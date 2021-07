Climat de travail dégradé – Vives tensions à la prison de Champ-Dollon Le conseiller d’État Mauro Poggia a reçu deux lettres dénonçant les conditions de travail et le management. Le magistrat de tutelle réagit. Fedele Mendicino

Les signataires accusent leur hiérarchie d’autoritarisme ainsi que de manque de communication et d’écoute . KEYSTONE/MARTIAL TREZZIN

La tension monte à Champ-Dollon. Plusieurs gardiens chefs et deux autres cadres de la prison, formant le conseil de direction, ont écrit en juin au conseiller d’État Mauro Poggia pour dénoncer «un profond mal être depuis de nombreux mois» et une situation du climat de travail «particulièrement dégradée». Selon nos renseignements, les huit signataires de la lettre, considérant que ce constat dépasse largement leurs seules personnes, accusent la hiérarchie d’autoritarisme, de manque de communication et d’écoute. L’Office cantonal de la détention se voit, lui, reprocher notamment des lacunes en termes de collaboration. Adressée en copie au président du gouvernement Serge Dal Busco, cette lettre évoque des situations de travail difficiles («pressions», «menaces», «risques sécuritaires», «informations cloisonnées») et des critiques à l’encontre du nouveau fonctionnement de la prison.