et l’acier vend ses pièces sur mesure à travers le monde dans les domaines de l’aviation, du transport et de l’hydraulique notamment. (...) Une nouvelle méthode de management misant sur la responsabilisation des employés, couplée à l’optimisation de l’ensemble de ses processus, ont permis à l’entreprise de renouer avec le succès. Fort de cette expérience, le directeur général souligne aujourd’hui l’importance de la flexibilité du temps de travail et de l’agilité dans le domaine de la formation. Élément décisif, l’entreprise partage ses bénéfices avec l’ensemble des salariés sous la forme de bonus. On comprend dès lors l’implication de chacun dans la marche des affaires. (...)

Vincent Schmid: Le transhumanisme, espérance ou cauchemar ?

(...) Il est possible cependant de lui opposer quelques solides objections. Déjà envisager sans plaisanter que la conscience puisse un jour être téléchargée sur une clé USB témoigne d’une piètre connaissance de l’humain... En fait Kurzweil lui-même (auteur en 2005 de « Humanité 2.0, la bible du changement ») reconnaît qu’on ne sait pas exactement ce qu’est la conscience. Dés lors il y a dans son discours une bonne part de science-fiction. Ensuite la fin de la mort signifierait la fin de toute nouveauté possible. Une parole talmudique dit qu’il se trouve en chaque être qui naît une étincelle de nouveauté que son possesseur est chargé d’apporter au monde afin que ce dernier ne vieillisse pas. Sans acceptation de la mort, il n’y a plus de naissance possible, donc ni nouveauté ni espérance. Sans le dire les transhumanistes nous condamnent au cauchemar du vieillissement infini. Il faudrait surtout méditer sur le fantasme de toute-puissance qui est à l’œuvre dans l’idéologie des transhumanistes. Il se pourrait que cette croyance new look sème les ferments du totalitarisme 2.0.

Pascal Holenweg: Salauds de pauvres

Le 2 octobre 2017, la Commission de la concurrence (COMCO) adressait à la Ville de Genève une recommandation, concernant la modification des modalités de versement de l'allocation de rentrée scolaire : de l'avis de la COMCO, la restriction aux commerces de la Ville de Genève de la validité des bons que le Conseil municipal avait décidé de substituer aux versements était contraire au droit fédéral. Du coup, le prétexte fumeux du soutien au commerce genevois, allégué par les auteurs de la modification du règlement relatif aux aides financières du service social, se retrouve dissout dans sa propre insignifiance. Il ne reste donc comme motivation de cette modification que celle de bien faire comprendre aux bénéficiaires de ces aides en quel mépris on les tient. Le Conseil administratif s'est hélas senti tenu de concrétiser le voeu de la majorité du Conseil municipal (on se demande au passage ce que le PDC, supposé être le "parti de la fa mille" (mais laquelle ?) est allé faire dans cette galère), et a décidé de mettre tout de même sur pied (bot) ce qui tient à la fois de l'usine à gaz et de la stigmatisation sociale. (...)

Rémi Mogenet: David Lynch et la figure du méchant brigand

Certains commentateurs ont comparé le mauvais Dale Cooper de Twin Peaks: The Return à ces hommes sans foi ni loi, parfaitement égoïstes, qui n'usent que de la force pour assouvir leurs instincts, et sont dénués de sens moral, tels qu'ils apparaissent dans les séries policières américaines contemporaines. Mais il m'a surtout fait penser au méchant, et personnage central, de No Country For Old Men, des frères Coen. Cet être effrayant est une matérialisation manifeste du Mal, et rien ne l'arrête, il est tout-puissant. Ce n'est d'ailleurs pas le cas du mauvais Dale Cooper, finalement vaincu par l'intermédiaire des forces célestes. C'est quand même un magnifique personnage, très bien joué, et dont le concept respecte parfaitement la mythologie antique. (...)

Herbert Ehrsam: Une dictature cachée !

