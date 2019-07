35 idées pour passer de super vacances en Suisse

Concilier baisse de l’empreinte carbone due à l’avion et amaigrissement soudain du portemonnaie? L’idée a l’air de séduire par chez nous: selon l’édition 2019 du baromètre du voyage TCS, le Tessin, les Grisons et le Valais figurent dans le top 4 des destinations les plus attrayantes aux yeux des Suisses (les Caraïbes n’arrivent qu’en 9e position!). Nous sommes donc nombreux à estimer que les trésors locaux n’ont rien à envier à ceux situés sous d’autres cieux. D’ailleurs, selon des chiffres de l’Office fédéral de la statistique et de Suisse Tourisme, près de 43% des Helvètes ont l’habitude de voyager à l’intérieur des frontières.

Cette tendance au staycation, soit l’idée de passer ses vacances à domicile en s’octroyant éventuellement quelques nuitées à l’hôtel ou de voyager dans le pays, augmente. Selon Doctor Marut, adjoint scientifique à l’institut de tourisme de la HES-SO Valais, plusieurs facteurs influencent ce choix. Certains nous poussent vers l’étranger, une météo capricieuse par exemple, alors que d’autres nous incitent à rester, comme un sentiment d’insécurité après des attentats ou des fluctuations du taux de change.

Toutefois, la prise de conscience écologique, et notamment l’opprobre jeté sur les voyages en avion, est en train de s’ajouter à ces critères. Si les chiffres de l’industrie du tourisme ne soulignent pas encore clairement les retombées des manifestations pour le climat, certains Suisses changent leurs habitudes: «Je me suis fixé l’objectif de ne pas prendre l’avion cette année, explique Mélodie, Genevoise de 28 ans, pourtant férue de voyages. On a beaucoup parlé des dégâts causés par les émissions de CO2 de ces appareils et j’ai compris qu’un aller-retour outre-Atlantique pouvait ruiner tous les gestes écologiques que je fournis en un an!» Une prise de conscience naissante confirmée par Rafael Matos-Wasem, enseignant de tourisme à la Haute Ecole de gestion de la HES-SO Valais, qui constate toutefois que nous sommes encore loin du but: «Des mesures contraignantes devront être prises à l’avenir pour empêcher cette frénésie sans bornes», estime-t-il.

Encore une minorité



En effet, si la popularité du staycation et du tourisme domestique croît lentement mais sûrement, les voyages à l’étranger, paradoxalement, augmentent aussi. Et lorsque les Suisses quittent le pays, ils s’envolent de plus en plus loin. «Néanmoins, 59% des séjours avec nuitées effectuées par les Helvètes se déroulent en été. Parmi ceux-ci, près de 29% ont pour destination la Suisse, explique Rafael Matos-Wasem. Ces chiffres ne comprennent pas l’excursionnisme, dont ils sont friands, avec une dizaine de voyages sans nuitée par an.» Les Suisses représentent donc «une clientèle touristique importante dans le pays». On les (nous) comprend: il suffit de se plonger dans les activités proposées canton par canton pour avoir envie de passer son été à la maison!

Canton de Berne

Aquatique – Au centre du lac de Bienne, l’île Saint-Pierre est considérée comme un petit paradis par les locaux (et par Rousseau, qui en était tombé amoureux). On peut s’étendre sur l’une des plages de sable et piquer une tête, avant de parcourir les vignobles ou faire le tour de l’île à vélo. J3l.ch

Antistress – Fans de bio et d’aromathérapie qui rêvez d’une bonne cure détox pour désintégrer les tensions du quotidien, cette adresse est pour vous: Moulin de vie, un spa et logement éco-bio, nous revitalise grâce à un tour dans le sauna, le hammam ou l’Aroma Cocoon, ainsi que via des cours de cuisine vivante, de yoga ou de massage. Tout ça se passe dans un cadre verdoyant, planté dans le parc naturel du Chasseral. Moulindevies.comj3l.ch

