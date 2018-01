Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

26 janvier Adrien Faure: No Billag et les « libertarien »

Si à l'origine le terme « libertarien » a été introduit dans la langue française par des militants honnêtes afin de favoriser le regroupement des libéraux les plus libéraux et de permettre une distanciation vis à vis de soi-disant libéraux auto-proclamés – mais vrais étatistes, cet usage, qui a pu dans certains cas assez limités faire ses preuves, tend à présent à être de plus en plus remplacé par un autre usage plus pernicieux. Ce phénomène est notamment présent dans certains départements des sciences sociales où une stratégie, plus ou moins consciente, a consisté à enseigner aux étudiants, contre le sens commun et les conventions de la langue française, que les libéraux sont les individus favorables à une forte intervention de l’État, par opposition à des doctrines anti-interventionnistes qualifiées, elles, de libertariennes. La première catégorie étant présentée, évidemment, comme davantage raisonnable que la seconde, dépeinte comme plutôt extrémiste et marginale. Par un processus intéressant de transmission d'un usage académique au monde médiatique, on a pu constater ces dernières semaines que la plupart des médias ont adopté cette terminologie trompeuse en qualifiant les défenseurs de la suppression de la taxe Billag de libertariens, et en présentant une partie des opposants à la suppression de libéraux progressistes. A mon sens, nous sommes ici face à une attaque contre la philosophie libérale, plus ou moins consciemment menée, qui vise à récupérer le terme libéralisme pour le détourner de son sens originel, exactement comme cela a malheureusement été réalisé dans le monde anglo-saxon durant le siècle dernier... (...)

Christophe Ebener: Bien plus qu’un luxe, la truite lacustre

Comme tout produit de luxe qui se respecte, elle coûte cher, la truite lacustre. Pour qu’elle subsiste, il faut en effet que sautent les obstacles qui jonchent nos cours d’eau, car ils s’opposent à son cycle biologique. Il faut ensuite lui offrir des rivières aux eaux limpides, pour que ses œufs puissent se développer, et ses alevins grandir un peu, avant leur départ pour le Léman. Et puis, pour la pêcher, il faut prendre son temps. (...) Car plus qu’un produit de luxe, la truite lacustre est un poisson pilote pour les sociétés humaines. Là où elle prospère, les humains vivent mieux ! (...)

John Goetelen: le cas Laura Laune

Jean-Marie Bigard n’est pas seul à faire dans le lourd bien gras et provocateur. Il ne fait pas dans la dentelle. On se souvient de son Lâcher de salopes tout en délicatesse… Avec Laura Laune les amateurs de finesse bien léchée et pasteurisée repasseront. Car l’air de rien elle tape et provoque. Son premier atout: un look et une voix de petite fille gentille et espiègle, qui devient un vilain petit diable quand elle lâche une vanne. C’est d’ailleurs le titre de son spectacle: Le diable est une gentille petite fille. Un sujet en or qu’elle pourra décliner longtemps au fil de ses futurs spectacles. Du moins tant que son corps saura incarner cette petite fille qui met les pieds dans le plat avec candeur troublante et rouerie. Laura Laune a gagné La France a un incroyable talent l’an dernier. (...)

Didier Bonny: « Downsizing »: un petit film

L’affiche du film met en exergue, en jouant sur la signification du titre, que « Downsizing » est le premier grand film de 2018. Si tel était le cas, tous les films qui sortiront durant cette année seront alors des chefs d’œuvre. En effet, si le film est plutôt plaisant au début avec des personnages et des effets spéciaux qui amusent, son intérêt se…réduit au fur et à mesure que les minutes passent jusqu’à devenir franchement ennuyeux dans sa seconde partie et à rendre confus le message qu’il voulait délivrer. (...)

Pascal Holenweg: Musée d'Art et d'Histoire de Genève : ça se décante

(...) "Un musée est un point de vue avant d'être un lieu", considère le responsable du développement du Musée de l'Elysée, à Lausanne. Admettons. Mais un point de vue de qui, sur quoi ? sur le musée lui-même? A l'heure des réseaux sociaux, de la circulation quasi immédiate d'une information indistincte de la rumeur, de la confusion du vrai et du faux, de l'essentiel et de l'accessoire, du fondamental et de l'anecdotique, le musée devrait être un lieu producteur de repères, parce qu'il est "gardien de mémoire, rempart contre l'oubli, l'ignorance, l'infondé". Cette tension entre l'histoire (celle du bâtiment, celle de la muséologie) et le projet culturel donne d'ailleurs tout son intérêt au débat sur le contenu du musée : s'il ne s'agissait que de préserver le bâtiment, on pourrait se contenter de moderniser le projet muséologique "encyclopédique" du XIXe siècle, et s'il s'agissait de se doter d'un nouveau projet sans égard pour le bâtiment, on pourrait de celui-ci faire table rase. Or ni, évidemment, Patrimoine Suisse, ni le groupe d'experts commis par le Conseil administratif ne préconisent l'un de ces deux termes d'une alternative aussi simpliste. "Etre là où on ne vous attend pas, c'est peut-être le sens des musées du futur", suggère Marie-Pierre Bathany, directrice du Fonds Leclerc pour la culture. Il reste à espérer qu'avec le nouveau MAH, Genève proposera précisément un musée "là où on ne l'attend pas". (TDG)