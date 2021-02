En choisissant d’alléger progressivement les mesures anti-Covid par paliers mensuels, le Conseil fédéral, avec l’assentiment de la conférence des directions cantonales de la santé, fait le choix de la prudence, tout en répétant que le risque demeure. Si les magasins, les musées ou les zoos pourront rouvrir le premier mars, il faudra encore attendre pour les restaurants ou les lieux de spectacle, culturels ou sportifs. Les sept Sages disent avoir ainsi tiré les leçons d’un premier déconfinement trop rapide. Dont acte.

La Suisse comme beaucoup d’autres pays européens suit une stratégie qui consiste à se dire qu’il faut vivre avec le virus.

La droite trouve qu’il faut aller plus vite pour sauver une partie des acteurs économiques à l’agonie, tandis que la gauche se satisfait de cette «voie raisonnable». La pesée d’intérêts entre le sanitaire et l’économie demeure la ligne de conduite qui amène la Suisse à suivre une voie moyenne. Mais quel est le postulat de départ? Le but à atteindre?

Lire aussi: Voici comment le Conseil fédéral veut nous sortir du tunnel

La Suisse comme beaucoup d’autres pays européens suit une stratégie qui consiste à se dire qu’il faut vivre avec le virus. À s’adapter à lui et à dépenser pour maintenir la société et l’économie à flot, plus ou moins généreusement. C’est le principe de sa politique homéopathique qui ne guérit pas tout le monde. Son but: attendre patiemment que la vaccination fasse tache d’huile et permette un retour à la vie presque normale. C’est aussi l’approche française.

D’autres États ont choisi une autre voie. Celle de l’éradication du virus sur leur territoire par des mesures dures de confinement strict, d’isolement des malades et de fermeture aux frontières. Leur idée de départ: on ne peut pas vivre avec le virus. Il faut une saignée pour rétablir le malade. Leur objectif: en finir avec le Covid pour retrouver la vie d’avant. C’est le choix qu’ont fait la Chine ou l’Australie avec succès et le chemin que l’Allemagne semble vouloir prendre. L’histoire dira qui avait raison.