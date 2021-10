Habitat et santé mentale – Vivre seul en ayant des troubles psychiques: un combat Un forum, organisé par les Établissements publics pour l’intégration, révèle l’importance d’un logement indépendant pour cette population fragilisée. Laurence Bezaguet

La directrice générale de l’EPI, Mme Magali Ginet Babel. IRINA POPA

À l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale du 7 octobre, la Résidence du Jet d’eau, élégant édifice dédié au handicap psychique, aux Pâquis, a accueilli le Forum «Toi toi mon toit». Organisée par les Établissements publics pour l’intégration (EPI), cette manifestation a permis à des personnes fragilisées, à leurs familles ainsi qu’à des professionnels de la santé et du social d’échanger sur les cadres de vie idéaux pour les personnes souffrant de troubles psychiques.

Avec ses 32 places d’hébergement et ses 12 places d’accueil dans un centre de jour, la flambant neuve Résidence du Jet d’eau – ancien bâtiment surnommé «verrue des Pâquis» – a l’ambition de figurer dans ce type d’idéal. «Ce lieu a été créé pour stimuler les habitants et rompre la solitude, explique Magali Ginet Babel, directrice générale des EPI, qui regroupent 1880 personnes (collaborateurs et résidents). Notre objectif consiste à ne pas aggraver les situations et à éviter des ruptures. La bonne intégration dans le quartier y participe. Un vrai plus pour cette population qui a parfois de la peine à sortir de ses murs.» Cerise sur le gâteau, un magnifique attique communautaire domine Genève, avec vue sur le lac, le Jet d’eau et les Alpes.