Genève sous contrôle d'Ensemble à Gauche" et du MCG ! Pourquoi croyez-vous que ces deux partis se sont battus pour baisser le nombre de signatures au niveau de l'initiative et du référendum ? Soi-disant pour améliorer la démocratie ? Pour améliorer la démocratie ? Pour bloquer le système certainement ! Je viens d'avoir une illumination ! Mais bien sûr, avec environ 40'000 fonctionnaires dont une grande partie politisée il est facile, si on compte les familles, d'avoir le nombre de signatures voulues surtout pour défendre leur statut. Donc moi ou les autres, on s'en fou ! Vous, qui dites que cela ne sert à rien de voter parce qu'ils font ce qu'ils veulent, vous n'avez pas forcément tord et je vous propose de faire, pour les prochaines élections, votre devoir de citoyen en mettant un bulletin blanc dans l'urne. Acte de défiance envers un système .... que l'on devrait réformer. (...)

Daniel Warner: Roger Federer the Humorist

“It’s not mine,” Roger Federer quipped to the crowd when a child’s crying disrupted play during one of his matches at the Australian Open. Amid intense competition, the winner of 19 Grand Slam titles was able to interrupt his concentration to the delight of the crowd and an appreciative smile from his wife Mirka, mother of their four children.His immediate response rivaled one of the legendary anecdotes involving the former Russian glamorous tennis pro Anna Kournikova. A male spectator was supposed to have screamed out during one of her matches, "Anna, will you marry me?" Kournikova immediately wheeled towards him and responded: "You can’t afford me." Has Roger Federer become a humorist? (...) Judging the right joke at the right moment is not easy. I remember sitting in a tea room in downtown Tehran with an Iranian ambassador who challenged me to an evening of joke telling... (...)

John Goetelen: Guillaume Canet et la masculinité : oui mais non

Le compagnon de Marion Cotillard a son point de vue sur les hommes. Et sur l’image que la mode en donne au travers des défilés comme les fashion weeks. Connu pour ses propos directs, il a comparé deux hommes à soixante ans d’intervalle. Il a donc posté sur son compte un montage comportant deux personnages masculins. On voit à gauche feu Steve McQueen dans une posture rugueuse et un look bien masculin, style années 1960. À droite on a un mannequin homme qui défile à la fashion week 2018… Chacun fait ce qui lui plaît: on est d’accord. Mais le droit d’être soi-même ne devrait pas nous priver d’un peu de recul sur ce gavage d’images débilitantes. On a aussi le droit imprescriptible au sens critique, au bon goût, au jugement de valeur et à la démolition en règle des débilités dites modernes. (...)

Gorgui Ndoyé: " Les États-Unis respectent infiniment les Africains"

Enfin, comme pour clore ses propos hideux sur les Aînés de la Terre sans qui la Terre ne serait pas Terre (Aimé Césaire), Donald J. Trump a rencontré son homologue Rwandais Paul Kagame, futur Président de l'Union Africaine. Mieux, dans une Lettre aux Africains (en attaché), il "souligne que les États-Unis respectent infiniment les Africains". (...) Le temps des courbettes, de l'esclavage, de la colonisation etc est bien fini. Il est clair que certains se croient si importants et si spéciaux qu'ils pouvaient regarder un Noir avec dédain, juste parce qu'ils ont une peau blanche ou autre ou parce qu' ils sont nés dans des pays dit riches ! (...)

Houda Khattabi: Lorsque la recherche se mêle d'égalité

Il y a quelques jours, une personne très chère à mes yeux me pose une question qui me rend perplexe: "Mais pourquoi la famille?". Devant mon air étonné elle continue: "Tout le monde n'est pas attaché à sa famille, certaines personnes n'en ont même pas! Pourquoi le PDC base-t-il tout son programme sur elle, alors?" La réponse à ce qui me semblait tellement évident mettra quelques heures à prendre forme. La famille, se sont toutes les étapes d'une vie que traverse un individu. Car malgré les accidents de parcours, la perte d'êtres chers et la séparation, nous venons tous d'une manière ou d'une autre d'une famille. Et nous allons traverser les mêmes étapes tant que la nature aura décidé de nous maintenir en vie. La famille, c'est la naissance, l'enfance, l'adolescence, l'apprentissage, les études supérieures, le premier emploi, le second puis le chômage. La famille c'est aussi la maladie et les soins annexes, le travail de ceux que les entreprises appellent pudiquement les "séniors", la retraite, les proches aidants, le maintien à domicile. Et à chaque étape, pour caque catégorie d'individus, se présentent des défis particuliers. Prenons la femme par exemple… (...) (TDG)