15 août

Adrien Faure: Douze questions de méthode ... mais pas les réponses. Pour le moment ! 1. Est-ce qu'étudier les derniers arguments développés sur une question philosophique revient à étudier de l'histoire de la philosophie contemporaine ? L'étude de la philosophie (des arguments philosophiques), et non la production d'arguments philosophiques, est-elle réductible à l'histoire de la philosophie ? 2. Si quelqu'un passe sa vie à écrire uniquement des ouvrages de synthèse en histoire à partir, uniquement, de littérature secondaire écrite par d'autres, sans jamais consulter des sources ou des archives, ce quelqu'un fait-il oeuvre d'historien ? Est-il un simple vulgarisateur ? La caractéristique essentielle de l'historien est-elle le fait qu'il interprète et analyse des sources (et non forcément qu'il les collecte) ? Le youtubeur vulgarisateur Nota Bene est-il un historien ? 3. Peut-on induire de l'étude des événements historiques des lois de l'histoire ? (...)

Mohammed Kenzi: Comment on fabrique de la précarité à Genève

Il parait qu’il faut mieux être un animal qu’un humain à Genève. C’est sans doute pour cela que nos amis les bêtes sont mieux considérés que les humains. S’il vous arrive de regretter de faire partie de la race humaine acheté donc un collier et une laisse, marcher à quatre pattes et prier pour que votre âme soit un tantinet plus joyeux que la moyenne de la population, sinon, il vous en cuira. Vous pouvez aussi comme votre ami animal faire une fugue, mordre votre voisin, faire un tintamarre du diable, pisser en dehors des clous, faire de votre voix la voix de Genève, mais surtout comme nous dit si bien nos éducateurs vie ne jamais levé la patte sur celui qui vous donne votre pitance quotidienne. Que dieu sauve notre bon maître ! (...) Genève, une ville refuge pour les banquiers et les riches, la populace fait office de décors pour que les plus fortunés de la planète ne se sentent pas seul. Il faut bien qu’une fortune se mesure. Et comment se mesure-t-elle cette bonne fortune ? (...)

Hank Vogel: Maneki-neko adore le porto

(...) Je croise un travelo, tout souriant, en train de compter ses billets de mille. Encore un qui a préféré louer son popotin que d’étudier... L’intelligence est un crime de lèse-majesté, la soumission un signe de respect envers la divine royauté, d’après lui ou son odieuse éducation certainement. Je divague, probablement. Misérable monde! Mentalement délabré. L’esclavagisme cérébral est monnaie courante en tout temps. Je m’arrête, machinalement ou peut-être pas, devant une vitrine. Un maneki-neko me fait signe d’entrer. C’est ce que je crois. J’obéis. L’irréalisme me séduit toujours. (...) A suivre…

Daniel Warner: Charlottesville, Trump and Pandering to the Right

(...) The entire incident not only raises issues about Trump’s moral compass and ability to be an inclusive president, it again raises the issue of race and violence in the United States. As if that issue had to be raised again. Moreover, it raised the issue of Trump’s role in exacerbating divisions within the country. The University of Virginia is the campus of Thomas Jefferson, the iconic Founding Father and the country’s third president. He instructed that on his tombstone it was to be written: “Here was buried Thomas Jefferson, Author of the Declaration of American Independence, of the Statute of Virginia for religious freedom & Father of the University of Virginia. He explained these words; "because by these, as testimonials that I have lived, I wish most to be remembered." The campus is a genteel enclave known for its colonial architecture, via Jefferson’s design. It is far from inner cities such as Watts and Newark, but issues of race and cultural clashes are never far below the surface anywhere in the United States. Jason Kessler, the main organizer of Saturday’s rally and a graduate of the University, called Charlottesville a “very far left community that has absorbed these cultural Marxist principles advocated in college towns across the country, about blaming white people for everything.” (...)