Kidfriendly – Indétrônable classique, le fameux bison ranch des Prés-d’Orvin reste un grand favori de la région Jura-Trois-Lacs. Tipis, cabanes en bois et parc à bisons… le décor est idéal pour se croire au Far West et jouer aux cow-boys. A moins qu’on ait davantage envie de se prendre pour Mowgli ou Tarzan. Dans ce cas, le parc accrobranches est un must pour les acrobates en herbe. Bisonranch.ch

Pour les sportifs – On se rafraîchit dans les magnifiques gorges de Douanne lors d’une randonnée tranquille au départ de Macolin, également accessible aux familles. Durant les 10 kilomètres de la balade, on se prend pour des hobbits se frayant un chemin dans de sublimes paysages verdoyants. On s’y croirait! j3l.ch

La pause gourmande – Si l’immersion au Far West et la balade en Terre-du-Milieu n’ont pas suffi à créer une ambiance vacances, on s’arrête sur la grande terrasse du restaurant La Péniche, tout près du port de Nidau. fr.stadthausag.ch/peniche

Canton de Neuchâtel

Aquatique – À vélo ou à pied, on longe la fameuse route des Plages, itinéraire tranquille qui suit les rives du lac. En pédalant, il suffira de guetter la plus jolie plage – ou le plus beau port – sur notre route et de s’y arrêter, avant de s’élancer dans l’eau fraîche. Si on a pensé à emporter un pique-nique, c’est encore mieux! Sinon, pas de panique, l’itinéraire croise le chemin de nombreuses buvettes. J3l.ch

Antistress – Figurant parmi les pépites 100% zen de la région Jura-Trois-Lacs, le lodge des Glardons propose des séjours de détente absolue, notamment dans une jolie cabane en bois, les pieds dans l’eau, promettant une évasion dans une nature des plus sereines. Le bruit des voitures y est remplacé par le gazouillement des oiseaux et le chant des cigales. La bonne idée? Laisser le smartphone à la maison! Lodgeglardons.ch

Kidfriendly – Afin de protéger les têtes blondes du soleil brûlant des mois estivaux (ou au contraire, pour les divertir en cas de pluie), on les embarque dans le Val-de-Travers pour une visite rafraîchissante des mines d’asphalte. Munis d’une lampe torche et invités à parcourir les galeries souterraines, ils pourront se prendre pour les courageux héros de Jules Verne, lors de leur voyage au centre de la Terre. Mines-asphalte.ch

Pour les sportifs – Il serait fort dommage d’emmener ses chaussures de marche à Neuchâtel sans profiter d’une randonnée jusqu’au Creuxdu-Van, superbe falaise aux airs de Grand Canyon. En 14 kilomètres, parsemés de montées et de descentes, on atteint le sommet et sa vue splendide! J3l.ch

La pause gourmande – Une fois redescendus du cirque rocheux, c’est l’heure de profiter d’un petit apéritif bien mérité. Avec sa vue imprenable sur le lac, surtout au coucher du soleil, le WAVES, terrasse roof top de l’Hôtel Beaulac, nous donne vraiment le sentiment d’être partis en vacances. Beaulac.ch

Canton de Vaud

Aquatique Qui a dit qu’un été en Suisse devait se passer de sable fin? Direction Yvonand et sa superbe plage pour cette journée de farniente dont on rêvait depuis si longtemps. Presque comme à Malibu! Yverdonlesbainsregion.ch

Antistress – En février 2019, l’Hôtel Mirador, au Mont-Pèlerin, a ouvert son Seven Heaven Health Club, spa s’articulant autour de sept piliers complémentaires, dont la nutrition, la régénération et le mouvement. Idéal pour ceux qui ont besoin de se ressourcer. Mirador.ch/fr

