Perly, 16 septembre

Soyons clairs: même si j'ai toujours apprécié les métiers que j'ai exercés, je n’ai jamais vécu pour travailler, mais travaillé pour vivre. Et dès que j’ai pu éviter de me lever tous les matins pour affronter la circulation, le stress, la surcharge de travail et les conflits qui en découlent, j’ai pris ma retraite. Depuis, je fais de mes journées ce que je veux, c'est à dire que je peux m'occuper de mes petits-enfants et de mes parents âgés, que je peux m'engager dans des associations qui me tiennent à cœur et que je me permets d'avoir un rythme qui ne soit plus de «dingue». Tout ça grâce au cumul de l’AVS et du 2e pilier, mon gagne-pain d’aujourd’hui, celui que mon conjoint et moi-même avons gagné durant nos années de travail et d'éducation de nos enfants.

Or, depuis des années, la droite patronale, les partis bourgeois, quand ce ne sont pas certains «socialistes», ne cessent de nous abreuver de démonstrations sur «le vieillissement de la population», la «modification du ratio entre cotisants et pensionnés» afin de légitimer la hausse de l’âge de départ à la retraite, pour les femmes d’abord, pour toutes et tous ensuite. Les arguments ne sont pas nouveaux: ce sont les mêmes que le PLR utilisait pour combattre l’instauration de l’AVS avant 1948.

Ce sont les mêmes auxquels il a eu recours, tout comme l’UDC et le PDC, pour combattre les révisions de l’AVS, jusqu’à la dixième, qui amélioraient le sort et le quotidien des retraité·e·s. Ce sont les mêmes arguments qui sont évoqués aujourd’hui pour refuser l’indexation des rentes AVS (rente de 2390 fr. par mois donc…). La différence tient toutefois dans le fait que, depuis la création de l’AVS en 1948, la productivité du travail a augmenté de plus de 1600% sans que les rentes ne suivent réellement. Autrement dit, c’est une part énorme de la richesse produite qui a été volée aux salarié·e·s.

Aujourd’hui, c’est aux femmes d’abord et à tout le monde ensuite, avec les projets de retraite à 67 ans, qu’on demande de contribuer «à la sauvegarde de l’AVS» En ce sens, égalité réalisée ou pas, il est indispensable de refuser cet allongement de la vie de travail, le degré de civilisation d’une société ne se résumant pas au temps passer à «gagner sa vie», mais s’exprimant par le temps libre et créatif dont disposent ses membres. D’où la nécessité de réduire la durée du travail pour permettre aux plus jeunes d'avoir un boulot et aux vieux de bénéficier de leur temps libre. Et de voter non le 25 septembre à AVS 21.

Ariane Bailat

