Lettre du jour – Vivre ensemble

ENRICO GASTALDELLO

Genève, 11 octobre

À peine a-t-on défini les règles de la parité de genre qu’une multitude de genres intermédiaires se manifestent. Combien de LGBTIQ+… pour 100 hommes et 100 femmes (aujourd’hui «cisgenres», on n’arrête pas le ridicule)?

Les hétérosexuels, pourtant largement majoritaires, et qui ont permis aux autres de naître, n’ont plus droit au chapitre…

Chaque fois que l’on crée une catégorie, c’est pour l’opposer aux autres.

Les gens, par exemple, qui affichent «ostensiblement» leur religion ne font qu’agresser les autres avec leur burqa, kippa ou croix visible. Pourtant, l’histoire nous enseigne que les dieux n’ont servi qu’à justifier l’injustifiable; les ignominies.

Les nouveaux pictogrammes pour les passages piétons protégés sont le comble du ridicule: l’ancien personnage avec deux bras et deux jambes n’avait pas de genre ni de sexe. Il n’excluait personne. Si une femme enceinte verte s’allume, moi qui ne suis ni l’une ni l’autre, ai-je le droit d’emprunter le passage zébré? Et quel est le pictogramme d’un(e) transgenre?

Mais ne tombons pas dans les pièges du langage épicène, qui est en train de rendre la (le) langue français(e)s illisible…

Quant aux intégristes verts, dans leur croisade contre les automobilistes (qui n’ont pas encore besoin de porter une vignette sur eux), en supprimant les places de parc en sous-sol après celles en surface, ils n’ont pas compris que les seules voitures qui ne polluent pas et n’encombrent pas les rues sont celles qui sont garées…

En enfourchant un vélo, on n’acquiert pas automatiquement le droit de mépriser les autres humains et de s’approprier toutes les voies de circulation sans respecter les règles qui protègent leur sécurité. Un être humain peut-être à la fois piéton, cycliste, automobiliste et usager des transports publics.

Il a fallu des siècles pour admettre qu’il n’y avait pas de race supérieure. Pourquoi recréer des hiérarchies? Un être humain a le droit d’être différent, multiple et complet, sans devoir porter une étiquette. [...]

Bernard Béroud

