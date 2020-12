Quel sens donner à Noël après une année pareille? Les réjouissances semblent bien dérisoires face au deuil et aux souffrances vécus par de nombreux Genevois en 2020. Comme si la pandémie ne suffisait pas, ses conséquences économiques frappent les employés, les indépendants, les restaurateurs, les commerçants…

En ce 24 décembre, nous donnons la parole à la bioéthicienne Samia Hurst et au pasteur Marc Pernod pour un dialogue autour du sens que l’on peut trouver, malgré tout, dans cette période compliquée.

Après des mois de confinements et déconfinements, d’ouvertures et de fermetures, de gestes barrières (quel mot horrible!), les plus solides d’entre nous ressentent un épuisement bien compréhensible. Même les retrouvailles en famille seront morcelées et désincarnées. Nous ne devons surtout pas relâcher les efforts pendant ces Fêtes. Mais l’envie d’envoyer valser les contraintes risque de nous démanger plus d’une fois.

Heureusement, quelques bonnes nouvelles se profilent. La vaccination commencera la semaine prochaine à Genève. Pour la population à risque, notamment les personnes fragiles et les résidents d’EMS, la perspective d’une reprise progressive de la vie sociale se dessine.

La Suisse peut se prendre à rêver d’une année 2021 bien différente de 2020. Avec, si possible, une économie montrant elle aussi des signes de convalescence.

En espérant que ces perspectives se réaliseront, ce 24 décembre nous donne surtout l’occasion de penser aux malades, aux soignants envoyés au front le jour du réveillon, aux victimes de la crise économique et sociale. À toutes ces personnes, ainsi qu’à vous, chère lectrice, cher lecteur, nous adressons nos vœux pour un Noël aussi heureux que possible.