Kidfriendly – Après une nuit dans une roulotte ou une des chambres cosy du B & B Les Noisetiers, à Ormont-Dessous, dans le district d’Aigle, on embarque toute la tribu au parc des biches de Leysin, à dix minutes de là. Aventure en forêt et rencontre avec Bambi: les jeunes amis des animaux ne peuvent rêver mieux! Bnb.ch; Aigle-leysin-lesmosses.ch

Pour les sportifs – Les amateurs de marche hardis peuvent parcourir les deux dernières étapes de la Via Alpina, énorme itinéraire de randonnée qui relie Vaduz à Montreux en 21 jours. On part de Rossinière pour rejoindre Montreux en passant par les Rochers-de-Naye. Attention à bien vous équiper! myswitzerland.com

La pause gourmande – A l’occasion de la Fête des Vignerons, qui aura lieu à Vevey du 18 juillet au 11 août, les toutes nouvelles Terrasses de la Confrérie permettent de prendre l’apéritif au bord du lac en profitant d’une vue splendide. Fetedesvignerons.ch

Canton du Valais

Aquatique – Encadré par les montagnes, le lac de Champex, à 30 minutes de Martigny, se prête volontiers à une journée estivale. Entre deux brasses ou séances de bronzette, on s’offre un tour en stand-up paddle, une balade en pédalo ou une virée en barque. Lorsque le soleil se cache derrière quelque nuage vagabond, c’est le moment de partir à la découverte des 4000 espèces de plantes résidant dans le jardin alpin Flore-Alpe, qui nous attend juste à côté. Champex.ch; Flore-alpe.ch

Antistress – Que seraient les vacances sans une pause détente? Direction le Maya Boutique Hôtel, à Nax, pour décompresser dans un hot tub en plein air. Maya-boutique-hotel.ch

Kidfriendly – A Nendaz, une chasse au trésor haletante attend les 5-12 ans, qui devront tenter de délivrer une petite marmotte, tenue prisonnière dans le pierrier de Dzerjonnaz. Nendaz.ch Pour les sportifs – Le long des bisses, à Grächen/Saint-Nicolas, de nombreuses randonnées offrent des points de vue spectaculaires. L’un des parcours (à réserver) propose notamment de nous mener jusqu’au glacier de Ried, en 5 heures de marche. Graechen.ch/fr

La pause gourmande – Comment refuser une balade oenologique à Sion, aboutissant sur l’une des terrasses de la vinothèque Le Verre? Surtout lorsque le vin à déguster est accompagné d’une assiette de délices régionaux! Siontourisme.ch



Canton du Jura

Aquatique– Les amateurs d’eau et d’aventure vont être ravis. Il est possible de s’adonner à une chasse au trésor à bord d’un canoë, le long du Doubs, au départ de Saint-Ursanne. Saurez-vous rassembler tous les indices? J3l.ch

Antistress – On oublie le quotidien en se réfugiant dans la pittoresque Cab’Anne en bois, située à Soulce. En pleine nature, sans électricité ni eau courante, on y profite de veillées au coin du feu et d’un silence reposant. Cabanne.ch

Kidfriendly – Vous rêvez de voir vos enfants s’intéresser davantage à la nature et lâcher un peu leur écran? Le site Buissonnier.ch propose des micro-aventures, dont de petites expéditions, des nuits à la belle étoile, des contes autour du feu ou encore l’observation de pluies d’étoiles filantes… la routine n’a aucune chance face à ce programme! Sur inscription uniquement.