Bruno Hubacher: La logique logique de Kim Jong-un

En décembre 2003, colonel Mouammar Gadhafi annonça la destruction de son arsenal chimique et biologique, ainsi que l’arrêt de son programme nucléaire, encore à un stade embryonnaire à l’époque. Enchanté par cette annonce, le président américain George W. Bush, salua cette décision en termes élogieux. Il rappela que tous les dictateurs de la terre qui abandonneraient leurs programmes nucléaires, chimiques et biologiques seraient assurés des meilleures relations avec les Etats-Unis et, en effet, avec le « monde libre ». En 2011, sous l’égide des Etats-Unis, l’OTAN bombarda la Libye, en soutien aux « rebelles » antigouvernementaux, un terme vague désignant un groupe hétéroclite de combattants, investis de missions diverses, un peu comme l’opposition syrienne, dans leur effort de renverser le régime. Le colonel fut capturé et laissé à la vindicte populaire. Ces événements n’avaient pas échappé aux dirigeants nord-coréens car le ministre des affaires étrangères de l’époque déclara que « la Libye avait été trompée par de fausses promesses ». Du coup les américains avaient réussi à faire taire les voix à l’intérieur du régime favorisant la négociation. (...) La guerre de Corée, 1950–1953, avait laissé un pays totalement dévasté par les bombes américaines. Son état est décrit en détail dans la revue officielle de la US Navy (Air quarterly Review) où on peut lire, entre autre, qu’ « il n’y avait plus aucune cible à abattre. (...) L’actuel président américain n’est donc que le dernier d’une série de présidents qui poursuivent coute que coute une stratégie d’expansion mise en place à la fin de la deuxième guerre mondiale…

John Goetelen: « capitalismophobie », racisme, exclusion et attaques contre les touristes

(,,,) Les groupuscules Endavant et Arran sont les fers de lance de ce mini-combat estival. Ils sont affiliés à l’extrême-gauche capitalismophobe espagnole. Manifestations de rue, slogans peints sur les murs, sabotage de vélos de vacances, fumigènes, analyse politique plus que sommaire (le capitalisme est le méchant exploiteur des travailleurs espagnols et le touriste en est son suppôt). Je comprends que ceux qui vivent dans leur ville et leur quartier souhaitent voir leur mode de vie respecté. Les nuisances sonores, les déchets, les débordements, ne font visiblement pas partie de ce mode de vie. Mais depuis des décennies l’Espagne est une des zones de vacances de l’Union Européenne. (...) Vous avez dit défense de son homeland? De son bocal local, de son petit terroir minuscule, de son bout de trottoir? Mais c’est quoi, ça? Du nationalisme qui ne dit pas son nom? Qui veut exclure les étrangers touristes, les renvoyer chez eux, et donner aux notions de territoire et de chez-soi une nouvelle valeur politique en faveur de la souveraineté des habitants. Et selon quelle légitimité? Parce qu’on y habite, et parce qu’on se sent souvent plus responsable, propriétaire et disposant d’une autorité sur le lopin ou le quartier que l’on habite, que sur la terre des autres…

Mireille Vallette: Le retard de la science en pays d’islam

Les superstitions et les méthodes d’apprentissage du Coran pèsent lourdement sur le retard scientifique des sociétés musulmanes. Pervez Hoodbhoy, un physicien pakistanais, l’illustre. (...)

ATE Genève: Traversée du lac – des millions jetés par dessus bord

(...) Le « saucissonnage » du crédit en tranches de 6 millions limite les possibilités de débat démocratique en rendant très difficile le lancement d’un référendum. Or, si les Genevois ont voté Oui sur le sujet le 5 juin 2016, le vote portait uniquement sur un principe, sans chiffres, ni projet concret. (...) Ce projet est mené au pas de charge par le Conseil d’État alors que 6 ans après son entrée dans la loi, l’initiative « pour la mobilité douce » n’est toujours pas appliquée. Le Grand Conseil vient seulement de débloquer il y a quelques mois 8 millions pour débuter sa mise en œuvre. De plus, on notera que c’est le même Conseil d’État qui a invoqué ce printemps des motifs financiers pour baisser les prestations TPG suite au vote populaire refusant la hausse des tarifs. (...) (TDG)