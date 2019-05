A la recherche de l'alchimie amoureuse

Question: «J’aimerais vous demander ce que vous pensez de «l’alchimie», de cette attirance mutuelle qui semble si rare et magique. Peut-elle se développer entre deux personnes qui ne l’ont pas vécue dès le début?» CORINNE, 43 ANS

Réponse: L’alchimie dans le sens où vous l’entendez, cette force élusive et mystérieuse qui pousse deux personnes l’une vers l’autre presque contre leur gré, nous donne bien du fil à retordre.

Entre sexologues, nous avouons notre méconnaissance de ce phénomène pourtant fascinant. Question de vibrations (être «sur la même longueur d’onde»), de projections inconscientes, de phéromones? Les descriptions de personnes l’ayant vécu évoquent quelque chose qui fait appel aux sens bien plus qu’à toute représentation mentale. On parle de tripes, de feeling, de se sentir «chez soi» dans les bras de cette personne, d’une énergie liquide qui coulerait le long de nos veines au moindre toucher. Du bout de ses doigts, l’autre a le pouvoir de nous enflammer.

Un choc électrique



Lorsque j’entends ces témoignages, je ne peux m’empêcher de penser qu’il s’agit d’autre chose que de l’attirance sexuelle qu’en tant que sexologues nous aimons analyser. Classiquement, nous décortiquons les codes d’attraction: un look, des attributs spécifiques qui accrochent notre regard, une démarche, une voix, toutes ces sources de représentation érotique qui nous font choisir ce partenaire plutôt qu’un autre. Et lorsque nous abordons la question des codes d’attraction, nous précisons que ceux-ci sont évolutifs et peuvent se développer, comme lorsque deux personnes attirées d’abord émotionnellement construisent une merveilleuse entente physique, leurs codes d’attractions s’adaptant et se calquant sur le corps de l’être aimé.

Lorsque les gens font état de cette alchimie immédiate, est-ce un coup de foudre? J’ai connu des gens qui l’ont vécu plusieurs fois, tout comme d’autres pour qui ce sentiment est inconnu, voire incongru. En somme, je parlerais d’un mode d’«entrée en amour» qui correspondrait à un certain fonctionnement, un choc électrique qui parlerait à la personne particulièrement sensible aux sensations corporelles.

NOTRE EXPERTE

Cette semaine, envoyez vos questions à Laurence Dispaux, psychologue-psychothérapeute FSP, conseillère conjugale FRTSCC, sexologue clinicienne ASPSC: laurence. dispaux@femina.ch

CE QUI SE PASSE SOUS LA COUETTE



PAR NICOLAS POINSOT



COUP DE MAIN Faire un don ou un prélèvement de sperme? Pas toujours une partie de plaisir pour les hommes. Stressant à l’idée de devoir se livrer à une séance d’onanisme entre les murs blancs d’un hôpital, beaucoup bloquent. Et ce malgré la présence de magazines idoines. Mais des centres médicaux chinois ont trouvé la parade: le robot extracteur de sperme. Censée aider les patients qui peinent à livrer leur semence par eux-mêmes, cette machine en forme de borne possède un orifice en caoutchouc rose qui vibre. Pas sûr que ces messieurs soient plus détendus en y insérant leur intimité…

AU REPOS Les adultes américains n’ont jamais fait aussi peu l’amour, selon une étude de la General Social Survey (GSS). Près d’un quart des personnes majeures n’ont pas eu de relations sexuelles en 2018. Un record de chasteté qui concerne notamment les hommes dans la vingtaine, notent les chercheurs.

Retrouvez d'autres articles sur la vie de couple et la sexualité sur www.femina.ch (Femina)