Pour les sportifs curieux – Les chemins du Bio sont des randonnées d’une durée d’un à trois jours, organisées par plusieurs agriculteurs jurassiens. Les différents itinéraires proposés nous mènent de ferme en ferme, incluant de possibles séjours chez les agriculteurs eux-mêmes, afin de savourer la nature et les produits locaux. Un coup de cœur! Cbio.ch

La pause gourmande – Pour profiter des délices les plus frais de la région, on s’installe dans l’une des fameuses métairies, les fermes restaurants typiques du Jura, afin de dévorer une fondue ou des rösti. Le petit plus: rejoindre la ferme de votre choix à vélo et se dire que l’effort vaut vraiment le réconfort. (On vous conseille de réserver!) J3l.ch



Canton de Fribourg

Aquatique – Les remontées mécaniques ne sont pas réservées aux pistes enneigées! La preuve, à Estavayer-le-Lac, un Cable Ski unique en Suisse fait le bonheur des fans de ski nautique ou de wakeboard et nous entraîne à toute vitesse sur une longueur de 800 mètres. On vous conseille de téléphoner avant le départ, histoire de vérifier que la météo est bien de votre côté. Alphasurf.ch

Antistress – Parfois, le secret d’une décompression ne réside pas dans un hammam ou un massage. Certains d’entre nous rêvent tout simplement… de ne rien faire! La plage de sable de Portalban, au bord du lac de Neuchâtel, est l’endroit idéal pour ça. Fribourgregion.ch

Kidfriendly – Ils ont envie de se défouler? On les initie au bob-luge à Moléson-Village et on se laisse tirer jusqu’au sommet. La descente, rapide, nous entraîne ensuite au travers des forêts touffues et des virages. Un peu inquiets? Il est possible de freiner à tout moment (les enfants doivent mesurer plus de 1 m 10, à moins d’être accompagnés par un adulte). Moleson.ch

Pour les sportifs – Longue de 28 kilomètres, la randonnée du sentier des castors nous réserve une belle vue sur le lac de Morat, qu’on soit à pied ou à vélo. Avec un peu de chance, il est même possible d’apercevoir ces petits animaux ingénieux, occupés à construire leurs barrages au large de la Bibera, un cours d’eau réaménagé. On croise les doigts! Regionmurtensee.ch

La pause gourmande – Si vous cherchez à déguster des produits suisses, le Point Commun est une nouvelle adresse à tester dans le centre de Fribourg. Les enfants y sirotent un chocolat chaud ou un thé froid, tandis que les adultes tentent un whisky ou une bière artisanale. Le tout est accompagné de charcuterie et de fromages locaux. Lepointcommun.ch



Canton de Genève

Aquatique – Ouverte depuis le 22 juin, la toute nouvelle plage publique des Eaux-Vives est une oasis de fraîcheur estivale en pleine ville! On s’y rend par temps de fortes chaleurs, avant de déguster une glace chez Arlecchino, à quelques minutes de là. Ge.ch/dossier/plage-publique-eaux-vives

Antistress – Dans ce magnifique spa situé à Genève-Plage, on profite d’une vue mémorable sur le lac depuis un des bassins d’eau chaude construits sur le toit. Hammam, sauna, détente et soins de la peau sont au programme, suivis par un apéro dans un décor chic et reposant. (Tous les jours, entre 18 h et 21 h 30, l’espace du Bain Mythique est réservé aux adultes.) Bain-bleu.ch

Kid-friendly – L’association à but non lucratif et ferme de loisirs La Gavotte organise notamment des balades à dos de poney (dès 2 ans), au travers de la nature environnante. Chaque été, des camps de vacances sont également mis en place, pour les petits friands d’animaux ou ceux dont les deux parents travaillent. (Réservations obligatoires.) Gavotte.ch

Pour les sportifs – Puisqu’on ne peut pas compter le shopping dans les Rues-Basses comme un (véritable) sport, on arpente la campagne genevoise, qui possède la troisième plus importante surface viticole de Suisse. Elle se découvre via un parcours de 27 kilomètres! Myswitzerland.ch

La pause gourmande – Pour une atmosphère qui nous rappelle des vacances à la mer, on réserve une table au Café-Restaurant du Quai, à Hermance, et on s’offre un superbe dîner digne de ces jours d’été tant attendus. Lequaihermance.ch