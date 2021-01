Cannabis légal à Genève – Vivre de son herbe, le pari du circuit local Du producteur au consommateur, les circuits de distribution courts ont le vent en poupe. Après les fruits et légumes, pourquoi pas le CBD? Frédéric Thomasset

L’équipe de D’JYMS dans une de ses serres de Troinex. La petite cahute sert de stand sur le marché de Carouge, comme de drive-in à l’entrée de l’exploitation. © Steeve Iuncker-Gomez

C’est un peu la réponse du moment, celle dont tout le monde parle. Le circuit court. Celui qui relie le plus directement possible le producteur au consommateur. Une marche à suivre pleine de promesses pour un chemin pavé de vertus. Écologiques bien sûr, puisque le système réduit le transport des marchandises. De traçabilité ensuite, puisqu’il permet de revenir à l’origine du produit. Économiques enfin, puisqu’il libérerait agriculteurs, artisans et créateurs de nombre d’intermédiaires. Les maraîchers, les fromagers, les petits brasseurs, tous s’y sont essayés. Alors pourquoi pas le CBD?